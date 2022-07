To będzie wielkie święto driftu. Drift Masters zaprasza do Rygi

od lat przyciąga fanów jazdy bokiem. I zawodników też. „To już legendarny tor w kalendarzu Drift Masters. Moim zdaniem to najbardziej klimatyczna runda sezonu. Co zresztą potwierdza fakt, że wszystkie bilety zostały wyprzedane na mniej więcej tydzień przed zawodami. To rzadko się zdarza. Sam tor jest świetny i dobrze znany większości zawodników. Ma bardzo ciekawą konfigurację ze ślepym pierwszym zakrętem. Rozpędzamy się do czwartego biegu, do około 140 km/h i inicjujemy drift na ślepo, nie widząc, co jest dalej. To jest fajna sprawa” – mówi Paweł Korpuliński, który w stolicy Łotwy startował nieraz.

„To będzie mój co najmniej dziesiąty start w Rydze, więc dobrze znam ten tor. I bardzo go lubię” – mówi Więcek. I dodaje – „Łączy mnie z nim też dobra historia, statystyka mi sprzyja. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. Trzeba skoncentrować się na przygotowaniach”. Więcek najbardziej musi obawiać się Irlandyczków, zwłaszcza braci Shanahanów. To do nich należały dwie ostatnie rundy. Do wielkiej formy wraca również reprezentant Irlandii Północnej, Duane McKeever. No i nie możemy zapominać o Jamesie Deane’ie. The Machine co prawda nie stanął jeszcze w tym sezonie na najwyższym stopniu podium, ale czwarta pozycja w generalce o czymś świadczy.