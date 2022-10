Ta kobieta ma szansę przejść do historii polskiego himalaizmu

. On bijąc absolutny rekord pod względem prędkości dokonania tego wyczynu, w swoim Project Possible wspiął się na wszystkie ośmiotysięczniki w 6 miesięcy i 6 dni. Dorota na cztery z dziewięciu dotychczas zaliczonych w miesiąc. Tylko, że ona nie wspina się dla rekordów. Po prostu wykorzystała możliwość, jaką dały jej pogoda i własna dobra forma. Nie mniej to niezły punkt wyjścia, żeby przejść do historii zdobywając wszystkie ośmiotysięczniki najszybciej z Polaków – o wiele szybciej niż Jerzy Kukuczka, któremu zajęło to 7 lat, 11 miesięcy i 14 dni.

Niezależnie od tego, że pracowałam zawodowo jako prawnik, a później jako dyplomata - co nie wiązało się bezpośrednio z aktywnością fizyczną - to przez całe życie starałam się być sprawna. Góry zawsze pozostawały w moim zasięgu. Ciągle w moim życiu obecny jest trening rowerowy, nurkowy, czy jakikolwiek inny. Cały czas myślę o swoim przygotowaniu fizycznym. Natomiast jeśli chodzi o Himalaje, to nie dość, że one wymagają kilkutygodniowego pobytu na miejscu i aklimatyzacji, to też wymagają dużego treningu i dodatkowej pracy. Kiedy przygotowuję się do wyprawy, to niezależnie od aktywności, którą mam na co dzień, wiąże się to z sześcioma miesiącami dodatkowej, intensywnej aktywności fizycznej każdego dnia. Na trening składa się wysiłek fizyczny i mentalny. No i w związku z tym, że od zeszłego roku wyjeżdżam w Himalaje, moja praca zawodowa jest minimalna. Praktycznie zrezygnowałam z niej, a w mojej orbicie zainteresowań są wyłącznie Himalaje. Nie dałoby się tego połączyć w żaden sposób – ani z logistycznym przygotowaniem wypraw, ani z treningiem. Dlatego obecnie koncentruję się na wyjazdach w góry.