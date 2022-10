Łódź? Auć! Finał Drift Masters wystartował. To działo się w kwalifikacjach!

Wąski, techniczny tor otoczony bandami z łysego betonu plus auta o mocach dochodzących do 1 000 KM to przepis na widowiskowe przejazdy… i wielkie kraksy. Już w czasie piątkowych kwalifikacji, na dzień przed ostatnimi zawodami

Przekonał się o tym Paweł Grosz. Zaraz po wejściu w trasę w drugim przejeździe polski kierowca zahaczył tylnym kołem o ścianę. Uderzenie było zbyt mocne, by się uratować i ułamki sekund później rąbnął w nią też przodem. Spotkanie z betonowymi blokami przy 90 km/h na liczniku oznaczało potężne zniszczenia. “Przede mną gruba analiza, ponieważ zrobiłem wszystko tak samo, jak robiłem wcześniej. Nie jechałem szybciej czy z nastawieniem, że teraz muszę pójść grubiej. Wręcz przeciwnie, zakładałem, że trzeba trochę delikatniej. Dlatego sam się dziwię, że to wszystko się wydarzyło” – mówi Grosz. “W tylnym wózku wyrwane jest jedno mocowanie wahacza, a prawa przednia strona dosłownie nie istnieje” – opisuje aktualny stan zawieszenia w swoim Subaru BRZ.

Paweł Grosz w pierwszym biegu zgarnął 73 punkty i taka zaliczka nie wystarczyła, by znaleźć się na liście 32 nazwisk, które staną do sobotnich pojedynków w parach. Grosz zajął chyba najgorsze miejsce z możliwych – 33. Znacznie więcej szczęścia miał Dawid Karkosik, który z o dwa punkty lepszym wynikiem znalazł się na 32 lokacie. Ale piątek zaczął się dla Dawida bardzo pechowo. “Na początku treningów, na wejściu w trasę zgubiłem korbowód, czyli silnik mi wybuchł” – opowiada Karkosik ze stoickim spokojem. “Na szczęście udało się załatwić drugi, przyjechał z Warszawy, wymieniliśmy, dołączyłem do kwalifikacji bez treningów i udało się”.

Jeśli myślisz, że problemy ominęły zawodników z czołówki, to nie myśl tak dłużej. James Dane już w treningach wylądował na lawecie. Powodem był niegroźny, jak się później okazało, wyciek oleju. W pierwszym przejeździe kwalifikacji zrobiło się jeszcze bardziej emocjonująco. Posłuszeństwa odmówiło wspomaganie kierownicy w aucie Jamesa. Irlandczyk zahaczył przodem o bandę, ale obyło się od większych zniszczeń. Jednak 0 punktów za pierwszy przejazd postawiło go w bardzo niekorzystnej sytuacji. Deane jednak wie, jak radzić sobie w takich momentach. Za drugi zgarnął aż 95 punktów i ostatecznie zakwalifikował się z trzeciego miejsca.

Ale wygranie zawodów w Łodzi dla każdego, nawet doświadczonego kierowcy, jest piekielnie trudnym zadaniem. Diagnozy wszystkich kierowców co do toru w Łodzi są jednoznaczne – jest bardzo wymagający. “Trzeba być skoncentrowanym i szanować tę trasę, bo jeden mały błąd może kosztować bardzo, bardzo dużo” – mówi Piotr Więcek. “Na tym torze cały czas ryzykujesz. W każdym przejeździe musisz zadać sobie pytanie, jak bardzo będziesz cisnąć. To bez wątpienia bardzo wymagająca trasa” – dodaje Conor Shanahan.

