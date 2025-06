Drift Masters jedzie do Finlandii – bliskie pojedynki na mur-beton!

Dlaczego warto oglądać Drift Masters Finlandia 2025:

💪 Kręty, techniczny tor = bardzo bliskie pojedynki

💪 Betonowe ściany – kraksy i kiss the walle gwarantowane!

💪 Faworyci są zmotywowani, bo muszą gonić w generalce

💪 Mocna ekipa lokalnych kierowców

💪 Rekordowe nagrody podnoszą stawkę

💪 Deszcz może narobić niespodzianek

NA SKRÓTY: Transmisja z Top32 i Top16 na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV

Bliskie pojedynki macie jak w banku

Po starcie sezonu na wyjątkowo szybkim Circuito del Jarama w Hiszpanii kierowcy Drift Masters nieco zwolnią. Trasa wytyczona na torze kartingowym w PowerParku – największym parku rozrywki w Finlandii – jest krótsza i znacznie bardziej kręta. Ale niższe prędkości wcale nie zapowiadają mniejszych emocji. Wprost przeciwnie! Zawodnicy będą jechali znacznie bliżej siebie, a to zawsze podnosi temperaturę widowiska. Podniesie ją również obecność betonowych band, które bezwzględnie skarcą kierowców za każdą pomyłkę. W poprzednich latach wielu miało z nimi bliskie spotkanie. W ten weekend margines błędu będzie wąski nawet jak na standardy najlepszej ligi driftingowej w Europie.

Tor w Finlandii znajduje się obok największego parku rozrywki w kraju © Red Bull Content Pool

“Fajny tor na pary”

Z drugiej strony Drift Masters zawita do Finlandii po raz trzeci , więc większość zawodników wie, czego się spodziewać i jak ustawić auto. “To wymagający tor – mamy inicjację na 180-stopniowy zakręt, więc samo wejście w trasę jest wyzwaniem. Dodatkowo jest bardzo techniczny. To chyba najbardziej wymagający pod tym względem tor w kalendarzu. Ma mocno zaburzone flow driftingowe, także trzeba się dobrze do niego dostosować. Ale dobre pokonanie nitki nadal daje dużą satysfakcję. Fajny tor na pary, wydaje się dobry pod kątem widowiska w tandemach. Poza tym pewnie – jak to w Finlandii – zmieni się pogoda w którymś momencie” – przewiduje Piotr Więcek , pięciokrotny mistrz Drift Masters.

I faktycznie – synoptycy nie wykluczają deszczu w dniu zawodów. A to z pewnością zmartwi wielu kierowców. W tym Pawła Korpulińskiego . “Podczas deszczu to jeden z najgorszych torów. Chodzi przede wszystkim o betonowe bandy, które nie wybaczają błędów. A te w Finlandii są naprawdę spore, zbudowane z wielotonowych bloków. Kiedy tor otaczają ściany, samochody zostawiają pod nimi grubą warstwę gumy, która w połączeniu z deszczem robi się śliska jak lód. Ale jeżeli pogoda pozwoli i będziemy jeździć po suchym, to będą naprawdę bardzo fajne zawody. Szczególnie dzięki kibicom i atmosferze, jaka tutaj panuje, bo jest niesamowita” – mówi obecnie najwyżej sklasyfikowany Polak w Drift Masters.

Drift Masters w Finlandii © Red Bull Content Pool Finlandia, podium 2024: Duane McKeever, Lauri Heinonen i James Deane © Red Bull Content Pool

Czy Piotr Więcek odczaruje Finlandię?

Dla Piotr Więcka inauguracja sezonu nie poszła zgodnie z planem. Jeden z głównych pretendentów do zdobycia mistrzostwa zakończył rywalizację w Hiszpanii zanim zdążyła się na dobre zacząć. I to nie z własnej winy. W kwalifikacjach jeździł wyśmienicie – był drugi. Ale wszystko zmieniło się w trakcie qualifying showdown. Zderzenie z Jamesem Deane’em i betonową ścianą wyglądało tragicznie. Kierowca wyszedł z tego bez zadraśnięcia, ale tego samego nie można powiedzieć o jego aucie, bo nadaje się już jedynie do kasacji. Do Finlandii Więcek jedzie się odkuć. Tym bardziej, że jak na razie nie wiąże z Krajem Tysiąca Jezior dobrych wspomnień. Rok i dwa lata temu trapiły go tutaj awarie. W ubiegłym sezonie nie pozwoliły nawet zakwalifikować się do zawodów.

“Jedziemy z jednym autem. Udało nam się przyszykować jeszcze jedno na bazie treningówki, ale tak naprawdę jedzie jako backup, jako dawca części w razie potrzeby. Będę normalnie cisnąć, walczyć o punkty. Mam nadzieję, że uda się ich trochę nadrobić w generalce i taki jest główny cel. A oczywiście najlepszą metodą na to jest zdobycie jak najwyższego miejsca w zawodach. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie bez nieoczekiwanych wydarzeń. Bo dotychczas tylko do tego przyzwyczaiła mnie Finlandia. Mam nadzieję odczarować to miejsce i po prostu skoncentrować się na dobrej jeździe” – mówi najbardziej utytułowany Polak w Drift Masters.

Piotr Więcek © Red Bull Content Pool Tor w Finlandii jest bardzo techniczny. To chyba najbardziej wymagający pod tym względem tor w kalendarzu Drift Masters Piotr Więcek

Faworyci głodni rewanżu

Nie tylko Więcek jedzie do Finlandii z planem powrotu na szczyt. Start sezonu nie poszedł również po myśli Jamesa Deane’a. Chociaż Irlandczyk zaszedł w Hiszpanii relatywnie daleko, bo do Top 8, apetyty były dużo większe. Tym bardziej, że przegrał poza torem – przez problemy techniczne nie zdążył na linię startu w pojedynku z późniejszym zwycięzcą Oliverem Randalu . Głodny sukcesu jest też jego rodak Conor Shanahan . On również rozpoczął sezon odpadając w Top 8, ale po równej walce z bratem Jackiem. Obaj zresztą doskonale wiedzą, jak jeździ się w PowerParku. W sezonie 2023 stworzyli tutaj parę finałową. Wtedy to Conor był lepszy.

Uwaga na Finów

Statystyki stoją również po stronie Lauriego Heinonena . Aktualny obrońca tytułu wygrał rywalizację na fińskiej ziemi w ubiegłym roku. To zwycięstwo smakowało wyśmienicie. Nie dość, że po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Drift Masters, to dokonał tego przed własną publicznością. Ale Heinonen również nie najlepiej wszedł w sezon 2025. W Hiszpanii odpadł w Top 16 i jest obecnie 10. w generalce. On też może narzekać na sprzęt – z gry wykluczyła go awaria silnika. W Finlandii Heinonen z pewnością nie będzie kalkulował. A jazda przed własną publicznością może zadziałać jak dodatkowy zastrzyk mocy dla jego Nissana S13. Bo fińscy kibice wiedzą, jak zrobić show na trybunach. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. A konkurencja będzie mocna jak nigdy – obok stałych bywalców z różnych części świata na starcie kwalifikacji zamelduje się pokaźna grupa lokalnych kierowców startujących z dzikimi kartami.

Drift Masters Finlandia © Red Bull Content Pool

Polacy w mocnym składzie

Polscy kibice również nie mogą narzekać. Do Finlandii – tak jak na inaugurację sezonu – wybiera się sześciu Polaków. To Kuba Przygoński , Piotr Więcek , Paweł Korpuliński , Adam Zalewski , Dawid Sposób i Jakub Król . W Hiszpanii Polacy w komplecie zameldowali się w Top 32, a dwóch (Korpuliński i Sposób) dotarło do Top 16. W tę sobotę możemy liczyć na jeszcze lepsze wyniki. Tym bardziej, że trasa ustawiona w PowerParku wydaje się bardziej atrakcyjna dla kierowców. Tak jest przynajmniej w przypadku Pawła Korpulińskiego.

“To obiekt, który w porównaniu z torem w Hiszpanii bardziej wpisuje się w moje preferencje. Zdecydowanie bardziej wolę techniczne tory, które są bardziej kręte i dają więcej możliwości bliskich ataków” – mówi Korpuliński . Polak nie narzeka również na auto. W przerwie zimowej jego Nissan S14A przeszedł kolejne ulepszenia – zmiany objęły układ kierowniczy, montaż instalacji wtrysku podtlenku azotu oraz drobne poprawki w silniku. “Samochód jest szybki, dobrze się nim jeździ, dobrze się prowadzi. Uważam, że jest konkurencyjny i gotowy, żeby nawiązywać walkę z czołówką. I z takim nastawieniem jedziemy do Finlandii”.

1 min Zobacz nową Toyotę GR86 Kuby Przygońskiego na sezon 2025 Kuba Przygoński zaprezentował swoje auto na sezon 2025 w niecodzienny sposób, zobacz, jak Toyota GR86 w nowym malowaniu poradziła sobie na "ślimaku" na parkingu galerii handlowej "Posnania".

Rekordowe nagrody

Zwycięstwo – czy nawet samo zajęcie miejsca na podium – w Drift Masters jest nagrodą samą w sobie. Ale w Finlandii kierowców do walki będą dodatkowo motywowały wyjątkowo wysokie premie finansowe. Łączna pula nagród dla zawodników, którzy wskoczą na podium, wynosi rekordowe 32 tys. euro ! A zwycięzca zgarnie ponad połowę tej kwoty – 18 tys.

Takie nagrody zdobędą tylko w ten weekend najlepsi kierowcy Drift Masters:

🥇 1.miejsce – 18000 euro

🥈2. miejsce – 8000 euro

🥉3. miejsce – 6000 euro

Generalka Drift Masters 2025 przed zawodami w Finlandii

Niespodziewane rozstrzygnięcia w Hiszpanii sprawiły, że najwięksi faworyci są daleko w tabeli. Zobacz, jak wygląda klasyfikacja generalna Drift Masters przed rundą w Finlandii.

Oliver Randalu – 100 pkt. Itay Sadeh – 88 Kevin Pesur – 76 Jack Shanahan – 70 James Deane – 59 Conor Shanahan – 52 Conor Falvey – 50 Juha Rintanen – 48 Paweł Korpuliński – 35 Lauri Heinonen – 33 … Dawid Sposób – 32 … Piotr Więcek – 27 … Jakub Król – 16 … Kuba Przygoński – 16 … Adam Zalewski – 16

Wszystkie drogi prowadzą do Warszawy

Runda w Krainie Tysiąca Jezior jest drugim przystankiem w sezonie 2025 Drift Masters. Rywalizację zwieńczą zawody w Polsce – na PGE Narodowym w Warszawie. Wielki finał sezonu odbędzie się 12 i 13 września jako Red Bull Drift Masters Grand Finale . Oprócz pojedynków najlepszych kierowców driftingowych z całego świata zobaczysz zmagania legend motorsportu z udziałem m.in. Davida Coultharda , Carlosa Sainza , Tadka Błażusiaka i Adama Małysza .

53 tys. widzów oglądało finał sezonu Drift Masters 2023 na PGE Narodowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Oglądaj transmisję z Drift Masters Finlandia 2025 w Red Bull TV

Zawody Drift Masters 2025 w Finlandii obejrzysz na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV . Transmisję skomentują dla Ciebie dziennikarze Redbull.pl, którzy najlepszej serii driftingowej na Starym Kontynencie towarzyszą od lat – Maciej Kiwak i Kacper Nowogrodzki . Włącz Red Bull TV na telewizorze, komputerze, laptopie czy smartfonie i oglądaj za darmo zmagania najlepszych kierowców driftingowych z całego świata! Start w sobotę 7 czerwca o 11:45 .

Drift Masters Finlandia 2025 – harmonogram kwalifikacji i zawodów:

Kwalifikacje: piątek 6 czerwca 14:50 ( transmisja na YouTubie Drift Masters )

Zawody: sobota 7 czerwca 11:45 ( transmisja z polskim komentarzem w Red Bull TV )