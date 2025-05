W Hiszpanii będzie szyyybko! Zobacz pierwszą rundę Drift Masters 2025

Trasa na Circuito del Jarama była dostępna dla zawodników w formie cyfrowej. Kierowcy mieli szansę wjeździć się w nią na symulatorach. A to znaczy, że mimo debiutu tego toru w Drift Masters, zawodnicy powinni prędko zaadaptować się do warunków. Na dodatek wygląda na to, że najlepsi drifterzy będą mogli wykorzystać pełen potencjał hiszpańskiego toru, bo synoptycy przewidują dobrą pogodę. Inauguracja sezonu zapowiada się wyśmienicie. I to nie tylko za sprawą szybkiej i urozmaiconej trasy.

Powodów, by w tę niedzielę przenieść się – choćby zdalnie – na tor Jarama, dostarczy też James Deane. Nie chodzi tylko o kosmiczne umiejętności trzykrotnego mistrza Drift Masters, które same w sobie są magnesem na fanów driftu. Irlandczyk zabierze do Hiszpanii nowiutkie auto. Po raz pierwszy wystartuje w Europie za kierownicą Forda Mustanga RTR, który odesłał na emeryturę jego