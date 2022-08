Drift Masters: Polak wygrał zawody w Rydze - to mogła być runda sezonu

Atmosfera driftingowego święta

Ryga jak zawsze powitała najlepszych drifterów w Europie świetną atmosferą. Kibice szczelnie wypełnili trybuny (biletów zabrakło już na tydzień przed zawodami!), ich doping niósł się aż po horyzont, a w trakcie sesji autografów do zawodników ustawiały się długie kolejki. Nawet w czasie kwalifikacji, które odbyły się w piątek, na dzień przed zawodami, niełatwo było znaleźć wolne krzesełko na widowni. A kto postanowił zobaczyć je na żywo, nie żałował decyzji. Do stolicy Łotwy ściągnęło aż 62 zawodników reprezentujących 23 kraje! To kolejny dowód na to, jaką czcią driftingowy świat otacza to miejsce.

Ryga nie zna litości

Lista startowa w Rydze była wyjątkowo długa. A to oznaczało zaciętą walkę o samo dostanie się do sobotnich zawodów. W końcu na kierowców czekały tylko 32 wolne miejsca. Ale dla wielu jedynymi zawodami, z którymi mieli styczność w ten weekend, był te związane z niezakwalifikowaniem się do walki w parach. Tor Bikernieki był tym razem wyjątkowo trudny do pokonania zgodnie z oczekiwaniami sędziów. Sytuację świetnie podsumował już w trakcie walk w parach James Deane’e. „Muszę powiedzieć jedno: driftuję od 15 lat, i ten tor, w ten weekend – z jakiegoś powodu – jest ekstremalnie wymagający. Wydaje się trudniejszy niż w poprzednich latach. I jest bardzo trudno o powtarzalność w każdym przejeździe”.

Deane oczywiście zakwalifikował się do właściwej rywalizacji. Piekło musiałoby zamarznąć, gdyby stało się inaczej. Ale przez kwalifikacje nie przebrnęli tacy fachowcy w lataniu bokiem jak Max Heidrich, bracia Elias i Johannes Hountondji czy Axel Francois. Sporym utrudnieniem dla wszystkich była lokalizacja pierwszej zony. Jej zewnętrzna linia (wyznaczająca formalną granicę trasy) była mocno odsunięta od krawędzi toru i wielu zawodników omyłkowo wjeżdżało w nią zbyt głęboko. A regulamin Drift Masters mówi jasno – dwa koła poza torem oznaczają zero punktów za przejazd.

Piotr Więcek po raz pierwszy

Driftingowa reprezentacja Polski w Rydze była wyjątkowo mocna. Kwalifikacyjne przejazdy solo pokazało aż 10 Polaków – Paweł Kubiak, Sebastian Szymański, Mikołaj Zakrzewski, Dawid Karkosik, Maciej Jarkiewicz, Paweł Korpuliński, Jakub Król, Kuba Przygoński, Adam Zalewski i Piotr Więcek. Do Top 32 nie załapało się tylko dwóch – Kubiak i Szymański. A niekwestionowaną gwiazdą był Piotr Więcek, który w ostatnim przejeździe kwalifikacyjnym rozgrzał kibiców i jednocześnie przeraził rywali. Genialny przejazd Polaka sędziowie ocenili na aż 99 punktów (na 100 możliwych)! Taki wynik naturalnie dał mu pierwsze miejsce w tabeli. Następny dzień zapowiadał się bardzo dobrze dla polskich fanów. Ale w drifcie niczego nie możesz być pewien…

Polacy z problemami

Wszystko wskazywało na to, że w Rydze czeka nas wiele polsko-polskich pojedynków. Warunek był jeden – Polacy musieli pokonać swoich rywali w Top 32. Szczęście wydawało się sprzyjać naszym, bo wielu z nich trafiło na niezbyt mocnych kierowców. Ale już na pierwszym etapie zawodów reprezentacja Polski skurczyła się drastycznie – z ośmiu pozostało jedynie trzech kierowców! Dawid Karkosik nie dał rady Janisowi Jurce. Jego lead run wyglądał bardzo dobrze niemal do końca trasy. Niemal, bo na przedostatniej zonie wyraźnie przestrzelił. Nie dość, że wyjechał dwoma kołami poza tor, to obróciło go i skończył z autem stojącym w poprzek trasy. Świetny drugi przejazd nie wystarczył, by wrócić do gry.

Ten pierwszy zakręt…

Jeszcze bardziej zaskakujący był rezultat pojedynku Paweł Korpuliński/Henri Haanpää. Paweł – bez zaskoczeń – prezentował w Rydze świetną formę. W kwalifikacjach wykręcił 90 punktów, a jego treningowe przejazdy w parach wyglądały równie solidnie. Ale to nie on przeszedł dalej. Zaraz po wejściu w trasę Haanpää wbił się bokiem swojego Mercedesa W212 w Nissana S14 Polaka. Winowajcą zderzenia – przynajmniej w oczach sędziów – był Korpuliński. W ich ocenie Paweł niepotrzebnie hamował i to sprowokowało kontakt. Ta sytuacja zaważyła o losach pojedynku.

Bez przygód obyło się w starciu Nikolassa Bertansa z Mikołajem Zakrzewskim. To młodziutki Łotysz był faworytem. Czwarte miejsce w kwalifikacjach było dowodem jego talentu i znajomości toru w Rydze. Ale kiedy przyszło do bezpośredniego pojedynku obaj pokazali świetne, bliskie przejazdy. Ostatecznie to jednak Bertans przeszedł dalej. Swoim rywalom nie dali rady również Jakub Król i Maciej Jarkiewicz. O ogromnym pechu może mówić też Duane McKeever, któremu dosłownie tuż przed zawodami padł silnik.

Kontaktowy sport

W Top 16 Polskę reprezentowali już tylko Piotr Więcek, Adam Zalewski i Kuba Przygoński . Piotr, jak na lidera i obrońcę tytułu przystało, bez problemów rozprawił się z Janisem Jurką i przy okazji pomścił Dawida Karkosika. Adam był natomiast kolejnym Polakiem, który tego dnia usłyszał dźwięk gniecionych laminatów. Na ostatnim zakręcie, już pod betonowymi bandami, z impetem wpadł w niego Ivo Ciruils. Łotysz wyraźnie przesadził, o winie Polaka w tej sytuacji nie mogło być mowy. Zalewski przeszedł dalej. W Top 8 miał zmierzyć się z Piotrem Więckiem.

W najlepszej ósemce towarzystwa kolegom znad Wisły nie dotrzymał jednak Kuba Przygoński, który odpadł ze świetnie dysponowanym Orjanem Nilsenem. Ich pojedynek również nie był bezkontaktowy. I znowu cała akcja rozegrała się na ostatnim zakręcie. Przygoński zbyt odważnie zaatakował ścianę otaczającą tor. Jego auto odbiło się od niej tyłem, Kuba nie był w stanie utrzymać driftu i musnął przodem swojego GT86 Toyotę Soarer Norwega.

Norweskie show

Im bliżej było końca zawodów, tym pojedynki stawały się bardziej wyrównane i widowiskowe. Każdy z tych, które zobaczyliśmy w Top 8, mógł być równie dobrze wielkim finałem. Zaczęło się od emocjonującego starcia Piotra Więcka z Adamem Zalewskim, zwycięskiego dla Więcka. A później było jeszcze lepiej. Para Conor Shanahan/Nikolass Bertans wprawiła fanów w osłupienie. Mniej doświadczony Bertans w 600-konnym aucie potrafił pojechać drzwi w drzwi z zawodnikiem, który w zeszłym roku zdobył wicemistrzostwo i ma wyraźnie mocniejszy wóz. Ich starcie było tak wyrównane, że sędziowie zadecydowali o dogrywce. W niej młodemu Litwinowi zabrakło jednak zimnej krwi. Przestrzelił na przedostatniej zonie i wyleciał tylnymi kołami poza trasę. Jego BMW aż podskoczyło na krawężniku.

Prawdziwą ozdobą tego etapu zawodów było jednak starcie Orjan Nilsen/Tor Arne Kvia. Norwegowie w obu przejazdach jechali tak, jakby ich auta były zespawane ze sobą. Doskonałym podsumowaniem ich przejazdu były uśmiech na twarzy sędziego głównego Davida Kalasa i owacje na stojąco od kibiców. Sędziowie uznali, że wyłonienie zwycięzcy nie jest możliwe i zarządzili dogrywkę. (Albo po prostu chcieli jeszcze raz zobaczyć tak świetne przejazdy.) Niestety, nic nie zdarza się dwa razy… poza usterkami w samochodzie Orjan Nilsena. W obu dogrywkowych przejazdach samochód Norwega przestał słuchać kierowcy w tej samej części trasy.

Więcek-Shanahan 2:1

Pojedynek Piotra Więcka i Conora Shanahana o awans do wielkiego finału był kolejną parą, którą można szkoleniowo prezentować na kursach driftu. W końcu mierzyli się ze sobą lider generalki oraz kierowca, który po tych zawodach miał wrócić na drugie miejsce w tabeli. To było już trzecie starcie tych panów w tym sezonie. Statystyka była wyrównana – obaj mieli przed nim po jednym zwycięstwie. Ale wcześniejsze przejazdy Więcka sugerowały, że po tym starciu korzystniejsze liczby będą po jego stronie. I tak się stało. Shanahan dobrą jazdą udowodnił, co robi tak wysoko w generalce, ale Więcek był po prostu szybszy. Znacznie szybszy. Absurdalnie szybki. Kiedy uciekał, jego średnia prędkość wynosiła rekordowe 95 km/h! A Polak nie oszczędzał skrętu w swoim Nissanie S15 i przejechał trasę imponującym kątem.

Walka o drugi bilet do ostatniego pojedynku tych zawodów nie była już tak wyrównana. Choć żaden z jej uczestników nie znalazł się w tym miejscu przypadkiem. Kvia mocno skomplikował sobie życie już na pierwszym zakręcie, kiedy wyraźnie wyjechał dwoma kołami poza trasę. Później na dodatek złapał kapcia. A że sam był temu winien, naprawa nie wchodziła w grę i zwycięstwo Deane’a było oczywiste. Ale Kvii to była dopiero zapowiedź grubszych problemów z autem…

Wymarzony finał

Kibice, którzy ściągnęli do stolicy Łotwy z całej Europy, nie mogli wymarzyć sobie lepszego finału. Para Piotra Więcka z Jamesem Deane’m było prawdziwym starciem tytanów – pojedynkiem mistrza z sezonów 2018 i 2019 z aktualnym obrońcą tytułu. Nie zawiedli. James chyba wyciągnął na tę parę dodatkową butlę z nitro, bo był w stanie nadążyć za Piotrem. Ale w drugim przejeździe, kiedy to on musiał uciekać, przewaga Polaka była bardziej widoczna. Więcek jechał za nim jak cień, a pod koniec trasy, gdy obaj wkleili się w betonowe bandy, dosłownie przepchnął swoim autem samochód Irlandczyka przez metę!

A co z pojedynkiem o trzecie miejsce? Conor Shanahan zgarnął je nawet bez jednego pociągnięcia za ręczny. Kiedy Tor Arne Kvia rozgrzewał opony do pierwszego przejazdu tej pary, w jego Nissanie strzeliła półoś. Norweg mógł najwyżej rywalizować z Duenem McKeeverem o tytuł największego pechowca zawodów w Rydze…

Więcek ucieka, Irlandczycy gonią

Wygrana w Rydze pozwoliła Piotrowi Więckowi odskoczyć rywalom w klasyfikacji generalnej Drift Masters. Polak prowadzi z przewagą 72 punktów i tytuł mistrzowski może obronić już w czasie kolejnej rundy. Ale Łatwo nie będzie, bo za sobą ma trzech świetnych Irlandczyków – Conora Shanahana, Jamesa Deane’a i Jacka Shanahana. Dwaj pierwsi zrównali się w generalce, a Jack traci do nich tylko 10 oczek, więc każdy może wyrwać Więckowi puchar. W Top 10 znajdziemy jeszcze dwóch Polaków – Adama Zalewskiego na 7. miejscu i Kubę Przygońskiego na 9. lokacie.

Drifterzy jadą do kopalni

W ramach następnej rundy rywalizacja Drift Masters European Championship przeniesie się do… kopalni. Najlepsi drifterzy w Europie nie będą jednak kopać rud czy kruszców, lecz co najwyżej pedały sprzęgła. Zawody w niemieckim Ferropolis będą odbywały się na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego. Driftingowa rywalizacja najlepszych z najlepszych w otoczeniu ogromnych stalowych maszyn górniczych to coś, czego nie zobaczysz nigdzie indziej na świecie. Ale polskich kibiców z pewnością najbardziej interesuje ostatnia runda sezonu, która odbędzie się 30 września i 1 października w Łodzi. Chcesz być naocznym świadkiem ostatecznych rozstrzygnięć w najprawdopodobniej najlepszej lidze driftingowej na świecie? Zgarnij swoje bilety już teraz!