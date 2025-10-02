Wspinacz Domen Škofic na pierwszej na świecie latającej sztucznej ściance

Słoweński wspinacz Domen Škofic zrobił coś niespotykanego w świecie wspinaczki, pokonując specjalnie zaprojektowaną drogę pod skrzydłami szybowca - 2500 m nad ziemią i przy prędkości około 100 km/h.

Tuż ponad chmurami, Domen Škofic podjął się wyzwania niepodobnego do żadnego innego: wspinaczki w przewieszeniu pod skrzydłami lecącego szybowca. Grawitacja nie była największą przeszkodą - wiatr, zimno i prędkość zwiększyły stopień trudności. Sport, jakim jest wspinaczka, wszedł w zupełnie nowy wymiar. Słoweński mistrz ukończył pierwszą na świecie drogę wspinaczkową na skrzydłach statku powietrznego należącego do austriackiego zespołu Red Bull Blanix, szybującego nad styryjskim miastem Aigen.

Profesjonalny wspinacz Domen Škofic © Mirja Geh/Red Bull Content Pool To było niewiarygodne uczucie, znacznie trudniejsze niż sobie wyobrażałem Domen Škofic

01 Tworzenie najbardziej eksponowanej sztucznej drogi wspinaczkowej na świecie

Takiej drogi wspinaczkowej jeszcze nie było © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

To, co wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością dzięki precyzji, odwadze i miesiącom przygotowań. Dwumiejscowy szybowiec Blanik zespołu Red Bull Blanix został przekształcony w latającą, sztuczną ścianę wspinaczkową. Gdy osiągnął idealną wysokość, Škofic ze spadochronem na plecach, otworzył kabinę i wyszedł z niej, gotowy do rozpoczęcia niezwykłej wspinaczki wzdłuż skrzydeł i kadłuba szybowca.

02 Wspinaczka drogą 8a na wysokości 2500 m przy prędkości 100 km/h.

Sztuczna droga o stopniu trudności 8a przebiegała po ósemce poprowadzonej pod skrzydłami. Škofic rozpoczął w pobliżu kadłuba na lewym skrzydle, przesuwając się do zewnątrz. Im dalej, tym trudniej było pilotowi utrzymać kontrolę nad szybowcem. Stamtąd wrócił pod kadłub i na prawe skrzydło, osiągając jego punkt środkowy, a następnie wykonując spektakularny ruch na górę. Wszystko to miało miejsce, gdy szybowiec poruszał się z prędkością między 80-100 km/h. W przeciwieństwie do skalnej ściany, gdzie grawitacja jest jedyną działającą siłą, tutaj wiatr własny o dużej prędkości napierał na wspinacza.

Wszystko było wynikiem skrupulatnego planowania i bezbłędnej koordynacji między wspinaczem i pilotem. Škofic, który niedawno pokonał swoją najtrudniejszą drogę 9b+, podjął się tej misji z pełnym przygotowaniem. Dziewięć kamer pokładowych uchwyciło wspinaczkę z każdego każdy kąta, dokumentując nie tylko akcję, ale także stojącą za nią innowację. Projekt pokazał, jak ludzka ambicja w połączeniu z techniczną precyzją mogą wynieść wspinaczkę w zupełnie nowe rejony.

To, co wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Na wysokości 2500 m temperatura to 4°C, ale odczuwalna była bliższa -10°C © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Pilot i wspinacz musieli pracować w idealnej harmonii © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Każdy ruch wpływał na aerodynamikę szybowca © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Trawers pod kadłubem był szczególnie trudny © Mirja Geh/Red Bull Content Pool "Wspinaczka polega na spadaniu", mówi Škofic © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Droga ukończona, Škofic ląduje © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Pilot i wspinacz w objęciach © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

03 Przeciwstawianie się zimnu i grawitacji: Walka o kontrolę w powietrzu

Temperatura na wysokości 2500 m n.p.m. była bardzo niska, a czołowy wiatr potęgował ten efekt, obniżając odczuwalną temperaturę do około -10°C. Każdy ruch musiał być precyzyjny. Ekstremalne warunki nie pozostawiały miejsca na błędy. Komunikacja z pilotem odbywała się za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. Kluczowe były ułamki sekund i absolutne zaufanie.

Jednym z największych wyzwań Škofica była ochrona palców przed zimnem i reagowanie na zmieniające się przeciążenia. Każdy ruch musiał być wykonany w odpowiednim momencie, a Domen musiał się mocno trzymać przed wykonaniem kolejnego kroku w neutralnej fazie lotu. Wspinając się w ciągłym przewieszeniu na pewno musiał ciążyć mu spadochron. Na koniec skoczył ze skrzydła robiąc salto w tył w geście zwycięstwa.

04 Wspinaczka na dużej wysokości była znacznie trudniejsza niż Škofic sobie wyobrażał

Dla Škofica projekt był czymś więcej niż tylko sportowym wyzwaniem - był połączeniem jego pasji: wspinaczki, latania i konfrontacji z żywiołami. "To było niewiarygodne uczucie, znacznie trudniejsze niż sobie wyobrażałem. Myślałem, że jestem gotowy, ale nie byłem. Zacząłem nawet wątpić, czy dam radę. Ostatecznie miałem szczęście, że droga była tylko wystarczająco trudna - trudniejsza mogłaby być niemożliwa do przejścia. Nie ma słów, by opisać to doświadczenie. Niczego takiego nigdy wcześniej nie dokonałem".

Škofic zapisał się w historii wspinaczki już w wieku 15 lat, pokonując drogę 9a - co czyni go jednym z najmłodszych na świecie, którzy kiedykolwiek osiągnęli coś podobnego. W 2016 roku wygrał Puchar Świata w konkurencji Lead.

Projekt Plane Climb wymagał dużej odwagi i doskonałego wyczucia czasu © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Aby wykonać perfekcyjny skok do następnego chwytu na wysokości około 2500 m © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

"Największą motywacją dla projektu 'Plane Climb' były skoki spadochronowe" - wyjaśnił. "Chciałem spróbować, od zawsze, ale było to zbyt drogie i czasochłonne, więc pozostałem przy wspinaczce. Mimo to marzenie zawsze było obecne. Wspinaczka polega też na odpadaniu w przestrzeń pod tobą i wiele razy stałem na krawędzi klifu, chcąc skoczyć. Skoki spadochronowe wydawały się idealnym rozwiązaniem. Kiedy w końcu nadarzyła się okazja, byłem uzależniony. To było spełnienie marzeń".

Jako członek słoweńskiej wojskowej drużyny sportowej, Škofic trenował skoki spadochronowe w wojsku, co stanowiło niezbędną podstawę dla tego projektu.

05 Między termiką a technologią: mocne strony Blanika

Szybowiec Blanik, znany ze swojej historii i niezawodności, pojawił się w wielu spektakularnych projektach, w tym Akte Blanix 1-3 . Zmodyfikowany czeski Blanik L-13 jest ceniony za swój rozmiar, stabilność i wybaczającą błędy charakterystykę - nawet przy nietypowo rozłożonych obciążeniach. Jego zdolność do powolnego lotu przy zachowaniu stabilności sprawiła, że był to idealny statek powietrzny do tego projektu. No i w przeciwieństwie do nowoczesnych szybowców o wysokich osiągach, aluminiowa rama Blanika pozwalała na bezpieczne zamontowanie chwytów wspinaczkowych.

Każda zmiana wagi - od zmiany chwytu po ruch skrzydeł - wpływała na aerodynamikę. Zespół Red Bull Blanix skrupulatnie przetestował szybowiec w symulacjach i tunelu aerodynamicznym, aby zapewnić bezpieczeństwo przy takich obciążeniach. Rezultat: płynne, przewidywalne sterowanie nawet w wyjątkowych okolicznościach.

Pilot Red Bull Blanix Ewald Roithner z Domenem Škoficem © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Pilot Ewald Roithner wyjaśnił znaczenie przygotowań: "Podczas lotu mówiliśmy bardzo mało - i było to zamierzone. Na ziemi ćwiczyliśmy każdy szczegół, aż nasze ruchy były idealnie zsynchronizowane. Domen dokładnie wiedział, jak będę latał, a ja wiedziałem, jak on będzie się wspinał. Tylko jeśli coś poszłoby nie tak, musielibyśmy komunikować się bezpośrednio - i mieliśmy do tego jasne kody".

06 Jak chwyty zostały przymocowane do szybowca?

Aerodynamiczne chwyty wspinaczkowe zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego projektu przez słoweńską firmę - założoną przez ojca Škofica, Pavla, który osobiście w tym pomógł. Jako współwynalazca nart carvingowych, Pavel wniósł swoje doświadczenie do rozwiązania problemu mocowania chwytów do szybowca.

"Kiedy po raz pierwszy stanęliśmy przed samolotem, wiedzieliśmy, że będzie to ogromne wyzwanie. Na szczęście mój ojciec jest inżynierem mechanikiem i wpadł na pomysł mocowania chwytów. Aluminium jest miękkie i elastyczne, więc musieliśmy znaleźć wzmocnione punkty konstrukcyjne, aby je zakotwiczyć. Sam szybowiec dyktował trasę. Umieszczając chwyty tylko tam, gdzie rama była najmocniejsza i nadając im aerodynamiczny kształt, wszystko idealnie do siebie pasowało. Nie chciałem, by któryś z chwytów mógł się przesunąć" - wyjaśnił Škofic. Każdy został zaprojektowany tak, aby wytrzymać siłę do 1,2 tony, łącząc najnowocześniejszą inżynierię z czystą sportową odwagą, aby stworzyć pierwszą na świecie latającą drogę wspinaczkową.