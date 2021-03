5 powodów, dla których warto zacząć od motocykla 125

Jeszcze do niedawna rynek motocyklowy nie był zbyt łaskawy dla rozpoczynających przygodę z jednośladami i wręcz narzucał zakup dużej maszyny na początek. To na szczęście mocno się zmieniło za sprawą zmiany przepisów zezwalających na jazdę motocyklami 125 na prawie jazdy kategorii B (trzeba je posiadać minimum 3 lata), coraz większego zaangażowania producentów w ten sektor i większej świadomości klientów. To sprawiło, że na rynku pojawiają się ciągle nowe i coraz ciekawsze sto dwudziestkipiątki w całym przedziale cenowym. Przy okazji debiutu Husqvarny Svartpilen 125 postanowiliśmy przypomnieć, dlaczego warto zaczynać właśnie od tej klasy i dlaczego sto dwudziestkipiątki to idealne motocykle na pierwsze kroki na ulicy.

Husqvarna Svartpilen 125 © Sebas Romero / Husqvarna Motorcycles

Łatwo je okiełznać

Wszystkie motocykle klasy 125 aktualnie dysponują mocą maksymalną na poziomie 15 KM, kwalifikującą je do jazdy na prawie jazdy kategorii B. Nie jest wiec tajemnicą, że w połączeniu z wagą ponad 100 kilogramów szału mocowego nie ma się co spodziewać. I bardzo dobrze! Dzięki temu dosłownie każdy będzie mógł spróbować swoich sił na tych maszynach, bez stresu, że nie ogarnie mocy.

Ciężko zrobić sobie krzywdę

Jeżeli moc nie powala, prędkości nie są duże to wystarczy już tylko, żeby hamulce i zawieszenie dawały radę. Nie czeka ich duże wyzwanie, żeby zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Niektórzy producenci, jak właśnie Husqvarna, KTM, czy Honda postanowili jednak pójść krok dalej i zbudowali sto dwudziestkipiątki współdzielące podwozie z większymi modelami. W przypadku Svartpilena 125 bazę stanowiła 401-ka , dzięki czemu potężne hamulce gwarantują zatrzymanie dosłownie w miejscu w każdym momencie jazdy. Małe motocykle w większości wyposażone są również w zaawansowane systemy ABS, które z kolei nie pozwolą kołom się blokować i stwarzać niebezpiecznych sytuacji przez małe doświadczenie kierowcy.

Są dosyć tanie w zakupie

Może nie do końca się to sprawdza w przypadku Svartpilena, czy np. Yamahy MT, które są uznawane za czołówkę klasy 125, bo są niewiele tańsze niż ich większe odpowiedniki, jednak nadal nie są to porażające kwoty. Przyzwoitą sto dwudziestkępiątkę można jednak kupić za naprawdę małe pieniądze, a frajda z jazdy będzie bardzo podobna. Pewnie różnić się będzie jakością wykonania i zastosowanymi komponentami. Wybór jest ogromny, a dzięki jeszcze większemu popytowi nie tracą one mocno na wartości na rynku wtórnym.

I jeszcze tańsze w utrzymaniu

O ile mówi się, że w przypadku wyczynowych motocykli ich zakup to dopiero początek dużych kosztów, o tyle w przypadku klasy 125 żadne wydatki nie powinny już zaskoczyć. Serwis takiego motocykla będzie sprowadzał się do wymiany oleju oraz filtra, klocków hamulcowych i płynu czy dużo rzadziej napędu. Największym wydatkiem będzie paliwo, ponieważ takie maszyny lubią być kręcone na wysokich obrotach. Nie są jednak paliwożernymi smokami i spalanie najczęściej mieści się w okolicach 5 litrów na 100 kilometrów, więc nikt nie powinien zbankrutować.

Husvarna Svartpilen 125 daje radę również w tandemie © Sebas Romero / Husqvarna

Dają wielką frajdę

Te maszyny są dosłownie stworzone do miasta i tam dają więcej frajdy niż muskularne, ciężkie i niezbyt zwrotne potwory, które okazują się prawdziwym koszmarem podczas przeciskania się przez zakorkowane ulice. Motocykle klasy 125 rządzą w zatłoczonych miastach, bo pozwalają na szybkie i ekonomiczne przemieszczanie się z punktu A do punktu B bez względu na porę dnia, czy godziny szczytu. Zalety małego silnika docenić również można podczas postoju na światłach w gorące dni, kiedy nie buchają one gorącem, jak większe maszyny i nie dają uczucia siedzenia na rozgrzanym grzejniku. Zapytajcie dziennikarzy motocyklowych, po jakie motocykle sięgają najchętniej, kiedy muszą coś załatwić. Z pewnością będą to maszyny o małych pojemnościach. Do tego sto dwudziestkipiątki przestają już wyglądać jak małe motocykle i czasami ciężko odróżnić je od większych maszyn.

Kiedy już 125-tka zostanie w pełni okiełznana, można robić kolejne kategorie prawa jazdy i przesiadać się na większe maszyny, bez strachu, że nas przerosną. Pamiętajcie, że nauki biegania również nie zaczynamy od startu w maratonie.

Obejrzyj film o miłości do wszystkich motocykli!

On Any Sunday: The Next Chapter z polskimi napisami