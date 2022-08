Kopalnia niespodzianek! Polak na podium zawodów Drift Masters

Na głęboką wodę

Ferropolis przywitało najlepszych drifterów w Europie kapryśną pogodą. W czasie pierwszych treningów wjeżdżali się w trasę na suchym torze. Ale kiedy przyszedł czas, by udowodnić swoje umiejętności w kwalifikacjach, spadł deszcz. Nierówną walkę z mokrą nawierzchnią przegrało wielu świetnych zawodników. Załapanie do Top 32 utrudniał też tłok na liście startowej – o szansę na przejazdy w parach walczyło aż 57 kierowców. No ale który drifter nie chciałby powalczyć w parach w dawnej kopalni odkrywkowej? Do sobotniej rywalizacji nie załapali się m.in. Michal Reichert, Mikołaj Zakrzewski, Oliver Randalu czy Dawid Karkosik. To był dopiero początek niespodzianek.

Zobacz powtórkę zawodów na Red Bull TV:

FInały 1 - Niemcy Przedostatni przystanek sezonu Drift Masters 2022 - oglądaj na żywo transmisję z finałów z polskim komentarzem!

Prawdziwą ozdobą kwalifikacji był niezwykły popis Jamesa Deane’a. W swoim drugim przejeździe (już na suchej nawierzchni) Deane dosłownie szorował tylnym zderzakiem po betonowych ścianach! Jednocześnie jechał z taką precyzją, że nie urwał nawet najmniejszego elementu nadwozia. Chociaż 95 punktów za tę próbę nie dało mu pierwszego miejsca na liście wyników, to zdobył serca fanów i mnóstwo reakcji w mediach społecznościowych. Jego znajomość z bandami miała się jednak skończyć szybko. I drastycznie.

Rubik szybko schodzi ze sceny

Sobotnie Top 32 rozpoczęliśmy z pięcioma Polakami na pokładzie. Reprezentacji przewodził oczywiście lider generalki DMEC – Piotr Więcek. Dołączył do niego Kuba Przygoński w (zbudowanej tuż przed tymi zawodami) pierwszej w Europie Toyocie GR86 do driftu. Polski skład uzupełnili Paweł Korpuliński, Adam Zalewski i Jakub Król. Dla jednych ta runda miała się skończyć szybciej. W tym gronie był też ktoś, kto tego dnia miał zużyć maksymalną liczbę opon.

Pierwsze miejsce wśród pechowców zgarnął Kuba Przygoński. Problem z komputerem w jego samochodzie sprawił, że nawet nie pojawił się na starcie pierwszego pojedynku z Benediktasem Cirbą. W tym samym gronie znalazł się Adam Zalewski, wicemistrz DMEC z sezonu 2018. Polak jak zawsze prezentował się świetnie... do pierwszego przejazdu dogrywkowego z Stephenem Biagionim. W drugiej zonie Rubik zbyt agresywnie dosunął się do ściany. Jego auto odbiło się od niej na tyle szczęśliwie, że zdołał dokończyć próbę i pojechać w drugim biegu (i to fenomenalnie!). Ale wcześniejszy błąd był nie do naprawienia. Zderzenie zbyt mocno wpłynęło na linię jego lead runa.

Adam Zalewski i Elias Hountondji © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Ręka(w), (lewa) noga, drift na ścianie

Jaka jest różnica między zaskoczeniem i sensacją? Zaskoczenie jest wtedy, gdy Adam Zalewski odpada w Top 32. A sensacja? Kiedy to samo (i to z własnej winy) robi James Deane’a, dwukrotny mistrz DMEC i trzeci zawodnik w generalce aktualnego sezonu. Irlandczyk po prostu władował się w ścianę! I to w tym samym miejscu co Zalewski. Uderzenie Deane’a było jednak znacznie mocniejsze. Słynący z matematycznej dokładności kierowca tym razem się przeliczył. Ale ma kilka słów na swoje usprawiedliwienie.

„Pod koniec treningów przed zawodami miałem awarię sprzęgła. I mój zespół – wielkie podziękowania dla nich za to – pracował bardzo ciężko, żebym mógł stanąć na starcie. Później nadal mieliśmy z nim problemy, więc walczyliśmy dosłownie do ostatniej chwili. I tak naprawdę nie wiedziałem, czy tor jest mokry czy suchy. Zgadywałem, że jest suchy i pojechałem na maksa. Wpadłem w zonę i… byłem już tylko pasażerem we własnym aucie. Po prostu czekałem na zbliżającą się bandę” – tłumaczył na żywo w Red Bull TV James Deane. Lista ofiar bezwzględnej ściany jeszcze się tego wieczora powiększyła. Identyczne spotkanie z betonem miał Orjan Nilsen. I nie on jeden!

James Dean planuje przejazd © Tommy Babiarz

Piotr Więcek nie pojedzie w Top 8. Coś mu wypadło

W Top 16 akcja tylko się rozkręcała. Rozkręcało się też mocowanie dyferencjału w aucie Piotra Więcka. W pierwszym przejeździe z Benediktasem Cirbą zobaczyliśmy popisowy numer Polaka – szaleńczą jazdę przy akompaniamencie wyjącej odcinki. Ale Cirba nie przestraszył się pojedynku z obrońcą tytułu i dotrzymywał mu tempa. W drugim biegu nie zobaczyliśmy nic, poza… snopem iskier wydostającym się spod auta Więcka. Na wysokości drugiej zony (czyli w tym samym miejscu, gdzie rozegrały się dramaty Deane’a i Zalewskiego) urwało się mocowanie dyferencjału w Nissanie S15 Piotra! Dla Więcka to oznaczało pożegnanie z zawodami już w Top 8. I ogromne zagrożenie dla jego przewagi w generalce. Czy wspominaliśmy coś o sensacjach?

„Słyszałem jakieś hałasy w trakcie treningów. Było głośniej niż zwykle. Ale nasz zespół sprawdził wszystko i wszystko wyglądało dobrze. Musiało powstać jakieś mikrouszkodzenie i tyle. Coś, czego nie mogliśmy przewidzieć. Szkoda, bo ten tor jest świetny! Byłem podekscytowany, kiedy jechałem za Cirbą. Ale o jeden kop w sprzęgło za dużo i po mnie” – mówił na żywo Więcek. „Puściłem ręczny, puściłem sprzęgło i usłyszałem ogromy hałas, wszystko zaczęło wibrować. No i jestem” – relacjonował stojąc na środku toru obok rozkraczonego auta.

Piotr Więcek © AUTSIDER

Tor na bandzie

Zawody jechały dalej. Dalej jechał też Paweł Korpuliński. Zaczął od pokonania Lauriego Heinonena. W Top 16 spotkał się z Torem… Arne Kvią. I tutaj się zatrzymajmy. W drugiej zonie, precyzyjnie mówiąc. Pomoże nam w tym (znowu) betonowa banda. Kvia wiedział, że Korpuliński jest w formie. Pamiętał też, że kiedy ostatni raz Ferropolis było przystankiem w kalendarzu Drift Masters, Polak zajął w Niemczech trzecie miejsce. Norweg musiał dobrze wypaść. I wypadł w mistrzowskim stylu. Czyli jak sam James Deane! Pod względem siły uderzenia pobił jednak poprzedników. Trójkąt do oznaczenia miejsca zderzenia nie był potrzebny. Tył jego auta przybrał formę trójkąta.

W Top 8 Kuba Przygoński, Adam Zalewski i Piotr Więcek byli już poza zawodami. Ale Paweł Korpuliński nie został sam. Tempa dotrzymywał mu Jakub Król. Niestety drogi polskich kierowców rozeszły się właśnie w najlepszej ósemce. Król nie dał rady Andriusowi Vasiliauskasowi. Za to Korpuliński wygrał pojedynek z Benediktasem Cirbą o przedostanie się do Top 4.

Conor Shanahan and Paweł Korpuliński © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Paweł Korpuliński kontra bracia Shanahan

Na drodze Korpulińskiego do zwycięstwa stały już tylko dwie osoby, obie z takim samym nazwiskiem i w takim samym samochodzie. W Top 4 Paweł zmierzył się z Conorem Shanahanem. Powiedzieć, że to trudny rywal, to jakby nie powiedzieć nic. Conor był zwycięzcą kwalifikacji i drugim zawodnikiem w generalce. Ale to właśnie pojedynki z takimi przeciwnikami pozwalają pokazać pełnię umiejętności. Korpuliński zaprezentował się świetnie. W pierwszym przejeździe jego Nissan S14A jechał jak cień za Toyotą GT86 Shanahana. A w drugim potrafił zbudować sporą przewagę nad Irlandczykiem, zwłaszcza w drugiej części trasy. Puchar był już w garści Polaka. Pozostawało tylko jedno pytanie – za pierwsze czy drugie miejsce?

Finałowy pojedynek okazał się prawdziwą ozdobą tej wyjątkowej rundy. Zobaczyliśmy w nim nic innego, tylko umiejętności najlepszych drifterów w Europie. I to na dodatek w świetnej oprawie. Noc, tłumy kibiców z włączonymi latarkami w smartfonach i wielkie, podświetlone maszyny górnicze w tle stworzyły świetny klimat. Serca polskich kibiców zabiły mocniej, kiedy pod koniec drugiego przejazdu Paweł Korpuliński zdecydowanie odstawił Jacka Shanhana. Jack sam później przyznał, że na tym etapie gonił go już na resztkach opon.

Jack Shanahan © Red Bull Content Pool

Zaskakujący werdykt

Wielu wydawało się, że końcówką drugiego przejazdu Korpuliński przypieczętował swoje zwycięstwo. Ale sędziowie byli innego zdania. W ich ocenie lead run Jacka był na tyle lepszy, że zadecydował o wyniku. Choć sędzia główny Kevin O Connell przyznał, że do ogłoszenia dogrywki było bardzo blisko. To już jednak historia. Jack Shanahan wygrał piątą rundę Drift Masters w sezonie 2022. Paweł Korpuliński poprawił swój wynik sprzed trzech lat i zgarnął puchar za drugie miejsce. A na trzeci stopień podium wskoczył Conor Shanahan.

„Oczywiście był apetyt na pierwsze miejsce. Ale niezależnie od wyniku jestem zadowolony z jazdy, pojechałem na sto procent, robiłem wszystko, co mogłem. Wiedziałem o jednym błędzie – lekkim spłyceniu kąta w czwartej zonie, kiedy jechałem chase’a. Jednak decyzja sędziów jest ostateczna i należy ją zaakceptować. Jestem bardzo szczęśliwy. Nigdy wcześniej nie byłem w finale Drift Masters, więc to dla mnie duże osiągnięcie” – stwierdził Polak.

Zobacz też:

3 min 100% akcji prosto z Katowic! Video podsumowanie Red Bull Car Park Drift To był weekend-marzenie dla wszystkich fanów motorsportu. Sprawdź niespełna 200 sekund wyładowanych po sufit akcją, dymem z palonych opon i adrenaliną. Zapnij pasy i lecimy!

„To był kosmos!”

„Bardzo lubię ten tor. To świetny obiekt. Oglądałem już powtórkę z tych zawodów, patrzyłem na przejazdy innych zawodników i analizowałem moje. I ten tor wygląda po prostu fenomenalnie, zwłaszcza z ujęć z drona. To niepowtarzalne miejsce. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba! Mega wrażenie zrobił na mnie moment, kiedy stanęliśmy na starcie finałowego pojedynku i wszyscy kibice włączyli latarki w telefonach. To był kosmos. Serce zaczęło mi mocniej bić” – dodaje Paweł Korpuliński.

Emocje były tak wielkie, że dotarły również do studia komentatorskiego. „Od kilku lat mam przyjemność komentować zawody Drift Masters European Championship na Red Bull TV i każda runda to całe mnóstwo emocji, ale tegoroczna rywalizacja w Ferropolis była absolutnie niesamowita! Tak bliskich i zaciętych pojedynków od samego TOP32 nie oglądaliśmy już od bardzo dawna” – mówi dziennikarz Red Bull TV Maciej Kiwak, który razem z Markiem Wartałowiczem komentował niemiecką rundę.

„Z całą pewnością to między innymi zasługa samej trasy, która jest nieco wolniejsza niż pozostałe obiekty i właśnie pozwala na taką spektakularną jazdę na milimetry przez cały przejazd. Jeśli dołożymy do tego jeszcze mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów w postaci awarii sprzętowych wśród faworytów, to naprawdę otrzymaliśmy mieszankę iście wybuchową! Mam nadzieję, że Ferropolis zagości na stale w kalendarzu DMEC, bo miejscówka, jak i cała jej sceneria jest naprawdę wyjątkowa. Przed nami jeszcze wielki finał sezonu w Łodzi, na który nie mogę się już doczekać, bo obecna sytuacja w klasyfikacji generalnej sprawia, że każdy z zawodników będzie cisnąć na 150% i uważam, że to po prostu trzeba zobaczyć na żywo!” – zachęca Kiwak.

Rewolucja w generalce

Piotr Więcek ciągle jest liderem, ale iskry wydostające się spod biało-czerwonego Nissana, kiedy jego dyferencjał szorował po asfalcie, prawie stopiły przewagę Polaka nad kolejnym zawodnikiem w generalce. Z 72 punktów zrobiło się tylko 12. Na kolejnych miejscach zmiany są jeszcze większe. Conor Shanahan stracił drugą lokatę na rzecz starszego brata. Jack Shanahan zebrał od niego o 25 oczek więcej. Conor jest trzeci i traci do Więcka 37 punktów. To między wspomnianymi trzema panami najpewniej rozegra się walka o mistrzostwo.

Z gry praktycznie wypadł już James Deane. Pechowy występ w Ferropolis zepchnął go na czwartą lokatę i jego strata do lidera wynosi 87 oczek. Najlepszą piątkę uzupełnia Tor Arne Kvia z dorobkiem 282 punktów (to o 108 oczek mniej niż aktualnie ma Więcek). Mistrza Drift Masters European Championship poznamy dopiero w trakcie ostatniej rundy, czyli w Polsce. Wszystko może się jeszcze zdarzyć. Pewne jest tylko jedno – finał sezonu w Łodzi będzie wielkim i emocjonującym widowiskiem!

Z kopalni do Łodzi. To będą najlepsze zawody driftingowe od lat!

W trakcie polskiej rundy przekonamy się też, która nacja w Europie ma najlepszych drifterów. Irlandia prowadzi w tabeli ze 134-punktową przewagą nad Polską. Ale w Łodzi nasza reprezentacja z pewnością będzie nadzwyczajnie silna. Szanse na pierwsze miejsce są nadal spore!

Ostatnie zawody DMEC w tym sezonie jak zawsze obejrzysz na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV. Ale możesz też uczestniczyć w tym widowisku osobiście, słyszeć ryk kilkusetkonnych silników i czuć drobinki gumy z opon unoszące się w powietrzu. Bilety są cały czas dostępne. Jeszcze nigdy walka o mistrzostwo w Drift Masters European Championship nie była tak wyrównana. To będą najlepsze zawody driftingowe w Polsce od wielu lat! A może najlepsze w historii? Wszystko okaże się 30 września i 1 października na Moto Arenie w Łodzi.