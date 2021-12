"Nazywam się Dominik Olszowy i piszę swoją własną historię"

Brawo Dominik! Zrobiłeś to, chłopak! Na mecie powiedziałeś, że taki był plan i go zrealizowałeś. W którym momencie wiedziałeś, że możesz wygrać w Łodzi?

Dominik Olszowy: Dzięki! Do tego sukcesu przyczyniło się wiele osób i wymagało to bardzo dużo ciężkiej pracy, ale tak naprawdę to dopiero początek naszej drogi. Już przygotowując się do tego sezonu moim celem była walka o tytuł Mistrza Świata Juniorów, więc do Łodzi jechałem, żeby wygrać. Prędkość pokazywałem już podczas dwóch poprzednich GP Polski w Krakowie. Tam jednak jeszcze brakowało poukładanej głowy.

Dominik Olszowy © Łukasz Nazdraczew / SportUP

Co więc się zmieniło?

Doświadczenie z sezonu Mistrzostw Świata Hard Enduro bardzo dużo mi dało. Miałem podczas niego okazję niejednokrotnie pościgać się łokieć w łokieć z najlepszymi zawodnikami na świecie. Systematycznie kontakty z czołówką w połączeniu z dobrze przepracowanym sezonem bez kontuzji zaowocowało ogromną pewnością siebie. Do tego wstrzeliliśmy się z treningami, odżywianiem i forma w Łodzi była świetna. Z kolei głowę bardzo odciążyło mi dołączenie do profesjonalnego zespołu TTR Squada Corse, który zajął się przygotowaniem motocykla na treningi i zawody oraz logistyką związaną z transportem całego sprzętu potrzebnego do ścigania. Przyniosło to więcej spokoju nie tylko między wyścigami, gdzie wszystkim zajmował się zespół, ale również podczas samej jazdy, bo mogłem skupić się tylko i wyłącznie na sobie. Chcąc przeskoczyć na kolejny poziom było to po prostu niezbędne.

Dominik Olsztyn © Łukasz Nazdraczew / SportUP

Jeszcze na początku listopada jeździłeś na KTM-ie, a w Łodzi wystartowałeś już w nowych barwach na GasGas-ie. To dosyć szybka zmiana.

Podjąłem się sporego wyzwania, bo nasze pierwsze i w sumie do tej pory jedyne testy z zespołem odbyły się dopiero 17 listopada. Miałem więc niecałe 3 tygodnie, żeby dostosować się do nowego motocykla z zawieszeniem na systemie pro-link. Udało się na tyle wjeździć w furę, żeby złapać na niej dobre flow i dogadać się przed pierwszym startem. Wiadomo, że nie jest to jeszcze wymarzone czucie maszyny i dopracowanie zawieszenia, ale to już napewno jest duży krok w dobrym kierunku. Na motocyklu da się już kręcić dobre czasy i nawiązywać walkę z czołówką, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale przed nami jeszcze dużo pracy.

Wszedłeś w tym roku w prawdziwy świat zawodowców. Co zrobiło na tobie największe wrażenie w panteonie?

W trybie zawodowym podoba mi się to, że trzeba mieć zasady i się ich ściśle trzymać. Za każdym razem trzeba wykonywać swoją robotę w 100, albo nawet i w 111 procent! Cały czas szuka się jak najlepszych rozwiązań i ustawień, co wymaga wielu testów. Ale przede wszystkim trzeba bardzo dużo trenować i nie narzekać. Nie można sobie odpuszczać nawet w ogromnym zmęczeniu. Satysfakcja jednak z takiego stylu życia jest ogromna.

Dominik DOMINATOR Olszowy © Łukasz Nazdraczew / SportUP

Po zawodach podziękowałeś Tadkowi za dołożenie kilku cegiełek do tego sukcesu. Wiemy, że razem trenujecie, ale zdarza ci się też jeździć z innymi zawodnikami. Czy inni też tak chętnie podpowiadają?

Inni zawodnicy zaczynają widzieć we mnie konkurencję, więc nie chętnie dzielą się tą wiedzą. Dopuścili mnie jednak do treningów, więc już sama jazda z nimi, jak wie się na co zwracać uwagę, przynosi bardzo dużo. Wiedzę nabywa się jednak latami i nic nie przychodzi od razu, dlatego mam ogromne szczęście, że mogę trenować z Tadkiem i liczyć na jego wsparcie oraz dostęp do bezcennej wiedzy. Każda jego wskazówka jest świetnie wytłumaczona ze szczerą chęcią za co jestem ogromnie wdzięczny. Jazda na najwyższym poziomie to suma wielu detali, które trzeba poskładać w całość, wielu wyrzeczeń i zaangażowania na sto procent w to co się robi. A chyba nie ma nikogo innego, kto robiłby to lepiej niż Taddy, więc lepszego guru nie mogłem sobie wymarzyć.

Warto poświęcać całe życie i zajeżdżać się codziennie na treningach, żeby poczuć przez chwilę euforię na mecie?

U mnie to uczucie trwało dosłownie chwilkę i zdążyłem się nim nacieszyć, ale 15 minut później przychodzi już myśl co dalej. Przypomniałem sobie o treningach, o tym, że trzeba wyciągnąć wnioski, dopracować plan, który trzeba zmieniać na bieżąco i „cisnąć do przodu, jak to mówi nasz Tadek Błażusiak. To kosztuje wiele poświęceń i stresu, ale nie tylko mnie. Żeby spróbować dogonić marzenia musiałem przeprowadzić się do Hiszpanii z rodziną, zostawić przyjaciół i życie prywatne w Polsce. Tutaj codziennie jest ciężka praca, ale tak to musi wyglądać, żeby móc coś w przyszłości osiągnąć.

Taddy Błażusiak i Dominik Olszowy © Łukasz Nazdraczew

Taddy wziął cię pod swoje skrzydła nie tylko jeżeli chodzi o treningi, ale również mianował pierwszym fabrycznym zawodnikiem jego nowej marki 111racing!

To dla mnie ogromny zaszczyt jeździć w barwach One-Eleven. To, co Taddy zrobił dla tego sportu, ciężko nawet opisać słowami, a marka 111racing to część jego spuścizny, która cały czas będzie nam o tym przypominać, dlatego jestem dumny, że mogę jeździć właśnie w tych ubraniach. Ciuchy są mega wygodne i do tego szybkie! W debiucie udało się zgarnąć trzy jedynki za trzy wygrane wyścigi, więc super się złożyło. Taki mały bonus, a bardzo cieszy.

Dominik Olszowy © Łukasz Nazdraczew

Wiele osób dopatruje się w tobie następcy Tadka Błażusiaka i mało kto się z tym ukrywa. Jak sobie radzisz z tą presją?

Podchodzę do tego na luzie. Nazywam się Dominik Olszowy i piszę swoją własną historię. Oczywiście chciałbym osiągnąć chociaż część tego, co Taddy. To jest moim celem i do tego będę dążył. To dla mnie oczywiście ogromny zaszczyt, że ludzie mnie do niego porównują, ale najpierw trzeba zrobić robotę, a dopiero później możemy o tym mówić.

Co dalej?

Ciśniemy do przodu i nie zwalniamy tempa! Dopracowujemy motocykl i szlifujemy formę przed kolejną rundą SuperEnduro w Budapeszcie, a w między czasie nie zapominamy o treningach Hard Enduro i przygotowaniu motocykla do sezonu outdoorowego.

No to ogień!

Dominik Olszowy © Filip Miętka / MXM Media