Dnay Baptiste - tancerka Beyoncé - udowadnia, że ​​kobiety mogą wszystko

Dnay Baptiste:

Cóż, byłam u niej na przesłuchaniach wiele razy. Cały czas na nie chodziłam, ale wejść do jej świata udało mi się po tym, jak zaczęłam tańczyć

. W tym czasie Beyoncé i Kelly miały wspólnego dyrektora kreatywnego, Franka Gastona, który na jednym przesłuchaniu zauważył mnie i zaproponował, bym nagrała dla niego wideo. Słyszałam jak mówił: „Uwielbiam tę dziewczynę”. Poleciałam więc do Los Angeles, nagrałam klip, ale kontakt się urwał. Nikt mi nawet za to nie zapłacił. Po paru miesiącach odezwałam się do Franka i zapytałam, co się stało z pieniędzmi. Bardzo mnie przepraszał i zaprosił do Alvin Ailey Dance Studio, żeby odebrać swój czek. Kiedy przyjechałem, wypisał mi go osobiście i zapytał, czy mogłabym

w programie Oprah Winfrey. Pomyślałam wtedy: „Wow, to jest dużo lepsze niż największy czek, jaki mógłby mi dać!”. Dla mnie to było jak błogosławieństwo od Boga. Okazało się, że wystąpiłam w tym słynnym show Winfrey, w którym Beyoncé wykonała „Who Runs The World-Girls”. Tak to się wszystko zaczęło.