Drift Masters wraca! Oglądaj transmisje z Austrii, kibicuj Polakom

Puk, puk! To ja, twój przeciwnik!

Jakieś dwie godziny samochodem od zachodnich plaż Balatonu (chyba, że w Szombathely pomylisz zjazdy albo trafisz na korek w Zustelgraben, to wtedy trochę dalej) stoi kameralny tor PS Racing Center . Drifterzy i oddani fani Drift Masters European Championship (DMEC) doskonale wiedzą, jak do niego dojechać. Obiekt w Greinbach znalazł się przecież w kalendarzu cyklu dwa lata temu.

Austriacki tor nie będzie wprawdzie sprzyjał wysokim prędkościom, ale da nam coś, za co drifting kochamy najbardziej – bliskie pojedynki! Na krętej asfaltowej nitce nikt nie będzie licytował się na wielkość turbosprężarki. Umiejętności będą znacznie ważniejsze od mocy samochodu. Nawet kierowcy najszybszych aut będą musieli się mocno namęczyć, by zgubić rywala. Możemy spodziewać się wielu niespodziewanych rozstrzygnięć. I z pewnością 10 i 11 lipca niejeden driftowóz zjedzie z toru z czarnym śladem koła przeciwnika wyrytym na drzwiach!

Gwiazdy żądne adrenaliny

Ostatni rok nie był łatwy dla nikogo. Dla najlepszych drifterów w Europie też nie. Niektórzy zamknęli się w garażach i szykowali nowe auta. Tą drogą poszli bracia Elias i Johannes Hountondji , którzy na start sezonu DMEC w Austrii zajadą w dopiero co odpakowanych z folii BMW M4 Competition. W Greinbach słynni Red Bull Driftbrothers będą mieli pierwszą okazję, by otworzyć bramy nowych 6-cylindrowych stajni i posłać bawarskie konie mechaniczne do boju. A moce ich nowych driftowozów są wprost proporcjonalne do rozmiaru charakterystycznych atrap chłodnicy, z których słynie najnowsze M4. Każdy motor wytwarza ponad 1 050 KM, którym towarzyszy niemal 1 300 Nm momentu obrotowego.

Inni w poszukiwaniu driftingowych wyzwań spakowali walizki i ruszyli w świat. Tak zrobił Jack Shanahan. Ubiegłoroczna Ryga i trzecie miejsce w ramach jednych zawodów pod egidą Drift Masters, które ostały się w kalendarzu 2020, mu nie wystarczyły. Ruszył dalej na wschód. I dotarł prawie do Uralu. W swojej przygodzie nie został sam. Razem z nim na podbój rosyjskiej sceny driftingowej wybrał się również James Deane, który po wygraniu niemal wszystkiego w Europie i USA to właśnie w Rosji szuka nowych wyzwań.

ABC... Driftu

Lista przebojów driftu

Jack Shanahan nie odpuści okazji, by ponownie zmierzyć się z najznakomitszymi kierowcami i powalczyć o tytuł najlepszego driftera w Europie. A podwójna runda DMEC w Austrii będzie przecież świetną szansą, by zgromadzić spory zapas punktów. Lista zawodników, którzy mają podobny plan, jest znacznie dłuższa. Chęć udziału w nadchodzącym sezonie Drift Masters European Championship zgłosiło 56 kierowców z 22 krajów.

Do Jacka Shanahana dołączy brat Connor. Z Wysp Brytyjskich ma wyruszyć również Martin Richards. Europę północną będą reprezentowali Juha Rintanen, Tor Arne Kvia, a także Mikkel Overgaard, który zamienił Toyotę GT86 na Nissana S15. Nie można zapomnieć też o braciach Victorze i Linusie Joensuu w ich zjawiskowych E92 Eurofighterach. Dotrzymać im tempa spróbują Ukrainiec Max Miller w nowym BMW M4, a także czeskie gwiazdy Marco Zakouril i Michal Reichert. A nie dotarliśmy jeszcze do driftingowej armii, która dzierżąc w dłoniach hamulce ręczne i zapasowe zderzaki, nadciągnie znad Wisły!

Drift Masters Grand Prix © MK

Polacy gotowi do boju

Europejskie zawody drifitingowe bez Polaków są jak święta bez Kevina, jak sernik bez rodzynek, jak plaże nad Bałtykiem bez parawanów. W Austrii spodziewajmy się bardzo mocnej reprezentacji naszego kraju. Na liście faworytów śmiało można umieścić Piotra Więcka, Adama Rubika Zalewskiego, Pawła Borkowskiego czy Grzegorza Hypkiego. „Cieszę się, że wracamy do rywalizacji w DMEC i to z publicznością! Tor w Austrii będzie dla mnie urozmaiceniem, bo odkąd startuję Fmic.eu Silvią S15 jeździłem tylko w Rydze. I to dwa razy. Mam straszny niedosyt jazdy nowym autem, więc z niecierpliwością odliczam dni do startu!” – mówił przed pierwszym rozgrzaniem opon Hypki, który po latach jazdy BMW E30 w ubiegłym roku przesiadł się do Nissana S15.

Kuba Przygoński serwuje Red Bulla... samochodem!

Mocnym kandydatem do zwycięstwa będzie też dawny teamowy kolega Hypkiego Krzysztof Romanowski. „Cały Swagier Motorsport Team czuje się dosyć mocno. Sezon zaczęliśmy od dwóch występów w Drift Open, gdzie na pierwszej rundzie zajęliśmy pierwsze miejsce w klasie Masters. Daje nam to trochę wiatru w żagle i pozytywnie nastraja przed pierwszą i drugą rundą Drift Masters. W aucie nie zrobiliśmy żadnych zmian, jedynie kosmetyczne. Plan działań od ostatnich miesięcy jest prosty – wjeżdżamy się w gotowy setup auta, którym możemy konkurować w Europie” – mówi szofer eleganckiego BMW E46 w czarno-złotym malowaniu. „Jeżeli chodzi o sam tor, to sam jestem ciekaw, ile z niego wykrzeszę, bo ostatnim razem byłem na nim pierwszy raz i to w zupełnie nieznanym dla mnie aucie. A jest dosyć wymagający” – dodaje jedyny w polskim drifcie Krzysztof zwany Romanem.

Polaków, którzy zgłosili się do startu jest jeszcze więcej. W tym gronie znalazł się doświadczony Dawid Karkosik, który w cyklu Drift Masters rywalizuje od lat. Są też Sebastian Szymański i Mikołaj Zakrzewski startujący pod szyldem Aforti Yujin Drift Team. I Piotr Kozłowski, który w tym roku również przesiadł się do Nissana S15. Oby tylko kierowcy znad Wisły nie trafiali na siebie już na pierwszym etapie zawodów, co na przestrzeni lat stało się regułą. W końcu jak nie powiedział nigdy Kazimierz Górski: „W driftingowej parze zwycięzca jest jeden, a Polaków jest dwóch”.

Transmisja z Drift Masters w Austrii z eksperckim komentarzem

Rywalizację najlepszych drifterów w Europie znowu zobaczysz na żywo i z polskim komentarzem w Red Bull TV . Dzięki kamerom ustawionym w kluczowych miejscach toru, a także tym umieszczonym we wnętrzach aut i ujęciom z drona nie ominie cię żadne istotne wydarzenie!

Obserwowanie akcji na torze i interpretowanie wyników sędziów ułatwi również polski komentarz. Transmisję z obu rund Drift Masters w Austrii skomentują dziennikarz sportowy (i wielki pasjonat driftingu) Maciej Kiwak oraz doświadczony drifter i konstruktor Marek Wartałowicz . Top 32 pierwszej i drugiej rundy Drift Masters European Championship wystartuje odpowiednio w sobotę i niedzielę 10 i 11 lipca o 13:00 .