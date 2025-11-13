Dokąd na rower w Europie? Sprawdź polecane miejscówki na szosę i MTB

Europa to prawdziwy raj dla tych, którzy kochają dwa kółka. Chcesz gładkiego asfaltu, po którym koła jadą same? Proszę bardzo. Wolisz błoto, korzenie i zjazdy? Też się znajdzie. A może wystarczy ci mapa, sakwy i horyzont? Żeby ułatwić Ci decyzję zebraliśmy najciekawsze europejskie kierunki, od tych dla długodystansowych zapaleńców, po amatorów nadmorskich widoków.

Jeździsz na rowerze? Dołącz do klubu Red Bull Polska na Stravie

01 Gdzie na MTB/enduro w Europie?

Miłośnicy gór, przygody i adrenaliny mają dziś w czym wybierać. W całej Europie powstały setki bike parków i centrów MTB . W każdym kraju znajdziesz coś wyjątkowego: potężne zjazdy, naturalne singletracki, trasy z widokiem na lodowce lub morze, a do tego wszędzie masz pełne zaplecze: serwisy, wypożyczalnie i hotele, które wiedzą, czego potrzebuje rowerzysta.

MTB © Red Bull Content Pool

Czechy

Kiedy jechać? maj–październik

Trudność tras: 2-4/5

Nie trzeba szukać daleko - Czechy. Rychlebskie Ścieżki i Singletrack pod Smrkem mają trasy dla każdego, od przyjemnych flow po solidne techniczne odcinki. Jeśli natomiast szukasz adrenaliny, Trail Park Klínovec w Rudawach podaruje Ci długie, płynne zjazdy, na których każdy będzie mógł się wykazać. A po całym dniu pedałowania obowiązkowo wkraczają knedle! Po kilku zjazdach i kilku kilometrach pod górę smakują jak nagroda olimpijska!

Włochy

Kiedy jechać? marzec–listopad (w zależności od regionu)

Trudność tras: 4-5/5

Każdy region Włoch ma swój własny charakter. I właśnie za to je lubimy… no może jeszcze za pizzę i gelato… Na północy w Alpach znajdziesz Livigno, mekka downhillowców i endurowców. Bike Park Mottolino serwuje dziesiątki kilometrów tras, które pozwolą Ci poczuć prędkość i adrenalinę w czystej formie. A jeśli wolisz widoki na morze, ruszaj do Finale Ligure. Skaliste zbocza, klify i trasy, które momentami wymagają ogromnej koncentracji! Zapewniamy, że będą super widoki, których nie zapomnisz. Dzięki łagodnemu klimatowi możesz tu jeździć wiosną i jesienią, gdy w Alpach sezon już się kończy.

7 min POV: Paganella Willy Wonka MTB trail POV video of the Willy Wonka MTB trail in Paganella, Italy.

Francja

Kiedy jechać? czerwiec–wrzesień

Trudność tras: 4-5/5

Francja to prawdziwe królestwo MTB. Wszystko tu jest dopięte na ostatni guzik. Portes du Soleil łączy aż 12 ośrodków, m.in. Les Gets i Morzine , oferując setki kilometrów tras od flow po techniczne zjazdy. Wyciągi przewożą rowery, infrastruktura pierwsza klasa, więc jazda to czysta przyjemność. To miejsce dla zaawansowanych, ale też dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w górach. Trasy flow, strefy szkoleniowe i kultowe odcinki Pucharu Świata MTB i wszystko w jednym miejscu!

02 Gdzie na szosę w Europie?

Europa to kolebka kolarstwa szosowego. Kultowe podjazdy, perfekcyjny asfalt i znakomita infrastruktura sprawiają, że to właśnie tu trenują zawodowcy i tysiące amatorów z całego świata. Od alpejskich serpentyn po słoneczne wyspy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Tylko ty, rower i szosa! © Red Bull Content Pool

Francja

Kiedy jechać? lipiec–wrzesień

Trudność tras: 4-5/5

Francuskie Alpy to prawdziwy must dla każdego kolarza. Alpe d’Huez - 21 zakrętów i ponad 1100 m przewyższenia da Ci w kość jak żaden inny podjazd, ale widoki z góry sprawią, że zapomnisz o swoim zmęczeniu. A jeśli masz ochotę na prawdziwe wyzwanie, Col du Galibier zabierze Cię jeszcze wyżej, wprost w serce alpijskich szczytów. Najlepiej jechać latem, kiedy przełęcze są wolne od śniegu i świeci słońce. Tutaj nie pedałujesz tylko po trasie, pedałujesz po legendzie Tour de France!

Majorka, Hiszpania

Kiedy jechać? marzec–maj, wrzesień–listopad

Trudność tras: 3/5

Majorka to prawdziwy raj dla szosowców, idealna do treningów w pięknych okolicznościach przyrody. Wyspa oferuje świetny asfalt, umiarkowany ruch i trasę na każdą nogę, od spokojnych odcinków nad morzem po długie podjazdy w górach Serra de Tramuntana . Najczęściej wybierane bazy to Alcúdia i Port de Pollença , gdzie wszystko jest pod ręką. Wiosną możesz nawet natknąć się na zawodowców z ekip World Touru, którzy ostrzą nogi na główne wyścigi. Idealne miejsce, żeby połączyć trening, widoki i dobre jedzenie.

Słońce i szosa... czego chcieć więcej? © Red Bull Content Pool

Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie

Kiedy jechać? listopad–kwiecień

Trudność tras: 2-3/5

Lanzarote to świetne miejsce dla szosowców, zwłaszcza zimą, kiedy u nas większość tras jest pod śniegiem albo błotem. Tutejsze drogi są praktycznie puste, asfalt świetny, a podjazdy długie. Do tego praktycznie zawsze świeci słońce, klimat jest suchy i stabilny, więc można jeździć praktycznie codziennie! I te widoki… wulkaniczne krajobrazy, ocean w tle i wąskie serpentyny sprawiają, że nawet najdłuższe odcinki miną szybciej, niż się spodziewasz. Club La Santa jest świetną bazą wypadową. Trenują tu profesjonaliści, ale każdy amator znajdzie tu trasę dla siebie, sprzęt i trochę rowerowej społeczności. Jeśli szukasz miejsca, gdzie można połączyć trening z wakacjami, Lanzarote jest strzałem w dziesiątkę!

03 Najlepsze trasy rowerowe dla rodzin i turystów

Nie każdy lubi mierzyć się z podjazdami. Dla rodzin, początkujących i osób szukających spokojnych wycieczek najlepsze będą doliny, jeziora i ścieżki nadmorskie. Oto kilka tras, które naprawdę warto rozważyć!

Kiedy jechać? kwiecień–październik

Trudność tras: 1/5

R10 - wokół Bałtyku

Cudze chwalicie, swego nie znacie - a R10 to jedna z najpiękniejszych tras rowerowych właśnie w Polsce. Szlak biegnie wzdłuż całego Bałtyku , od Świnoujścia po Hel i dalej do granicy z Litwą, często tuż przy plaży. To część międzynarodowej trasy wokół Morza Bałtyckiego, ale polski odcinek śmiało może konkurować z najlepszymi w Europie. Świetne widoki, nowa infrastruktura i masa miejsc, żeby zatrzymać się na chwilę. Idealna opcja, jeśli chcesz zobaczyć morze z zupełnie innej perspektywy.

Kilometry się same nie nabiją! © Red Bull Content Pool

EuroVelo 6 - z Atlantyku do Morza Czarnego

Jeśli istnieje rowerowy odpowiednik Route 66, to właśnie ten! To najpopularniejszy długodystansowy szlak w Europie i zapewniamy, że nie bez powodu. Ponad cztery tysiące kilometrów, dziesięć krajów i trzy wielkie rzeki: Loara, Ren i Dunaj. Podróżując z dziećmi, najlepiej wybrać tylko jeden fragment trasy - każdy odcinek ma swój unikalny charakter. We Francji zamki i winnice, w Niemczech perfekcyjnie utrzymane ścieżki, w Austrii i dalej na wschód więcej natury i pięknych krajobrazów. Świetna infrastruktura i sporo miejsc, żeby zatrzymać się na nocleg czy kawę po drodze.

Holandia

Holandia to kraj, w którym rower jest królem. Setki kilometrów ścieżek, dobrze oznaczone szlaki i nawet rowerowe promy! Dlaczego warto tu przyjechać? Bo można bezpiecznie i wygodnie odkrywać miasta i krajobrazy, od tętniącego życiem Amsterdamu po spokojniejsze Utrecht czy Haarlem . Idealne miejsce na rodzinne wakacje lub relaksujące wycieczki wśród tulipanów. A po drodze? Stroop w rękę i jedziesz dalej!

Holenderskie trasy nie mają sobie równych! © Red Bull Content Pool

Nie ma co się zastanawiać, rower sam się nie przejedzie. W Europie jest tyle fajnych tras, że każdy znajdzie coś dla siebie, od górskich szlaków po nadmorskie ścieżki. Wskakuj w kask, wrzuć nogi na pedały i zobacz, dokąd Cię poniesie. Najgorsze, co możesz zrobić, to siedzieć w domu i analizować statystyki innych na Stravie…