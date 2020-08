Czym jest drafting i dlaczego często w triathlonie nie jeździmy „na kole”?

Świat triathlonu jest różnorodny. Oprócz tego, że zawody rozgrywane są na różnych dystansach, rządzą się też różnymi regułami. Jedną z zasadniczych kwestii regulaminowych jest dopuszczenie draftingu na etapie kolarskim , bądź nie. Na przykład Mistrzostwa Świata IRONMAN na Hawajach są rozgrywane w formule bez draftingu na rowerze, podczas gdy na igrzyskach drafting jest dozwolony. Większość amatorskich serii w Polsce, tak jak na przykład Garmin Iron Triathlon, zakłada formułę bez draftingu.

Czym jest drafting?

Drafting, czyli jazda „na kole”, to chowanie się w cieniu aerodynamicznym poprzedzającego nas kolarza lub, co ważne, bo o tym się zapomina, jazda obok niego. W świecie kolarstwa – nie licząc indywidualnej jazdy na czas - jest to normalne. Wachlarze na torze kolarskim (grupy kolarzy zmieniających się na prowadzeniu), sprinterzy wyjeżdżający zza pleców kolegów na finiszach etapów wielkich tourów – to właśnie tutaj mówimy o korzyściach płynących z draftingu. Kolarze wspólnie pracują na sukces grupy, dwuosobowej lub liczniejszej. Gdy jeden pedałuje przyjmując na siebie opór powietrza, inni odpoczywają za nim, a potem następuje zamiana. Co ciekawe ten pierwszy też oszczędza energię. Korzyści są ogromne. Wspólnie można wykręcić o wiele lepszą średnią prędkość na określonym dystansie, niż w pojedynkę. Benefity tłumaczy poniższy film przygotowany przez Cycling Pulse:

Konsekwencje draftingu dla rywalizacji sportowej

Badania pokazują, że korzyści z draftingu są odczuwalne nawet w sporej odległości od poprzedzającego zawodnika. Tymczasem ideą przyświecającą zawodom bez draftingu jest to, aby każdy uczestnik pokonał dystans samodzielnie – bez niczyjej pomocy. Stąd wprowadza się reguły takie, jak w jeździe indywidualnej na czas, gdzie cały wysiłek pokonywania trasy, dany kolarz bierze na siebie. Świat triathlonu podzielił się pod tym względem. Dopuszczenie draftingu prowadzi do szeregu konsekwencji dla rywalizacji sportowej. Tą najbardziej widoczną jest to, że szanse na zwycięstwo mają głównie dobrzy pływacy – na tyle dobrzy, żeby po wyjściu z wody załapać się do czołowej grupy kolarzy. Taka grupa najczęściej współpracuje i uzyskuje sporą przewagę nad resztą stawki, zwykle niemożliwą do odrobienia podczas biegu. Oczywiście dalej też zawiązuje się współpraca. Powstaje grupa pościgowa itd. Koniec końców wyniki będą lepsze niż gdyby draftingu nie było.

Indywidualne konsekwencje draftingu

W imprezach z draftingiem może się okazać, że współpraca nie układa się do końca fair i jedni zawodnicy są wykorzystywani przez innych. Rolę zaczyna odgrywać taktyka. Zdarza się, że w grupie czołowej ktoś długo nie daje zmian, nie pracuje na rzecz grupy, aby zaoszczędzić siłę na bieg. Z kolei w zawodach bez draftingu konsekwencje indywidualne wynikają zarówno z regulaminu, jak i ostracyzmu w triathlonowej społeczności. Draftujących zawodników nazywa się bez ogródek „parówami”, a zdjęcia i filmy z dowodami draftu są najchętniej komentowanymi „pamiątkami” z zawodów, wrzucanymi na grupy triathlonowe na Facebooku.

Kiedy możemy zostać ukarani za drafting?

Na etapie kolarskim, w zawodach triathlonowych w formule bez draftingu obowiązuje jazda indywidualna. Zwykle organizatorzy nakazują trzymać się jednej strony jezdni i nie przekraczać jej osi. Zbliżanie się do innych zawodników jest dopuszczalne tylko w określonych sytuacjach, takich jak zwężenie drogi, czy dojazd do zakrętów oraz podczas wyprzedzania. W regulaminach stosuje się zapis o strefie draftingu, lub strefie podciągania. Jest to strefa w kształcie prostokąta mierząca kilka, bądź kilkanaście metrów przed i za wyprzedzanym przez nas zawodnikiem oraz jakiś dystans (np. 2 metry) z jego lewej strony (gdy nakazany jest ruch przy prawej krawędzi jezdni, po prawej, gdy ruch jest lewostronny – nie można wyprzedzać po wewnętrznej). Przebywając w tej strefie zbyt długo, możemy zostać ukarani. Czas przebywania w strefie jest zwykle określony w regulaminie i ma na celu upłynnienie wyprzedzania się przez zawodników.

Kary za drafting w zawodach triathlonowych

Zawody triathlonowe dla amatorów indywidualnie określają kwestie draftingu w swoich regulaminach. Nie ma reguły mówiącej o konkretnym dystansie pomiędzy zawodnikami, jak i wymiarach strefy, w której można przebywać w czasie wyprzedzania innego kolarza. Z tego powodu zawsze trzeba czytać regulamin imprezy, na którą się zapisujemy, śledzić informacje organizatora, a wątpliwości rozwiewać podczas odprawy przed startem - jeśli taka odprawa się odbywa. Najczęściej stosowane restrykcje to kara stop&go lub kara czasowa wymierzana po dojeździe do strefy zmian. Zwykle zanim otrzymamy karę, wcześniej następuje upomnienie. Najpoważniejszą karą za niestosowanie się do reguł jest dyskwalifikacja, która bywa wymierzana w przypadku recydywy.

Unikanie draftingu w triathlonie

Wielkość strefy trudno ocenić „na oko”. Można ją sobie przeliczać mniej więcej na długości roweru. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy przypadkiem nie jesteśmy za blisko, lepiej zwiększyć dystans niż narażać się na karę. Kluczowe jest tutaj nie dawanie nikomu powodów do podejrzeń. Jeśli zbliżamy się do poprzedzającego zawodnika, to powinniśmy szybko go wyprzedzić i dać mu możliwość zbudowania dystansu do nas. Czas manewru powinien być jak najkrótszy. Rozpoczęcie go zjechaniem na bok, szybkie wyprzedzanie i nie zajeżdżanie drogi drugiemu zawodnikowi od razu po tym, to jasny sygnał, że mamy czyste zamiary. Trzeba pamiętać, ze sędziowie też oceniają strefę na oko. Dobrym zwyczajem jest robienie miejsca jeśli sami jesteśmy wyprzedzani. Nie wpuszczenie zawodnika pomiędzy siebie, a kogoś przed nami, lub utrudnianie mu zjechania do krawędzi jezdni, również może zostać potraktowane jako drafting.

Różnice w sprzęcie a dopuszczenie draftingu

Pomiędzy dwiema formułami, widać różnice w sprzęcie. Najczęściej w zawodach z draftingiem jeździ się na rowerach szosowych bez dodatków, takich jak lemondka i warto to sprawdzić, jeśli się na takie wybieramy. Zdarza się, że typowe rowery triathlonowe nie są dopuszczane do takich startów. Sprawdzają się one oczywiście w imprezach bez draftingu, ponieważ są stworzone do rozwijania dużych prędkości i ułatwiają pokonywanie oporów powietrza. Z kolei ich konstrukcja (w tym wystające lemondki, kanciaste kierownice czasowe, a w niektórych przypadkach hamulce tarczowe) może być uznana przez organizatora zawodów z draftem, jako niebezpieczna podczas jazdy w peletonie.

Wątpliwości dotyczące draftingu

Sędziowie to tylko ludzie. Sędzia widzi tylko to, co akurat zobaczy. Gdy z daleka dojrzy draftującą parę, albo zbliży się do niej na skuterze, ta może się na chwilę rozdzielić. Z kolei sytuację wyprzedzania też można potraktować jako dwuznaczną. Bywa więc, że możemy dostać ostrzeżenie, lub zostać ukarani niesłusznie. Niestety częściej zdarza się, że ktoś, kto oszukuje i stosuje drafting nie jest karany. Na to zwykle nie ma rady poza zwróceniem uwagi komuś, kto na przykład jedzie nam na kole. Marginesem jest sytuacja, w której upomniany przez rywala zawodnik reaguje agresywnie. Trzeba napiętnować tego typu zachowania i zgłaszać je organizatorom, ponieważ nie mają one nic wspólnego ze sportem.

Na niektórych zawodach pojawiają się też tzw. „pociągi”, kiedy grupka triathlonistów jedzie blisko siebie, zatraca poczucie dystansu i (często nieświadomie) zaczyna tworzyć peleton, przez co utrudnia wyprzedzanie innym. Sytuacja jest podwójnie niekomfortowa. Wyprzedzając taką grupę albo musimy zdecydować się na duży wysiłek i wyprzedzić wszystkich, albo wciskać się pomiędzy innych narażając się na posądzenie o drafting. Trudno jest udzielić jakiejś rady, co konkretnie zrobić napotykając na tak jadących przeciwników. Na pewno wiele zależy od dystansu jaki mamy do pokonania i energii, jaką dysponujemy. Najlepiej unikać „pociągów”.