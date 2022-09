7 powodów, dlaczego nie możesz przegapić finału Drift Masters w Łodzi

. To Polak jest liderem klasyfikacji generalnej najmocniejszej ligi na kontynencie (a zdaniem wielu też na świecie). To nasi kierowcy zachwycają formą w trakcie zawodów w różnych częściach globu. I to Polacy słyną z organizowania zawodów driftingowych w nietypowych miejscach, czyli na… stadionach!

W rywalizacji o najwyższe lokaty liczy się też James Deane, który zebrał do tej pory o 87 punktów mniej od Więcka i 50 mniej od Conora Shanahana. Jego szanse na zdobycie mistrzostwa trzeba określić raczej jako matematyczne, ale James jest zdolny do wszystkiego. W końcu to mistrz DMEC z sezonów 2018 i 2019, kierowca cieszący się przez ostatnie lata mianem najlepszego na świecie.

W rywalizacji o najwyższe lokaty liczy się też James Deane, który zebrał do tej pory o 87 punktów mniej od Więcka i 50 mniej od Conora Shanahana. Jego szanse na zdobycie mistrzostwa trzeba określić raczej jako matematyczne, ale James jest zdolny do wszystkiego. W końcu to mistrz DMEC z sezonów 2018 i 2019, kierowca cieszący się przez ostatnie lata mianem najlepszego na świecie.

W rywalizacji o najwyższe lokaty liczy się też James Deane, który zebrał do tej pory o 87 punktów mniej od Więcka i 50 mniej od Conora Shanahana. Jego szanse na zdobycie mistrzostwa trzeba określić raczej jako matematyczne, ale James jest zdolny do wszystkiego. W końcu to mistrz DMEC z sezonów 2018 i 2019, kierowca cieszący się przez ostatnie lata mianem najlepszego na świecie.

Zapytaliśmy Piotra Więcka, czy jego zdaniem start przed własną publicznością zapewni mu przewagę nad rywalami z Irlandii. “Mam nadzieję, że start w Polsce da mi przewagę, tego się trzymajmy. To napewno będzie bardzo przyjemne, że będziemy startować przed polską publicznością, zbijać piątki i przeżywać to razem z rodakami. Natomiast otrzymywałem dużo wsparcia od Polaków również na rundach zagranicznych, nie było takiej rundy, gdzie by nie było polskich kibiców, warto to dodać” – mówi.

Zapytaliśmy Piotra Więcka, czy jego zdaniem start przed własną publicznością zapewni mu przewagę nad rywalami z Irlandii. “Mam nadzieję, że start w Polsce da mi przewagę, tego się trzymajmy. To napewno będzie bardzo przyjemne, że będziemy startować przed polską publicznością, zbijać piątki i przeżywać to razem z rodakami. Natomiast otrzymywałem dużo wsparcia od Polaków również na rundach zagranicznych, nie było takiej rundy, gdzie by nie było polskich kibiców, warto to dodać” – mówi.

Zapytaliśmy Piotra Więcka, czy jego zdaniem start przed własną publicznością zapewni mu przewagę nad rywalami z Irlandii. “Mam nadzieję, że start w Polsce da mi przewagę, tego się trzymajmy. To napewno będzie bardzo przyjemne, że będziemy startować przed polską publicznością, zbijać piątki i przeżywać to razem z rodakami. Natomiast otrzymywałem dużo wsparcia od Polaków również na rundach zagranicznych, nie było takiej rundy, gdzie by nie było polskich kibiców, warto to dodać” – mówi.