Dominik Szoboszlai. Węgierski mistrz angielskiej gry

To był łatwy wybór. Jeśli zgłasza się do ciebie tak wielki klub i menedżer, jak Jürgen, nie musisz się nawet zastanawiać. To była szybka decyzja, bo musieliśmy zdecydować o wszystkim w ciągu trzech dni. Klopp zadzwonił do mnie na FaceTime. Rozmawialiśmy i oczywiście byłem zdenerwowany, nie do końca wiedziałem, jak się zachowywać. Ale on jest bardzo naturalny i szybko skrócił dystans. Rozmawialiśmy po niemiecku, co też ułatwiło sprawę. Tak naprawdę wszystko potoczyło się bardzo szybko.