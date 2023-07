Drift Masters w Finlandii: historyczny finał, historyczny wynik Polaka

Demolka w kwalifikacjach

Kto choć trochę zna się na drifcie, ten wie, że ciasny tor otoczony betonowymi bandami jest zawsze gwarancją świetnych zawodów. Fiński park rozrywki Huvivaltio PowerPark w tym roku dopiero debiutował w kalendarzu Drift Masters , więc nie do końca było wiadomo, czego się spodziewać. Pewne było to, że najlepszym drifterom w Europie przyjdzie rywalizować właśnie na technicznej, krętej trasie otoczonej betonowymi bandami i z kolejką górską w tle. Zawody zapowiadały się wyśmienicie. Ale rzeczywistość przebiła oczekiwania!

Zobacz powtórkę Top 32 w Red Bull TV:

Top 32 – Finlandia Oglądaj na żywo zawody Drift Masters 2023 na fińskim torze we Huvivaltio PowerPark i kibicuj Polakom!

Ciekawie było już w kwalifikacjach. Betony działały na driftowozy jak magnes i wokół trasy szybko zaroiło się od fragmentów tylnych lamp i kawałków zderzaków. Fińskie bandy były bezwzględne nawet dla starych wyjadaczy – nie pozwoliły dostać się do Top 32 takim specom od latania bokiem jak Adam Zalewski czy Naoki Nakamura. Niewiele brakowało, by ich los podzielił Kalle Rovanperä. Rajdowy mistrz świata, który okazuje się być nie mniej utalentowanym drifterem, w pierwszym przejeździe prawie urwał koło po zderzeniu ze ścianą, a wynik w drugim zapewnił mu co prawda awans, ale z ostatniego miejsca. Zawodnicy, którym nie poszło najlepiej, mają jednak coś na swoje usprawiedliwienie – mniej więcej w połowie kwalifikacji lunął deszcz, więc tor był śliski jak lodowisko. Kto w pierwszym przejeździe po suchym nie pojechał solidnie, ten w drugim miał przechlapane. Dosłownie.

Rovanperä kontra Shanahan

Conor Shanahan i Kalle Rovanperae © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Sobotnie Top 32 zaczęło się od pojedynku godnego finału – Kalle Rovanperä vs. Conor Shanahan. Chociaż naprzeciwko siebie stanęli zwycięzca kwalifikacji i zawodnik z ostatnim rezultatem wśród zakwalifikowanych, Rovanperä już na wejściu w pierwszy zakręt pokazał, że wynik z poprzedniego dnia wcale nie oddaje jego umiejętności. Dosłownie siedział na Irlandczyku, za co ten w drugim przejeździe odpłacił się dokładnie tym samym. Przejazdy były tak wyrównane, że sędziowie zadecydowali o dogrywce. Powtórzony pojedynek rozstrzygnął tak naprawdę Fin. Przesadził z agresją na wejściu w trasę i wbił się w auto Sahnahana z takim impetem, że przód jego GR Supry aż oderwał się od ziemi! Conor rozpoczął swoją drogę do finału, a Rovanperä po raz kolejny pokazał, że ma papiery, by być wielką gwiazdą nie tylko rajdów, ale również driftu. Jego pierwsze podium w DMEC wydaje się być tylko kwestią czasu.

Paweł Korpuliński eliminuje lidera

Duane McKeever i Paweł Korpuliński © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Świetne widowisko zapewnili również Paweł Korpuliński oraz Duane McKeever. I w tej parze nie obyło się bez dogrywki. Korpuliński jechał w niej praktycznie bezbłędnie, tego samego nie można za to powiedzieć o Irlandczyku. W obu przejazdach miał tendencję do wpadania w zbyt duże kąty, co zmniejszało tempo i psuło linię jego przejazdów. Duane tłumaczył później, że miał problemy ze złapaniem przyczepności, źle ocenił stan nawierzchni. A Paweł w swoim pierwszym starcie w tym sezonie Drift Masters European Championship pokonał lidera generalki.

Dla Piotra Więcka przygoda z zawodami w Finlandii rozpoczęła się od pary z Oliverem Randalu. To był kolejny świetny pojedynek! Dowód? Oba auta zjechały do parku maszyn bez tylnych zderzaków. Choć Więcek był lepszy od Estończyka (zwłaszcza w gonieniu, kiedy jechał za nim jak przyspawany), Randalu pokazał, że nie jest mu straszna jazda nawet z obrońcą tytułu. Swoje pojedynki wygrali też Paweł Grosz i Eryk Goczał. Ich wyników nie powtórzyli niestety dwaj Jakubowie – Król i Przygoński, dla których rywalizacja w Finlandii zakończyła się na etapie Top 32. Na ich obronę trzeba przyznać, że trafili na trudnych rywali – Król poległ w walce z Jackiem Shanahanem, a Przygoński po wyrównanej walce okazał się minimalnie gorszy od Benediktasa Cirby. Cirba wydawał się tego dnia wyjątkowo mocny, ale spektakularna awaria w Top 16 stanęła na jego drodze do finału. W jego aucie dosłownie eksplodował dyferencjał!

Pech Piotra Więcka trwa

Piotr Więcek © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

W Top 16 zameldowało się ostatecznie czterech Polaków, ale do kolejnego etapu zawodów miał przejść tylko jeden. Pewnie myślisz, że był nim Piotr Więcek? Bynajmniej! Faktycznie, jeden zawodnik z pary Piotr Więcek/Diogo Correia ostatecznie dotarł aż na podium, ale nie był nim Polak. Niemal do końca polsko-portugalskiego pojedynku wydawało się, że nie będzie w nim żadnej niespodzianki. Jednak tuż przed metą drugiego przejazdu do akcji włączył się – a w zasadzie wyłączył – silnik w aucie Więcka. Coś stało się pod maską biało-czerwonego Nissana S15 na ostatnim zakręcie przed metą. W parku maszyn okazało się, że pękła linka przepustnicy. Gdyby wytrzymała jeszcze kilka sekund, zespół Polaka z pewnością usunąłby usterkę, a kierowca pozostał w grze.

Zobacz powtórkę Top 16 w Red Bull TV:

Top 16 – Finlandia Oglądaj na żywo zawody Drift Masters 2023 na fińskim torze we Huvivaltio PowerPark i kibicuj Polakom!

“Przed ostatnią przekładką poczułem, że auto traci moc. Na ostatniej przekładce kopnąłem w sprzęgło i nic, koniec” – mówił na gorąco Więcek. “Szkoda, bo czułem się coraz lepiej na tym torze, a jeżdżenie przed takimi fanami było wielką przyjemności, nie mogę się doczekać, by wrócić tutaj za rok”. Najpierw odpadnięcie w Top 32 w Szwecji, za które trudno do końca winić obrońcę tytułu, teraz awaria w Top 16 – pech nie opuszcza Piotra Więcka, a jego sytuacja w generalce zaczyna się komplikować. “Będziemy walczyć, to na pewno, damy z siebie wszystko w trakcie kolejnej rundy, jak zawsze zresztą. Ale to jest frustrujące, zawłaszcza dla chłopaków [z zespołu], którzy spędzili całą noc wymieniając silnik i coś po prostu poszło nie tak. Szkoda” – podsumował obrońca tytułu.

Swojego rywala nie pokonał też Paweł Korpuliński. Polak odpadł w pojedynku z Kevinem Pesurem. Podobnie potoczyła się historia Pawła Grosza, ten z kolei uległ Conorowi Shanahanowi, chociaż wcześniej w dobrym stylu pokonał Orjana Nilsena. Do Top 8 zakwalifikował się tylko jeden Polak, najmłodszy reprezentant kraju nad Wisłą w trakcie tych zawodów – Eryk Goczał.

Eryk Goczał w najlepszej czwórce!

Goczał rozpoczął zawody jako pogromca Finów. Ubiegłoroczny mistrz Polski w drifcie zaczął od wygrania z Juhą Pöytälaakso, a w Top 16 po dogrywce rozprawił się z Jarkko Jylhą. W Top 8 jego rywalem był zaś Kevin Pesur. Niezależnie od tego, z kim się mierzył, Goczał pokazywał świetne umiejętności – szorował zderzakiem po ścianach i był imponująco szybki. Niestety w Top 4, kiedy walczył z Conorem Shanahanem o miejsce w finale, nieco przesadził z agresją. Przydzwonił w ścianę i nie tylko stracił zderzak oraz oponę, ale też zrobił sieczkę z zawieszenia w prawym tylnym kole. Dla Polaka nie oznaczało to jednak końca zawodów – został jeszcze pojedynek z Diogo Correią o trzecie miejsce. Niestety, mimo szalonej walki w parku maszyn, ekipie Goczała nie udało się poskładać auta na czas i stanąć do walki o najniższy stopień podium. Eryk musiał zadowolić się – i tak świetnym – czwartym miejscem. I to w swoim pierwszym pełnym sezonie startów w jednej z najlepszych lig driftingowych na świecie.

Eryk Goczał i Kevin Pensur © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Finał, który mógł wygrać tylko Shanahan

Kiedy mechanicy Eryka Goczała walczyli z czasem, stało się jasne, że szaloną rundę w Irlandii wygra kierowca o nazwisku Shanahan jadący Toyotą GT86. Niewiadomą pozostawało tylko imię zwycięzcy. Po raz pierwszy w historii Conor i Jack Shanahanowie zamierzyli się ze sobą w finale. Obaj mieli po drodze sporo przygód – dogrywki (w sumie w tracie całych zawodów w Finlandii było ich aż siedem) i rywali, którzy wjeżdżali w ściany. Wydawało się jednak, że to Conor musiał namęczyć się mocniej, by dotrzeć do tego etapu, bowiem Jack miał nieco większe szczęście do przeciwników popełniających grube błędy lub odpadających z powodu awarii. Ale wysiłek Conora się opłacił, bowiem po wyrównanej jeździe pokonał starszego brata. Ostatecznie trzecia runda sezonu 2023 Drift Masters European Championship zakończyła się z Conorem Shanahanem stojącym na najwyższym stopniu podium, które uzupełnili kolejno Jacka Shanahan i Diogo Correia.

Conor Shanahan, Jack Shanahan and Diego Correia © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Zamieszanie w generalce

Niespodziewane rezultaty w Finlandii mocno namieszały w generalce Drift Masters. Po średnio udanym starcie sezonu bracia Shanahanowie wrócili tam, gdzie zakończyli ubiegły – na podium. Conor Shanahan wskoczył na pierwsze miejsce, a Jack Shanahan jest aktualnie na trzeciej lokacie. Irlandczyków rozdziela Lauri Heinonen, a tuż za podium znajdziemy kolejnego Fina – Juhę Rintanena. Dotychczasowy lider Duane McKeever spadł na piątą lokatę, a zaraz za nim jest Piotr Więcek. Obrońca tytułu traci do Conora Shanahana 46 punktów, a to strata możliwa do nadrobienia nawet w ciągu jednej rundy. Wyżej różnice punktowe są naturalnie jeszcze mniejsze, więc druga połowa sezonu zapowiada się bardzo emocjonująco, a europejskiego mistrza driftu być może poznamy dopiero we wrześniu w takcie finałowej rundy na PGE Narodowym w Warszawie.

Kolejny przystanek – Ryga

Po rundach w Szwecji i Finlandii Drift Masters European Championship 2023 skręca na południe. Drugą połowę sezonu zaczniemy od prawdziwego driftingowego klasyka, czyli zawodów na torze Bikernieku Trase w Rydze. Łotewski tor jest bardzo szybki i niebezpieczny, więc zawsze przyciąga wielu kibiców i zawodników. Świetna atmosfera i szybkie przejazdy gwarantowane! Na tę rundę nie przyjdzie nam długo czekać – zawody Drift Masters w Rydze potrwają od 29 do 30 lipca 2023 roku.