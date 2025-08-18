Ferropolis namieszało! Mistrza Drift Masters poznamy w Warszawie

Włącz powtórkę Drift Masters w Ferropolis w Red Bull TV i zobacz 👇

🇵🇱 Bezpośrednie pojedynki Polaków

🔥 Bardzo bliskie pary

💥 Zderzaki ocierające o betonowe bandy

😲 Niespodziewane odpadnięcie dawnego mistrza

🍾 Polaka na podium

🏆 Walkę Piotra Więcka i Conora Shanahana o mistrzostwo

Drift Masters Top 32 – Niemcy Zobacz 32 najlepszych drifterów w akcji w Niemczech podczas przedostatniej rundy sezonu Drift Masters 2025.

Drifting w piekarniku

Ferropolis przywitało kierowców wymagającymi warunkami. Wysokie temperatury utrudniały koncentrację, przeciążały maszyny, przegrzewały opony i sprawiały, że nawet kamery odmawiały posłuszeństwa. Co prawda kwalifikacje rozpoczęły się wieczorem, gdy upał już nieco zelżał. Ale kiedy słońce schowało się za niemieckim horyzontem, pojawił się inny problem – stygnąca nawierzchnia zmieniała swoją przyczepność. To prowokowało błędy, na które tylko czyhały betonowe ściany. A było ich aż siedem.

Polacy świetnie w kwalifikacjach

W przejazdach solo Polacy ponownie pokazali się z dobrej strony i w komplecie zakwalifikowali się do zawodów. Najlepszy wynik z biało-czerwonych wykręcił Piotr Więcek – 97 punktów dało mu drugie miejsce. Niewiele gorszy był Paweł Korpuliński, który uplasował się na czwartej pozycji z rezultatem 94. Miejsce w Top 32 zapewnili sobie też Kuba Król (92,5 pkt – 13. miejsce), Kuba Przygoński (90,5 pkt – 18. lokata) oraz Dawid Sposób (86,5 – 30. pozycja). Zwycięzcą kwalifikacji został Conor Shanahan, który o zaledwie pół punktu poprawił wynik Piotra Więcka. To również on wygrał Qualifying Showdown, pokonując w pojedynku swojego starszego brata Jacka. (Spoiler alert: nie po raz ostatni w ten weekend). Do walki o udział we właściwej rywalizacji stanęło aż 49 kierowców. Trudno się dziwić tak dużemu zainteresowaniu – start w zawodach najlepszej ligi driftingowej na Starym Kontynencie i do tego w dawnej kopalni na tle wielgachnych maszyn górniczych to wyjątkowe przeżycie.

Blisko od samego początku

W kwalifikacjach aż 19 kierowców zdobyło 90 lub więcej punktów. Było jasne, że poziom jazdy w parach będzie wysoki. I był taki od samego początku! Zawodnicy bez najmniejszego strachu wrzucali się w drift pod betonową ścianą albo tuż przy drzwiach rywala. Dla polskich kibiców Top 32 otworzył Paweł Korpuliński, wygrywając z tegorocznym debiutantem Dave’em Eganem. Swój plan na ten etap zawodów zrealizowali również Kuba Król i Piotr Więcek. Król pokonał Orjana Nielsena po bardzo emocjonującym pojedynku, w którym jeszcze przed ostatnim zakrętem wydawało się, że to Norweg przejdzie dalej. Więcek natomiast bez większych trudności posłał do domu Fionna Roche. Swojego udziału w zawodach nie przedłużyli natomiast Kuba Przygoński i Dawid Sposób. Pierwszy odpadł z Itayem Sadehem, drugi z – piekielnie mocnym w ten weekend – Jackiem Shanahanem. Sposób nie był niestety jedynym Polakiem, który padł ofiarą rozpędzonego Shanahana.

Drift Masters European Championship – Ferropolis © Kacper Nowogrodzki AUTSIDER

James Deane żegna się z szansami na mistrzostwo

Wyjątkowo prędko jazdę zakończył też James Deane. Irlandczyk odpadł w pojedynku z jedynym przedstawicielem gospodarzy – Maxem Heidrichem. Jednak nie przez słabszą jazdę od rywala, ale… słabszy pasek alternatora. Mustang Irlandczyka stracił ładowanie między przejazdami i James nie mógł stanąć do drugiego biegu. Dla Deane’a to oznaczało nie tylko koniec zawodów, ale też przekreśliło jakiekolwiek szanse na zdobycie czwartego w karierze mistrzostwa Drift Masters (wliczając triumf z 2020 roku, gdy rozegrano tylko jedną rundę).

Dwóch Polaków w Top4

Top 16 wystartowało już po zmroku i przyniosło pierwszy (ale nie ostatni) tego dnia bezpośredni pojedynek dwóch Polaków. Na linii startowej stanęli obok siebie Paweł Korpuliński i Kuba Król. Obaj dali czadu, ale sędziowie nie mieli większych problemów ze wskazaniem zwycięzcy. W dalszą drogę w stronę finału pojechał Korpuliński. Równocześnie po drugiej stronie drabinki w górę piął się Piotr Więcek. W Top 16 pokonał Itaya Sadeha, a w Top 8 dał prawdziwy popis umiejętności, jadąc z obrońcą tytułu – Laurim Heinonenem. Ale Fin – choć już pewien, że nie zatrzyma pucharu na dłużej – nie zamierzał schodzić Więckowi z drogi. Dotrzymywał tempa Polakowi i obaj wysiedli z samochodów z satysfakcją, że pojechali na 100%. Uśmiech utrzymał się jednak dłużej na twarzy Więcka – to on awansował do najlepszej czwórki. Miejsce w tym ekskluzywnym gronie zaklepał sobie również Korpuliński, wygrywając z Kevinem Pesurem. Polsko-polski finał wisiał w powietrzu. Ale do pokonania byli jeszcze Irlandczycy…

Polsko-irlandzkie pojedynki

W Top 4 zameldowali się też obaj przedstawiciele ekipy The Shanahans. Conor walczył o finał z Pawłem Korpulińskim, a Jack z Piotrem Więckiem. Korpuliński dał z siebie wszystko w pojedynku z – jeszcze na tym etapie – wiceliderem generalki. Wkleił się w niego od początku trasy, kiedy jechał z tyłu, a z przodu jechał płynnie i świetną linią. Ale młodszy z braci Shanahanów jeździł w ten weekend jak zaprogramowany. A detale w tym pojedynku działały na jego korzyść.

Drift Masters Ferropolis © Michaiu Stecu / Red Bull Content Pool

Tak blisko jak Ja…ck

Jeszcze bardziej wyrównana była potyczka Więcka z Jackiem Shanhanem. Obaj spotkali się na tym samym etapie zawodów w trakcie poprzedniej rundy w Rydze. Jack przegrał tamtą potyczkę, więc do pojedynku w Niemczech stanął żądny rewanżu. Miał też dodatkową motywację – wyeliminowanie Polaka na tym etapie dawało jego bratu szanse na przeskoczenie największego rywala w generalce. Ale Więcek nie zamierzał z nikim dzielić się punktami. A już na pewno nie z innymi faworytami. To skutkowało spektakularnym pojedynkiem, w którym dystans dzielący auta był nawet mniejszy niż między wczasowiczami na plaży we Władysławowie w środku sezonu. Shanahan i Więcek pojechali tak równo, że wyłonienie zwycięzcy było niewykonalne. A w dogrywce (już trzeciej w tych zawodach) zobaczyliśmy praktycznie to samo. Ale regulamin nie przewiduje trzeciej powtórki. Sędziowie musieli wskazać lepszego. I ostatecznie stwierdzili – choć niejednogłośnie – że to Irlandczyk lepiej panował nad autem w poślizgu.

Mały finał Piotra z Pawłem

Marzenie o polsko-polskim finale w Ferropolis się nie spełniło. Na pocieszenie kibicom znad Wisły pozostał jednak tzw. mały finał, czyli pojedynek o trzecie miejsce. Los sprawił, że drabinka po raz drugi w tym sezonie zestawiła ze sobą Pawła Korpulińskiego i Piotra Więcka. Tak jak półtora miesiąca temu w Irlandii, także i tutaj górą był Piotr. Zanim jednak sędziowie wskazali zwycięzcę, mogliśmy ponownie oglądać kawał solidnego driftu w wyjątkowej, undergroundowej scenerii. Ferropolis raz jeszcze udowodniło, że to miejsce z niepowtarzalnym klimatem i idealnymi warunkami do driftingowych bitew. I tak jak podczas poprzednich rund Drift Masters w tej lokalizacji, także i teraz na podium stanął Polak.

Conor Shanahan wraca na szczyt

Słońce było już daleko za horyzontem, a na polu bitwy zostało już tylko dwóch kierowców. Obu w Toyotach GT86 i z nazwiskiem Shanahan na drzwiach. Po raz kolejny dwaj bracia z Irlandii stanęli obok siebie na linii startu. I ponownie nie zawiedli fanów swoją jazdą. Obaj wycisnęli z samochodów ostatnie soki. Było blisko, ale obyło się bez dogrywki. Wygrał Shanahan. Conor Shanahan. Zwycięstwo pozwoliło młodszemu z braci wrócić na szczyt klasyfikacji generalnej Drift Masters 2025 tuż przed ostatnią rundą w kalendarzu. Przeskoczył Piotra, ale jego przewaga jest minimalna – wynosi zaledwie osiem punktów. Walka w trakcie finału sezonu będzie wyjątkowo zacięta! Szanse na zgarnięcie pucharu teoretycznie ma również trzeci Jack Sahanahan, ale jego strata wynosi odpowiednio 90 punktów do Conora i 82 do Więcka. Przy maksymalnej puli 112 punktów do zdobycia za jedne zawody jej odrobienie wydaje się mało prawdopodobne.

Conor © Michaiu Stecu / Red Bull Content Pool

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 (po 5 z 6 rund)

Conor Shanahan (390 pkt.) Piotr Więcek (382) Jack Shanahan (300) James Deane (249) Kevin Pesur (248) Paweł Korpuliński (235) Lauri Heinonen (221) Tor Arne Kvia (213) Oliver Randalu (200) Marco Zakouril (185)

16. Jakub Przygoński (136)

20. Jakub Król (112)

25. Dawid Sposób (96)

47. Adam Zalewski (16)

Wszystko rozstrzygnie się na PGE Narodowym w Warszawie

Czy Piotr Więcek wywalczy mistrzostwo przed własną publicznością, tak jak w sezonie 2022 w Łodzi? A może Conor Shanahan powtórzy historię z 2023 roku i znowu zostanie ukoronowany mistrzem Drift Masters na PGE Narodowym? Tego dowiemy się już za niespełna miesiąc! Wielki finał zmagań najlepszych drifterów z całego świata odbędzie się 12 i 13 września. Red Bull Drift Masters Grand Finale przyniesie przede wszystkim driftingową rywalizację na najwyższym możliwym poziomie. Ale nie tylko. Czekają Cię też emocjonujące pojedynki gwiazd w pojazdach buggy. Za ich kierownicami zasiądą wielkie nazwiska – Adam Małysz, Carlos Sainz, David Coulthard, Tadeusz Błażusiak, Michał Kościuszko, Johan Kristoffersson, Mattias Ekström i Timmy Hansen. Spodziewaj się też wielu innych motoryzacyjnych atrakcji. Zgarnij swój bilet na 👉 ebilet.pl.