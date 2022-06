Drift Masters w Austrii: Dwójka Polaków na podium - sprawdź relację

Znacznie dłuższy pobyt w Austrii zakładał z pewnością też Benediktas Čirba. Jego pojedynek z Oliverem Randalu początkowo nie wyłonił zwycięzcy. Pierwszy przejazd dogrywki należał zdecydowanie do Čirby. Ale w drugim Litwin popełnił ogromny błąd. Na wejściu w trasę, w miejscu, gdzie kierowcy notowali najwyższą prędkość, jego auto wypadło z toru i z impetem przydzwoniło w bandę. Kierowcy nic się nie stało, ale zniszczenia były zbyt duże, żeby wrócić do gry. Zaskakujące okazały się również kulisy pojedynku Kuby Przygońskiego z Marco Zakourilem. W nim też doszło do dogrywki, ale ta została przerwana w połowie z powodu dyskwalifikacji Zakourila! Wbrew przepisom zespół Czecha zmienił ciśnienie w oponach pomiędzy przejazdami. Kuba dołączył więc do Adama Rubika Zalewskiego, który chwilę wcześniej zapewnił sobie udział w Top 16. W tym szczęśliwym gronie znalazł się nieco później również Piotr Więcek.

Do kolejnego etapu zawodów nie dotarł natomiast Paweł Korpuliński. Jego rywalem w pierwszym i ostatnim pojedynku tego dnia był Nodo Kodua. Kierowca z Gruzji nie wydawał się dużym zagrożeniem dla Korpulińskiego. Niestety, Paweł przegrał ten pojedynek. Ale nie tyle z rywalem, co z przyczepnością, z którą w Austrii walczyło wielu kierowców.

