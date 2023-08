To będzie kopalnia emocji. Drift Masters jedzie do Ferropolis!

W najlepszym nastroju do Niemiec przyjadą bracia Shanahanowie . To oni stoją na czele generalki Drift Masters po 4 z 6 rund zaplanowanych na ten sezon. Pierwszy jest Conor Shanahan, który z wynikiem 296 punktów o 31 wyprzedza starszego Jacka. Nie jest to duża różnica, a przewaga Jacka Shanahana nad 3. Juhą Rintanenem jest jeszcze mniejsza – wynosi zaledwie 5 oczek. Mistrza Drift Masters 2023 możemy poznać już w ten weekend, ale to wymagałoby zrealizowania się scenariusza, w którym Conor pojedzie świetnie, a jego najbliżsi rywale bardzo słabo. A aktualna forma i Jacka Shanahana, i Juhy Rintanena nie wskazuje na to, by miało się tak stać. Mało tego, matematyczne szanse na mistrzostwo mają ciągle nawet zawodnicy plasujący się poza najlepszą dziesiątką generalki. To będą gorące dwie rundy, a najlepszego driftera w Europie w sezonie 2023 prawdopodobnie poznamy w trakcie wielkiego finału we wrześniu na PGE Narodowym w Warszawie.