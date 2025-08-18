Ferropolis namieszało! Mistrza Drift Masters poznamy w Warszawie

Włącz powtórkę Drift Masters w Ferropolis w Red Bull TV i zobacz 👇
- 🇵🇱 Bezpośrednie pojedynki Polaków
- 🔥 Bardzo bliskie pary
- 💥 Zderzaki ocierające o betonowe bandy
- 😲 Niespodziewane odpadnięcie dawnego mistrza
- 🍾 Polaka na podium
- 🏆 Walkę Piotra Więcka i Conora Shanahana o mistrzostwo
Drift Masters Top 32 – Niemcy
Zobacz 32 najlepszych drifterów w akcji w Niemczech podczas przedostatniej rundy sezonu Drift Masters 2025.
Drifting w piekarniku
Ferropolis przywitało kierowców wymagającymi warunkami. Wysokie temperatury utrudniały koncentrację, przeciążały maszyny, przegrzewały opony i sprawiały, że nawet kamery odmawiały posłuszeństwa. Co prawda kwalifikacje rozpoczęły się wieczorem, gdy upał już nieco zelżał. Ale kiedy słońce schowało się za niemieckim horyzontem, pojawił się inny problem – stygnąca nawierzchnia zmieniała swoją przyczepność. To prowokowało błędy, na które tylko czyhały betonowe ściany. A było ich aż siedem.
Polacy świetnie w kwalifikacjach
W przejazdach solo Polacy ponownie pokazali się z dobrej strony i w komplecie zakwalifikowali się do zawodów. Najlepszy wynik z biało-czerwonych wykręcił Piotr Więcek – 97 punktów dało mu drugie miejsce. Niewiele gorszy był Paweł Korpuliński, który uplasował się na czwartej pozycji z rezultatem 94. Miejsce w Top 32 zapewnili sobie też Kuba Król (92,5 pkt – 13. miejsce), Kuba Przygoński (90,5 pkt – 18. lokata) oraz Dawid Sposób (86,5 – 30. pozycja). Zwycięzcą kwalifikacji został Conor Shanahan, który o zaledwie pół punktu poprawił wynik Piotra Więcka. To również on wygrał Qualifying Showdown, pokonując w pojedynku swojego starszego brata Jacka. (Spoiler alert: nie po raz ostatni w ten weekend). Do walki o udział we właściwej rywalizacji stanęło aż 49 kierowców. Trudno się dziwić tak dużemu zainteresowaniu – start w zawodach najlepszej ligi driftingowej na Starym Kontynencie i do tego w dawnej kopalni na tle wielgachnych maszyn górniczych to wyjątkowe przeżycie.
Blisko od samego początku
W kwalifikacjach aż 19 kierowców zdobyło 90 lub więcej punktów. Było jasne, że poziom jazdy w parach będzie wysoki. I był taki od samego początku! Zawodnicy bez najmniejszego strachu wrzucali się w drift pod betonową ścianą albo tuż przy drzwiach rywala. Dla polskich kibiców Top 32 otworzył Paweł Korpuliński, wygrywając z tegorocznym debiutantem Dave’em Eganem. Swój plan na ten etap zawodów zrealizowali również Kuba Król i Piotr Więcek. Król pokonał Orjana Nielsena po bardzo emocjonującym pojedynku, w którym jeszcze przed ostatnim zakrętem wydawało się, że to Norweg przejdzie dalej. Więcek natomiast bez większych trudności posłał do domu Fionna Roche. Swojego udziału w zawodach nie przedłużyli natomiast Kuba Przygoński i Dawid Sposób. Pierwszy odpadł z Itayem Sadehem, drugi z – piekielnie mocnym w ten weekend – Jackiem Shanahanem. Sposób nie był niestety jedynym Polakiem, który padł ofiarą rozpędzonego Shanahana.
James Deane żegna się z szansami na mistrzostwo
Wyjątkowo prędko jazdę zakończył też James Deane. Irlandczyk odpadł w pojedynku z jedynym przedstawicielem gospodarzy – Maxem Heidrichem. Jednak nie przez słabszą jazdę od rywala, ale… słabszy pasek alternatora. Mustang Irlandczyka stracił ładowanie między przejazdami i James nie mógł stanąć do drugiego biegu. Dla Deane’a to oznaczało nie tylko koniec zawodów, ale też przekreśliło jakiekolwiek szanse na zdobycie czwartego w karierze mistrzostwa Drift Masters (wliczając triumf z 2020 roku, gdy rozegrano tylko jedną rundę).
Dwóch Polaków w Top4
Top 16 wystartowało już po zmroku i przyniosło pierwszy (ale nie ostatni) tego dnia bezpośredni pojedynek dwóch Polaków. Na linii startowej stanęli obok siebie Paweł Korpuliński i Kuba Król. Obaj dali czadu, ale sędziowie nie mieli większych problemów ze wskazaniem zwycięzcy. W dalszą drogę w stronę finału pojechał Korpuliński. Równocześnie po drugiej stronie drabinki w górę piął się Piotr Więcek. W Top 16 pokonał Itaya Sadeha, a w Top 8 dał prawdziwy popis umiejętności, jadąc z obrońcą tytułu – Laurim Heinonenem. Ale Fin – choć już pewien, że nie zatrzyma pucharu na dłużej – nie zamierzał schodzić Więckowi z drogi. Dotrzymywał tempa Polakowi i obaj wysiedli z samochodów z satysfakcją, że pojechali na 100%. Uśmiech utrzymał się jednak dłużej na twarzy Więcka – to on awansował do najlepszej czwórki. Miejsce w tym ekskluzywnym gronie zaklepał sobie również Korpuliński, wygrywając z Kevinem Pesurem. Polsko-polski finał wisiał w powietrzu. Ale do pokonania byli jeszcze Irlandczycy…
Polsko-irlandzkie pojedynki
W Top 4 zameldowali się też obaj przedstawiciele ekipy The Shanahans. Conor walczył o finał z Pawłem Korpulińskim, a Jack z Piotrem Więckiem. Korpuliński dał z siebie wszystko w pojedynku z – jeszcze na tym etapie – wiceliderem generalki. Wkleił się w niego od początku trasy, kiedy jechał z tyłu, a z przodu jechał płynnie i świetną linią. Ale młodszy z braci Shanahanów jeździł w ten weekend jak zaprogramowany. A detale w tym pojedynku działały na jego korzyść.
Tak blisko jak Ja…ck
Jeszcze bardziej wyrównana była potyczka Więcka z Jackiem Shanhanem. Obaj spotkali się na tym samym etapie zawodów w trakcie poprzedniej rundy w Rydze. Jack przegrał tamtą potyczkę, więc do pojedynku w Niemczech stanął żądny rewanżu. Miał też dodatkową motywację – wyeliminowanie Polaka na tym etapie dawało jego bratu szanse na przeskoczenie największego rywala w generalce. Ale Więcek nie zamierzał z nikim dzielić się punktami. A już na pewno nie z innymi faworytami. To skutkowało spektakularnym pojedynkiem, w którym dystans dzielący auta był nawet mniejszy niż między wczasowiczami na plaży we Władysławowie w środku sezonu. Shanahan i Więcek pojechali tak równo, że wyłonienie zwycięzcy było niewykonalne. A w dogrywce (już trzeciej w tych zawodach) zobaczyliśmy praktycznie to samo. Ale regulamin nie przewiduje trzeciej powtórki. Sędziowie musieli wskazać lepszego. I ostatecznie stwierdzili – choć niejednogłośnie – że to Irlandczyk lepiej panował nad autem w poślizgu.
Mały finał Piotra z Pawłem
Marzenie o polsko-polskim finale w Ferropolis się nie spełniło. Na pocieszenie kibicom znad Wisły pozostał jednak tzw. mały finał, czyli pojedynek o trzecie miejsce. Los sprawił, że drabinka po raz drugi w tym sezonie zestawiła ze sobą Pawła Korpulińskiego i Piotra Więcka. Tak jak półtora miesiąca temu w Irlandii, także i tutaj górą był Piotr. Zanim jednak sędziowie wskazali zwycięzcę, mogliśmy ponownie oglądać kawał solidnego driftu w wyjątkowej, undergroundowej scenerii. Ferropolis raz jeszcze udowodniło, że to miejsce z niepowtarzalnym klimatem i idealnymi warunkami do driftingowych bitew. I tak jak podczas poprzednich rund Drift Masters w tej lokalizacji, także i teraz na podium stanął Polak.
Conor Shanahan wraca na szczyt
Słońce było już daleko za horyzontem, a na polu bitwy zostało już tylko dwóch kierowców. Obu w Toyotach GT86 i z nazwiskiem Shanahan na drzwiach. Po raz kolejny dwaj bracia z Irlandii stanęli obok siebie na linii startu. I ponownie nie zawiedli fanów swoją jazdą. Obaj wycisnęli z samochodów ostatnie soki. Było blisko, ale obyło się bez dogrywki. Wygrał Shanahan. Conor Shanahan. Zwycięstwo pozwoliło młodszemu z braci wrócić na szczyt klasyfikacji generalnej Drift Masters 2025 tuż przed ostatnią rundą w kalendarzu. Przeskoczył Piotra, ale jego przewaga jest minimalna – wynosi zaledwie osiem punktów. Walka w trakcie finału sezonu będzie wyjątkowo zacięta! Szanse na zgarnięcie pucharu teoretycznie ma również trzeci Jack Sahanahan, ale jego strata wynosi odpowiednio 90 punktów do Conora i 82 do Więcka. Przy maksymalnej puli 112 punktów do zdobycia za jedne zawody jej odrobienie wydaje się mało prawdopodobne.
Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 (po 5 z 6 rund)
- Conor Shanahan (390 pkt.)
- Piotr Więcek (382)
- Jack Shanahan (300)
- James Deane (249)
- Kevin Pesur (248)
- Paweł Korpuliński (235)
- Lauri Heinonen (221)
- Tor Arne Kvia (213)
- Oliver Randalu (200)
- Marco Zakouril (185)
- 16. Jakub Przygoński (136)
- 20. Jakub Król (112)
- 25. Dawid Sposób (96)
- 47. Adam Zalewski (16)
Wszystko rozstrzygnie się na PGE Narodowym w Warszawie
Czy Piotr Więcek wywalczy mistrzostwo przed własną publicznością, tak jak w sezonie 2022 w Łodzi? A może Conor Shanahan powtórzy historię z 2023 roku i znowu zostanie ukoronowany mistrzem Drift Masters na PGE Narodowym? Tego dowiemy się już za niespełna miesiąc! Wielki finał zmagań najlepszych drifterów z całego świata odbędzie się 12 i 13 września. Red Bull Drift Masters Grand Finale przyniesie przede wszystkim driftingową rywalizację na najwyższym możliwym poziomie. Ale nie tylko. Czekają Cię też emocjonujące pojedynki gwiazd w pojazdach buggy. Za ich kierownicami zasiądą wielkie nazwiska – Adam Małysz, Carlos Sainz, David Coulthard, Tadeusz Błażusiak, Michał Kościuszko, Johan Kristoffersson, Mattias Ekström i Timmy Hansen. Spodziewaj się też wielu innych motoryzacyjnych atrakcji. Zgarnij swój bilet na 👉 ebilet.pl.