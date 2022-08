Drift Masters w kopalni: Czy Polak już teraz zapewni sobie tytuł?

„Tor wydaje się techniczny, rozpęd jest raczej krótki, nie będzie mowy o żadnym podcinaniu się z hamulca ręcznego. Czeka nas szybkie, dynamiczne wejście i później zhamowanie się do drugiego, może trzeciego biegu” – zapowiada Piotr Więcek. „Trasa jest wolniejsza od tych, które mieliśmy w tym sezonie do tej pory. Ale to znaczy, że rywalizacja w parach będzie bliższa, intensywniejsza, pewnie odpadnie parę zderzaków. A to tylko pomoże zdobyć nowych kibiców” – mówi aktualny lider generalki Drift Masters.

