5 powodów, dla których warto startować w zawodach rowerowych

Jak doskonale wszyscy wiemy, kolarstwo górskie to najlepszy sport na świecie. Dowodów na potwierdzenie tej tezy nie trzeba szukać daleko - Puchar Świata, zawody Red Bull Rampage, festiwale Crankworx, mamy wymieniać dalej?

Emocje, które pojawiają się w trakcie oglądania występów swoich idoli, są nie do opisania. Gdy na zeszłorocznych zawodach Red Bull Roof Ride, bracia Godziek zdobywali medale , wszyscy byliśmy jednocześnie wzruszeni, zachwyceni, podekscytowani i głodni kolejnych sukcesów. My, zaczęliśmy się jednak zastanawiać, jakby to było, gdyby role się odwróciły? Jak sądzisz, co by się stało, gdybyś to Ty został głównym bohaterem na dowolnych rowerowych zawodach?

Serce wyrywa Ci się z klatki piersiowej, kibice krzyczą przy barierkach używając wszystkich dostępnych "hałaśników". W ruch idą piły motorowe, metalowe obręcze i kierownice z popsutych rowerów, trąby i wuwuzele. Ty niczego nie słyszysz, a jedyne co widzisz to kolejne elementy trasy, które znajdują się kilkanaście metrów przed Twoim kołem. Brzmi kozacko co nie? A to dopiero początek. Starty w zawodach, (nawet te nie do końca udane) pozytywnie odbiją się na wielu aspektach Twojego rowerowego życia. Jakich? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!

01 1. Świetna forma fizyczna

2 min Greg Callaghan - zestaw ćwiczeń na siłownię

Umówmy się. Gdy nie masz jasno sprecyzowanego celu, zmuszenie się do regularnego treningu graniczy z cudem. A to siłownia zamknięta, bo remont, a to deszcz pada i nie chcesz się przeziębić przy bieganiu - lista wymówek jest długa i Ci bardziej kreatywni rowerzyści zawsze coś dla siebie znajdą.

Gdy na horyzoncie (nawet bardzo odległym) pojawi się jednak jakiś cel. Sytuacja zazwyczaj zmienia się o 180 stopni. "Jak nie zrobię treningu i nie zrzucę brzucha, to nawet nie dojadę do końca trasy", "jak nie wzmocnie przedramion, to w połowie trasy po prostu stracę kontrolę nad rowerem". Widzisz różnice? PRawda jest też taka, że najtrudniej jest zacząć. Gdy wykonasz przysłowiowy pierwszy krok, reszta pójdzie już z górki. W pewnym momencie zaczniesz sobie zadawać pytanie. "Cholera, czemu ja tak długo to odwlekałem?"

Brakuje Ci inspiracji do treningu? Sprawdź poniższe opcje:

02 2. Nowe doświadczenia

Małopolska JoyRide Festiwal 2015 - Kluszkowce © Piotr Staroń / www.staronphoto.com

Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się coś zrobić po raz pierwszy w życiu? No właśnie. Nie nudzi Ci się siedzenie za przed komputerem, wpatrywanie się w ekran telefonu i same utarte schematy? Tak, tak, wiemy że Ci wygodnie, ale prawdziwi łowcy przygód, dawno zapomnieli o wygodzie. Może to zabrzmi jak wskazówka "typowego coacha z instagrama", ale wyjdź ze swojej strefy komfortu!

Start w zawodach to nie tylko ściganie się o czołowe lokaty. To przede wszystkim mierzenie się z samym sobą. Pokonywanie nowych przeszkód, poszukiwanie rozwiązań, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Wystawienie się na taką ilośc nowych bodźców sprawi, że na chwilę oderwiesz się od rzeczywistości i zresetujesz swoją głowę. Chcielibyśmy znaleźć jakikolwiek negatywny efekt Twojego hipotetycznego startu w zawodach, ale po prostu nie umiemy. Musisz to zrobić. I tyle.

Sprawdź wskazówki od najlepszych zawodników:

03 3. Nowy rower i sprzęt (usprawiedliwienie dla samego siebie)

Stöckl wraz z mechanikami pracuje przy rowerze © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

"Muszę kupić nową kierownicę bo..." No właśnie, bo co? Gdy zdecydujesz się na start w zawodach, każdy zakup nowej części lub rowerowego ekwipunku będzie się wydawał zdecydowanie/odrobinę (niepotrzebne skreślić) bardziej racjonalny. Nowe opony, bo przecież potrzebujesz ekstra przyczepności, klocki do hamulców, bo i tak miałeś zmienić, pedały bo pogubiły piny, a trasy na zawodach są bardzo wymagające... Nie będziemy wymieniać dalej, ale wiadomo o co chodzi!

Zobacz rowery, na których ścigają się polscy zawodnicy:

04 4. Nowe nastawienie

Red Bull Roof Ride 2021 © Marcin Kin / Red Bull Content Pool

Fajnie jest mieć rowerowych kumpli. Jeszcze fajniej wygrać z nimi w zawodach, albo poprawić ich rekord ustawiony na Stravie. Oczywiście nie mamy tu na myśli ścigania się o przysłowiowe "złote gacie", a nieustanne dążenie do bycia coraz lepszym zawodnikiem.

Gdy zaczynasz się ścigać, w Twojej głowie wypina się jeden z bezpieczników. Ale spokojnie, dopóki nie przegryzasz opon swoich rywali i nie zastawiasz na nich pułapek w lesie, nie ma w tym nic złego. Ta nieustanna motywacja, której ciężko się pozbyć sprawi, że zaczniesz patrzeć na jazdę na rowerze zupełnie inaczej. "On odblokował taki trik? To może ja też dam radę!". "Ktoś wykręcił lepszy czas na Twoim ulubionym segmencie? Musisz zacząć kombinować, odpuścić heble lub poszukać nowej kreatywnej linii." Zamiast szukać problemów, szukasz rozwiązań, tak na rowerze, jak i w codziennym życiu.

05 5. Podróże

24 min Nepal Rob Warner i zawodowy kolarz downhillowy Olly Wilkins jeżdżą u podnóża najwyższych gór świata.

Raz do Bielska, a raz do Kanady - bo w sumie to czemu nie? Wkręcenie się w zawodniczy tryb życia powinno z automatu otworzyć Ci głowę na małe i duże rowerowe podróże. To wszystko dzieje się bardzo naturalnie, bo już po pierwszych zawodach, będziesz chciał sprawdzić się w kolejnych. Gdy obskoczysz wszystkie lokalne wyzwania, nadejdzie czas na nowe, wymagające lepszej logistyki wyzwania w najróżniejszych miejscach.

Wyjeżdżanie na zawody to nie tylko odkrywanie nowych lokalizacji. To też rozwijanie umiejętności planowania, budżetowania i organizacji rowerowych tripów. To wstęp do wielu naprawdę niezwykłych przygód. Odkrywanie nowych spotów i zjeżdżanie nowymi trasami po raz pierwszy, to przecież najlepsze uczucie na świecie. Po raz piąty podkreślamy - warto startować w zawodach!