Dwa szczyty, dwóch przyjaciół, dwa zjazdy - nowy film z Andrzejem Bargielem

w niezwykle szybkim tempie wspina się na najwyższe góry świata, a potem zjeżdża z nich na nartach. „Mam nadzieję, że emocje po obejrzeniu tego filmu będą pozytywne i będzie się on podobał. Szczególnie w dzisiejszych czasach przydaje się od czasu do czasu obejrzeć formę, która nie jest pełna dramatyzmu. Pokazujemy piękne otoczenie na super zdjęciach, które chłopaki zrealizowali podczas naszego działania. Myślę, że to będzie robiło wrażenie na widzach”.

„To jest fajna historia, miękka. To dokument w przyjazny sposób pokazujący to, czym się zajmujemy” – charakteryzuje go Andrzej, który

„To była pierwsza próba, żebyśmy wspólnie zrobili coś w wysokich górach. Z Jędrkiem znamy się i przyjaźnimy od lat. Spędzamy razem dużo czasu w Tatrach i w Alpach. Stwierdziłem, że jest na tyle doświadczony, żeby spróbować to zrobić i fajnie, że to wszystko się udało – może nie w 100% tak jakbyśmy chcieli, ale wszystko bardzo dobrze się skończyło. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie realizować swoją pasję. To ma dla mnie olbrzymią wartość!” – mówił Andrzej.

Głos Jędrka pojawia się w filmie także w roli narratora. Razem z Andrzejem obaj prowadzą widza przez akcję. „Musieliśmy troszeczkę dopowiedzieć, co tam się działo, bo nie wszystko było bardzo oczywiste. Stwierdziliśmy, że jak mamy to zrobić, to razem. Jego perspektywa jest bardzo ciekawa, ponieważ był tam pierwszy raz. Myślę, że jego emocje i spostrzeżenia mogą być ciekawe szczególnie dla osób, które nie są wtajemniczone w takie ekspedycje i funkcjonowanie na wyprawie” – wskazuje Bargiel. W dokumencie nie mogło też zabraknąć tego, który w bardzo dużym stopniu przyczynił się do zainicjowania wyprawy i wskazania jej kierunku. „Występuje też Janusz Majer, który nam doradzał. Jest jednym z najlepszych na świecie kartografów i znawców gór wysokich. Janusz nas zainspirował i to on wprowadza w ten film”.

