Bokiem na Zielonej Wyspie. Drift Masters powraca!

NA SKRÓTY: 📺 👀 Tu ➡️ znajdziesz wszystkie weekendowe transmisje z Drift Masters w Mondello Park

Witaj w stolicy irlandzkiego driftu

Mondello Park to driftingowe serce Irlandii. Organizowane tutaj zawody od lat przyciągają najlepszych lokalnych kierowców i oddanych fanów driftu. Pierwsi dbają o widowisko (w końcu to właśnie Irlandczycy wygrali zeszłoroczną klasyfikację narodów Drift Masters, nieznacznie wyprzedzając Polaków), drudzy o świetną atmosferę na trybunach. Zresztą irlandzka runda na dobre zadomowiła się w kalendarzu DMEC. W ten weekend najlepsza seria driftingowa w Europie zawita na Zieloną Wyspę już po raz czwarty. Wszystko zaczęło się w 2018 roku.

Z górki na pełnym gazie

Nic dziwnego, że topowa liga driftingowa na Starym Kontynencie chętnie wraca pod Dublin. Trasa w Mondello Park to prawdziwy generator emocji. Kierowcy wchodzą w drift z trzycyfrową liczbą na liczniku. Na dodatek pierwszy zakręt jest ślepy, a przed nim znajduje się niewielkie wzniesienie. To miejsce, które oddziela chłopców od mężczyzn. Nawet z pozoru błahy błąd kończy się wycieczką poza tor. W ubiegłym roku niejeden kierowca zwiedził tutaj pobocze. Długość jego półki z trofeami nie grała roli. W drugiej, wolniejszej, części trasy drifterzy odpuszczają gaz. Ale nie odpuszczają przeciwnikowi. Dwa długie łuki, które definiują ten sektor, są idealnym miejscem, by doskoczyć do rywala i zostawić po sobie ślad na jego bocznych drzwiach. I w pamięci kibiców.

Tak widzi ten tor Paweł Grosz, który w tym sezonie po raz pierwszy zamierza odhaczyć wszystkie rundy DMEC. “Kluczowa będzie inicjacja. Można się tam wrzucić fajną bombą, bo uzyskujemy sporą prędkość – niektórzy zawodnicy osiągali nawet w granicach 140-150 km/h. Duża bomba, podcięcie na ręcznym i wklepane przez pierwszy łuk. Dalsza część trasy już jest trochę wolniejsza. Ważne, żeby jak najszybciej złapać flow i dobrze się bawić, bo trasa wygląda na naprawdę fajną, taką, która da dużo przyjemności z jazdy”.

JeDeane’a taka runda

Wróćmy do Irlandczyków, bo ich reprezentacja będzie naprawdę mocna. Tak mocna, że trudno wskazać jej lidera. Po raz kolejny chęć walki o mistrzostwo wyrazili bracia Jack i Conor Shanahanowie, zdobywcy odpowiednio 2. i 3. miejsca w zeszłorocznej generalce. O wygraną na ojczystej ziemi powalczy też James Deane, dwukrotny mistrz Drift Masters European Championship. Ale The Machine raczej nie będzie dane sięgnąć po kolejny tytuł. W tym roku jeden z najlepszych drifterów w historii skupia się na startach za Atlantykiem, a w Mondello Park startuje na prawach Dzikiej Karty. Nie on jeden. Do listy trzeba dopisać jeszcze takie nazwiska jak Duane McKeever, Kevin Quinn czy Darren McNamara. Kto śledzi europejski drifting nie od dziś, ten dobrze je zna. A to nie wszyscy.

26 min ABC... Driftu Zawodowy drifter Dave Egan przedstawia motorsport, w którym chodzi o prędkość styl i palenie opon!

Duża liczba lokalnych kierowców sprawia, że szanse, by jakiś Irlandczyk stanął na najwyższym stopniu podium, wydają się bardzo wysokie. Rachunek prawdopodobieństwa, znajomość toru i doping rodzimych kibiców mogą sprzyjać irlandzkim kierowcom. Ale drifting to nieprzewidywalny sport, co podkreśla Piotr Więcek. A Piotr wie, co mówi. To on w zeszłym roku jako pierwszy kierowca spoza Irlandii wygrał rundę DMEC w Mondello Park. “Ten tor jest szczególnie dobrze znany irlandzkim kierowcom. Walka z nimi będzie bez wątpienia dużym wyzwaniem. Ale zauważyliśmy już w przeszłości, że oni też odczuwają presję – jadą u siebie i wszyscy oczekują od nich jak najlepszego rezultatu. A więc to nie tak, że jest im tylko lżej. Zresztą drifting jest totalnie nieprzewidywalnym sportem”.

Sprawdzony duet – Piotr Więcek i Nissan S15

Piotr Więcek wyjątkowo dobrze zna się na rywalizacji z Irlandczykami. Zdobywca dwóch tytułów i aktualny mistrz Drift Masters European Championship za każdym razem właśnie z nimi staczał bezpośrednią walkę o najwyższe trofeum. Więcek jest bez wątpienia liderem delegacji, która w ten weekend będzie reprezentowała biało-czerwone barwy. I pierwotnie w tę delegację miał pojechać całkowicie nowym autem.

Piotr Więcek © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

“Przygotowujemy od podstaw nowy samochód – Toyotę GR Suprę. Jest dosyć dzikim zwierzakiem i potrzebujemy jeszcze chwili, żeby ją oswoić, więc pierwszą rundę pojadę dobrze znaną konstrukcją, czyli Nissanem S15. Z prezentacją nowego auta musimy się jeszcze chwilę wstrzymać, ale oczywiście nie mogę się jej doczekać. Mam nadzieję, że na następne zawody będziemy już gotowi. Z drugiej strony jadę autem, które znam, tor też jest mi znany, więc może to wszystko pomoże i wiatr będzie wiał w moje żagle” – mówi Piotr.

Zmiany, wszędzie zmiany

W nowym samochodzie w Irlandii pojedzie za to Kuba Przygoński. Jego Toyota GR86 była pierwszym driftowozem w Europie zbudowanym na bazie następcy modelu GT86. Wprawdzie Kuba miał już ze sobą to auto w trakcie ubiegłorocznej rundy DMEC w niemieckim Ferropolis, jednak z racji problemów technicznych wieku dziecięcego nie sprawdził go w rywalizacji w parach.

3 min Driftingowe zaserwowanie Red Bulla - jak oni to nakręcili? Jak zabezpieczyli samochód? Jaką nagrywali kamerą? Ile było dubli? - zajrzyj razem z nami za kulisy klipu, w którym Kuba Przygoński zaserwował sobie Red Bulla przy użyciu swojej driftingowej Toyoty.

Nowości w swoim Subaru BRZ przygotował też Paweł Grosz. “Przez zimę popracowaliśmy trochę nad rozkładem masy auta i odelżeniem go w paru miejscach. Ale jedną z kluczowych zmian jest sekwencyjna skrzynia biegów. Kolejna duża zmiana to nowe oklejenie, w którym moim zdaniem Subaru będzie wyglądało jeszcze lepiej. Dołączył jeden nowy kolor – czerwony. Ta zmiana wynika m.in. z tego, że na dach wleciała polska flaga” – zdradza drifter z Pomorza. Zajrzeć warto również do garażu Jakuba Króla. Znakiem szczególnym jego BMW E46 była dotąd rycząca V-ósemka z kompresorem. W tym sezonie zastąpił ją jednak ceniony przez drifterów silnik R6 2JZ. Solidną przebudowę swojej Toyocie GT86 zapewnił też Adam Zalewski.

Z Drift Masters na… maturę

Zimy nie przespała również ekipa jednego z najmłodszych kierowców w stawce, czyli Eryka Goczała. BMW Serii 1, które w ubiegłym sezonie zawiozło go po tytuł driftingowego mistrza Polski, zyskało zupełnie nowy, karbonowo-kevlarowy body kit. Sukces na polskim podwórku tylko rozbudził apetyt 18-latka, bowiem Goczał zamierza w tym sezonie wziąć udział we wszystkich rundach DMEC. Zresztą kierowca ma za sobą wspaniałą passę. W styczniu do mistrzostwa Polski w jeździe bokiem dopisał wygraną w Rajdzie Dakar w klasie SSV, stając się najmłodszym zwycięzcą w historii tego rajdowego klasyka. Start w Irlandii to nie jedyne wyzwanie, które czeka Eryka w najbliższych dniach. Wkrótce Polak zmierzy się nie tylko z najlepszymi drifterami w Europie, ale również z… arkuszami maturalnymi. Goczał jest tegorocznym maturzystą, a dzień po zawodach w Mondello Park czeka go egzamin z matematyki. Oby jednak nie kalkulował za dużo w trakcie zawodów.

50 zawodników z 20 krajów

Jak to zwykle bywa w Drift Masters, lista utalentowanych kierowców jest niezwykle długa. W tym sezonie chęć walki o tytuł zgłosiło 50 zawodników z 20 krajów, i to tak odległych jak Japonia czy Izrael. Duża frekwencja gwarantuje naturalnie ogromną różnorodność aut. Przykład? Mercedes S203.5 z silnikiem 3.2 o mocy 800 KM, którym jeździ Teemu Peltola. Brzmi mało egzotycznie? Nie, jeśli spojrzysz na to, co ma pod maską. Te 800 koni jest zasługą wytężonej pracy silnika Diesla!

Drift Masters © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Oglądaj na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV

Pojedynki w parach w ramach Drift Masters European Championship 2023 obejrzysz na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV. Zawody w Mondello Park wystartują w niedzielę 7 maja o 12:30, a w sobotę o 15:00 możesz zobaczyć poprzedzające je kwalifikacje.

Niedzielną rywalizację skomentuje duet, którego brzmienie fani driftu nad Wisłą znają bardzo dobrze – Maciek Kiwak, dziennikarz Red Bull TV i Marek Wartałowicz, drifter i konstruktor aut do latania bokiem. Maciek urodził się z mikrofonem w dłoni, pierwszą zabawką Marka był klucz płaska dziesiątka. Obu łączy wręcz zaraźliwa pasja do driftingu. W oczekiwaniu na zawody możesz odpalić ich nowy podcast – Driftingowy Backstage.

Runda 1. Drift Masters European Championship 2023 – Mondello Park (Irlandia)

Kwalifikacje – 6 maja (sobota) – 15:00

Zawody (Top 32) – 7 maja (niedziela) – 12:30