Dominik Olszowy: "Jestem głodny ścigania! Dajcie już zawody!"

Dominik Olszowy to obecnie Największy Kozak Enduro mieszkający w Polsce i główny pretendent do zostania godnym następcą Tadka Błażusiaka . Mimo młodego wieku pokazał już, że potrafi walczyć z najlepszymi juniorami w Mistrzostwach Świata SuperEnduro i nawiązywać walkę z największymi kozakami enduro na świecie. Teraz jest już na końcówce przygotowań do sezonu 2021 , które spędził w słonecznej Hiszpanii.

Sprawdziliśmy więc, jak jego forma i plany startowe oraz czego nauczył się trenując z Tadkiem Błażusiakiem.

Zima się już kończy, a to oznacza, że trzeba wracać do domu i żegnać się ze słoneczną Hiszpanią. Będziesz tęsknił?

Powoli już kończymy bardzo mocny okres przygotowań, w którym treningów zarówno na motocyklu, jak i poza nim było bardzo dużo. Czuję, że forma jest, więc już nie mogę się doczekać zawodów i pierwszych startów. W Hiszpanii zawsze jest mi bardzo dobrze, a w tym roku przyjechaliśmy tutaj z moją Natką i Lilką, więc miałem na miejscu wszystko, czego mi potrzeba do trenowania i do życia. Są tutaj niesamowite warunki, żeby się rozwijać, dlatego cieszę się, że dzięki wygranej w Red Bull Enduro Lidze, Red Bull Polska zasponsorował mi prawdziwy obóz treningowy w prawdziwej kolebce enduro. Na miejscu jest tutaj Taddy Błażusiak, który opracował system funkcjonowania pro riderów i najlepsi zawodnicy kopiują to i również tutaj zimują. Miałem w tym roku po raz kolejny niesamowitą przyjemność i zaszczyt trenować z Tadkiem, więc jasne, że będę tęsknił! Tęsknię już na samą myśl, że niedługo trzeba wracać do Polski.

Gdyby była okazja przeprowadziłbyś się do Hiszpanii?

Pewnie, że tak! Jeżeli chodzi o trenowanie i jazdę motocyklem tutaj jest prawdziwy raj, więc gdyby tylko pojawiła się taka okazja, nawet bym się nie wahał, jednak póki co w grę wchodzi jedynie zimowanie.

Dlaczego Katalonia jest rajem dla endurowców?

Głównym powodem, dla którego tutaj zimujemy jest to, że mogę codziennie realizować swój plan treningowy. Pogoda bardzo rzadko zaskakuje, a warunki do jazdy zawsze są dobre. Możemy więc dużo skuteczniej trenować i spełniać założone cele. W Polsce pogoda w zimę bywa przewrotna. Były w ostatnim czasie sezony, w których dało się normalnie przepracować ten okres na motocyklu i przygotowywać nawet do SuperEnduro. Jeżeli jednak chce się iść do przodu trzeba robić wszystko, żeby wycisnąć ile się da z każdego miesiąca, tygodnia, dnia, czy treningu. Trzeba jeździć z najlepszymi w najlepszych miejscach.

Dominik Olszowy podczas treningu SuperEnduro © Marcin Kin

Oczywiście teren też robi swoje, bo są tutaj bardzo fajne i bardzo trudne miejsca do jazdy. Można potrenować w zupełnie innym terenie niż w Polsce, co jest bardzo ważne w startach zagranicznych. Coraz pewniej czuję się już w takich miejscach i robimy cały czas małe kroczki do przodu, a w końcu o to w tym wszystkim chodzi.

W zeszłym roku trenowałeś z Tadkiem na swoim podwórku, teraz znowu Ty jesteś u niego. Co najbardziej Ci zaimponowało w jego treningach.

Profesjonalizm. Już w zeszłym roku miałem okazję potrenować w Hiszpanii z Tadkiem i podpatrywać go na treningach i bardzo mi zaimponowało jego podejście do sportu. Jest zawodowcem i perfekcjonistą. Jazdę i ściganie - wszystko ma rozłożone na najmniejsze czynniki i doskonale wie, jak musi trenować, nad czym pracować i co dokładnie zrobić na motocyklu i poza nim, żeby być najlepszym w tym co robi.

Dominik Olszowy i Taddy Błażusiak © Łukasz Nazdraczew / Red Bull Enduro Liga

Jak po roku i powrocie do Hiszpanii oceniasz swój postęp? Czujesz dużą różnicę względem zeszłej zimy?

Osobiście czuję bardzo duży progres w jeździe technicznej, czyli radzeniu sobie w sytuacjach bardzo trudnych, dla normalnego człowieka niemożliwych do przejechania. Czuję się w takim terenie i w takich momentach coraz pewniej, a za tym idzie coraz szybsza jazda i przede wszystkim popełnianie coraz mniej błędów.

Ostatni miesiąc był dosyć szalony, bo nie wiadomo było, czy Mistrzostwa Świata SuperEnduro w końcu się odbędą. Wpłynęło to jakoś na wasze przygotowania?

Jadąc do Hiszpanii nie wiedzieliśmy, czy sezon superenduro się odbędzie, więc plan był dosyć uniwersalny. Jeździć wszystko i rozwijać się w każdym kierunku, skupiając się oczywiście na sezonie outdoorowym. Jak już przyjechaliśmy na miejsce to musieliśmy trochę zmienić plan treningowy, bo pojawiła się informacja o możliwym powrocie serii superenduro jeszcze przed sezonem. Przestawiliśmy więc przygotowania bardziej pod kątem tej dyscypliny, ale niedawno dotarła do nas informacja, że superenduro jednak nie będzie, więc wróciliśmy do pierwotnych przygotowań. Wszystkie informacje o powrocie halowego sezonu traktowaliśmy od początku z dystansem, bo wiemy jaka jest aktualnie sytuacja na świecie i jak kalendarze oraz plany są cały czas zmieniane. Trzeba po prostu robić swoje i nie nastawiać się na nic konkretnego. Ja będę gotowy na pierwsze zawody jakie się tylko odbędą, a mam nadzieję, że nastąpi to dosyć szybko.

Sytuacja jest dynamiczna, ale napewno masz już jakiś kalendarz startów zaplanowany. Zdradzisz, gdzie zobaczymy cię w tym roku?

Priorytetem oczywiście jest seria WESS, która w tym roku zamieniła się w Mistrzostw Świata Hard Enduro, Jest to obecnie najważniejszy cykl w enduro ze wszystkimi najważniejszymi imprezami na świecie, więc na tym nam najbardziej zależy. Przejechanie całego cyklu nie będzie jednak łatwe, bo jedna runda jest za oceanem, a to oznacza ogromne koszta i bardzo skomplikowaną logistykę. Być może pojadę również cały sezon Mistrzostw Europy Enduro.

Kalendarz oczywiście jest niepewny, ale gdybyś miał wybrać jedną imprezę, na której najbardziej Ci w tym sezonie zależy, co by to było?

Nie nastawiam się na żadne zawody, bo na wszystkich chciałbym pojechać jak najlepiej i wszystkie są priorytetem. Jeden z przystanków Mistrzostw Świata Hard Enduro jest jednak w Polsce, a wiadomo, że na swoim podwórku chce się pojechać jak najlepiej. W zeszłym roku zawody Hero Challenge w Dąbrowie Górniczej bardzo mi się podobały, więc w tym sezonie fajnie byłoby tam znowu dobrze pojechać. Ciężko będzie powtórzyć zwycięstwo, bo stawka będzie dużo mocniejsza i zjadą się same koty, ale napewno powalczę.

Mistrz Hero Challenge - Dominik Olszowy © Łukasz Nazdraczew

Erzbergrodeo to następne w kolejce zawody, które bardzo mnie intrygują. Jeszcze nigdy tam nie byłem, a to w końcu najsłynniejszy wyścig hard enduro na świecie, więc bardzo ciekaw jestem jak to wygląda od środka. Oczywiście równie mocno czekam też na inaugurację sezonu podczas Extreme XL Lagares, bo póki co wygląda na to, że właśnie w Portugalii dopiero się zacznie.

Czekam również na rewanż na Red Bull Romaniacs za zeszły sezon, ale myślę, że każde zawody są wyjątkowe i mają swoją historię, dzięki panuje na nich niepowtarzalny klimat, a kibice i zawodnicy to czują. Oczywiście mam nadzieję, że odbędzie się również kolejna edycja Red Bull Enduro Ligi, bo inicjatywa była świetna i pozwoliła coś robić nawet mimo pandemii i zamknięcia wszystkiego, a sam finał w Dębskiej Woli było po prostu kozacki. No i w końcu dzięki wygranej w finale na żywo mogę trenować w Hiszpanii.

Dominik Olszowy Największym Kozakiem Enduro w Polsce! © Marcin Kin / Red Bull Content Pool

To skoro już o Red Bull Enduro lidze mowa. Potrenowałeś nagrywanie filmików? Bo w zeszłym roku myślę, że nie wykorzystałeś swojego potencjału.

(Śmiech) Dalej skupiam się zdecydowanie bardziej na jeździe niż na nagrywaniu filmików, bo bardziej mi zależy żeby być kozakiem w realu niż w sieci, ale myślę, że siłą rzeczy i w tej dziedzinie również się rozwinąłem.

W takim razie nie możemy doczekać się pierwszych zawodów w tym roku i życzymy Ci powodzenia w całym sezonie.

Dzięki i do zobaczenia!