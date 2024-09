Wielkie emocje w Warszawie: Lauri Heinonen nowym mistrzem Drift Masters!

ZOBACZ POWTÓRKI: Tutaj znajdziesz powtórki rund Top32 i Top16 z wielkiego finału Drift Masters w Warszawie ⬅️

Niby pod dachem, ale mokro

W tym roku finał Drift Masters ponownie rozegrał się we wnętrzu PGE Narodowego na specjalnie zbudowanym do tego torze. Jednak tym razem impreza odbyła się pod zamkniętym dachem. Organizatorzy chcieli w ten sposób uniknąć skutków ulewy, która miała nawiedzić (i ostatecznie nawiedziła) Warszawę w sobotni wieczór. Pojawił się jednak inny problem – dym gromadzący się po przejazdach mógł uruchomić alarm pożarowy. Z tego powodu nawierzchnia toru była regularnie… polewana wodą . Choć pozornie ta decyzja wydaje się sprzeczna z logiką, była w pełni uzasadniona. W ten sposób możliwe było zapewnienie stabilnych warunków na trasie przez cały czas trwania zawodów. A tego nie dałoby się osiągnąć, gdyby dach był otwarty i to Matka Natura decydowała, kiedy zrosi (lub zaleje) trasę wodą. To pozwoliło też uniknąć sytuacji, w której deszcz spada na pokrytą gumą z opon nawierzchnię i czyni ją wyjątkowo śliską. Kierowcy od początku jeździli po mokrym asfalcie, praktycznie nie zostawiając na nim śladów. Więc zabójczej mieszanki wody i gumy, która dwa lata temu w finale w Łodzi posłała wiele aut wprost na betonowe bandy, udało się uniknąć.

50 tys. znów zobaczyło finał sezonu Drift Masters w Warszawie © Red Bull Content Pool

Polsko-polski pojedynek na początek

Ale to nie tak, że 50 tysięcy kibiców, którzy w sobotę przyszli na PGE Narodowy, nie zobaczyli żadnej kraksy. Taka okazja nadarzyła się już w czwartym przejeździe Top 32, kiedy Josiah Fallaise dosłownie wbił się na wejściu w trasę swoim Chevroletem Corvette w BMW Kevina Piskolty’ego . Kibice zaczęli reagować jeszcze żywiej, gdy na torze pojawili się Polacy. A na początku zobaczyliśmy aż dwóch w jednym pojedynku, bo Piotr Więcek trafił na Łukasza Tasiemskiego , który w Warszawie wystartował z dziką kartą. Niespodzianki nie było. Doświadczenie jednego z najlepszych drifterów na świecie wzięło górę. Chociaż "Tasiem" nie poddał się bez walki, to Więcek pojechał bardziej precyzyjnie z przodu i był bliżej, kiedy jechał z tyłu. Tak oto reprezentacja Polski skurczyła się do pięciu nazwisk. I niestety zmniejszała się dalej. Zaraz po Więcku i Tasiemskim Jakub Król pojedynkował się z Jackiem Shanahanem . Chociaż Shanahan nie jechał na poziomie, do którego przyzwyczaił kibiców, walcząc z autem, które ściągało go do środka toru, Król również nie uniknął błędów. Tak naprawdę zadecydowała jedna pomyłka, kiedy w okolicach drugiej wewnętrznej zony Polak przydzwonił przodem auta w ścianę.

Drift Masters na PGE Narodowym 2024 © Red Bull Content Pool Paweł Korpuliński tym razem odpadł w Top16 © Red Bull Content Pool

Dwóch Polaków w Top 16

Swojemu rywalowi nie dał też rady Dawid Sposób . Ale on również trafił na nie byle kogo, bo Tora Arne Kvię , który w kwalifikacjach był drugi i z takim samym wynikiem skończył poprzednią rundę. Polak pojechał bardzo dobrze, ale przejazdy Kvii miały to coś, co zapewniło mu promocję. Los Sposoba podzielił Adam Zalewski , który na swojej drodze spotkał lidera generalki Lauriego Heinonena . Zalewski również uderzył w ścianę przodem samochodu. Przesądziły jednak nie umiejętności, lecz awaria. “Już po wejściu w trasę w pierwszym przejeździe poczułem, że chyba przerywa mi wspomaganie kierownicy. Na początku myślałem, że to może jednak kwestia pozycji na torze, reakcji na gaz czy czegoś takiego. Nie chciałem też odpuszczać drugiego przejazdu. No i w drugim, kiedy robiłem pierwszą przekładkę, poczułem, że kierownica całkowicie straciła wspomaganie i uderzyłem w ścianę” – tłumaczył później Adam Zalewski. Ostatecznie Piotr Więcek i Paweł Korpuliński byli jedynymi Polakami, którzy znaleźli się w najlepszej szesnastce.

Finał sezonu 2024 Drift Masters w Warszawie © Red Bull Content Pool

Opona: Peltolę, nie robię

Kevin Piskolty miał tego dnia niebywałe szczęście do rywali, którzy mieli problem z przejechaniem toru w jednym kawałku. W Top 32 wleciał w niego Josiah Fallaise. W Top 16 z kolei mierzył się Teemu Peltolą , który pierwszy przejazd dokończył na… trzech oponach. Fin zgubił gumę w połowie trasy, ale i tak zdołał dowieźć swojego szalonego Mercedesa z silnikiem Diesla do mety, nie przerywając driftu! Dramaturgii nie zabrakło również w starciu Tora Arne Kvii z Adamem LZ . Z tym że w tym pojedynku w ogóle nie zobaczyliśmy jazdy w parach. Kvia wyjechał na środek toru, by rozgrzać opony i… to by było na tyle. W jego aucie padła elektryka.

"Te zawody są niesamowite pod względem publiczności i zaangażowania. Jestem wdzięczny za wszystkie te okrzyki, które słyszałem za każdym razem, kiedy wysiadałem z samochodu Piotr Więcek

Thriller Lauriego Heinonena

Niespodziewanych emocji dostarczyły również przejazdy Lauriego Heinonena z Benediktasem Cirbą . Heinonen musiał wygrać ten pojedynek, by zapewnić sobie mistrzostwo bez oglądania się na innych. I wygrał! Ale chwilę po tym, jak skończył drugi przejazd, skończył mu się również silnik! Tak, jego NASCAR-owa V-ósemka wyzionęła ducha zaraz po przejechaniu mety, a auto dojechało na ogłoszenie wyników jedynie siłą rozpędu!

Lauri Heinonen i jego problemy z samochodem © Red Bull Content Pool Lauri Heinonen cieszy się z wygrania generalki Drift Masters 2024 © Red Bull Content Pool

“Rano zauważyliśmy, że mamy wodę w cylindrze. Nie wyglądało to dobrze, ale silnik dowiózł mnie, zrobił to, co miał zrobić. A później eksplodował po przejeździe przez metę. Od zawsze mieliśmy problemy z tymi motorami, ale zawsze dawały radę. Ten konkretny egzemplarz zamontowaliśmy w aucie przed tą rundą. Wiedzieliśmy, że nie jest najlepszy. I faktycznie nie był” – mówił, śmiejąc się, Lauri Heinonen po zawodach. “To nierealne uczucie, jeszcze do mnie nie dotarło. Wszystko tutaj jest o poziom wyżej – publiczność, miejsce, całe to wydarzenie. Czułem się dobrze w aucie, ale stres trochę mnie dopadł. Przyzwyczaiłem się do bycia w gronie niedocenianych kierowców, a nie faworytów”. Heinonen stał się nie tylko pierwszym Finem z tytułem mistrza Drift Masters, ale jak na razie jedynym kierowcą spoza Polski i Irlandii, który sięgnął po to trofeum.

Piotr Więcek – Shanahanowie 2:0

Bez awarii odbyły się przejazdy Piotra Więcka z Jackiem Shanahanem w Top 16. Więcek pokazał w tym pojedynku, jak wygląda fenomenalny chase run. Nie tylko był tuż za Shanahanem, ale do tego jechał bardzo dużym kątem. Nie inaczej wyglądała jego jazda w Top 8 z młodszym z Irlandzkich braci. Rywalizacja z Conorem Shanahanem była tak wyrównana, że sędziowie ogłosili dogrywkę. W niej również zadecydowały detale, ale to Polak był lepszy. I pierwszy raz w tym sezonie znalazł się w Top 4. Tego rezultatu nie powtórzył niestety Paweł Korpuliński. Najwyżej sklasyfikowany Polak w generalce Drift Masters 2024 i zdobywca trzeciego miejsca w Warszawie w ubiegłym roku odpadł w Top 16 z Jamesem Deane’em . Ale przegrana z tak znakomitym kierowcą nie jest dla Kropulińskiego ujmą na honorze. Tym bardziej, że nawiązał z dwukrotnym mistrzem Drift Masters równą walkę.

Wyrównany pojedynek Adama LZ i Piotra Więcka - Drift Masters Warszawa © Red Bull Content Pool

Polak w Top 4, Irlandczycy w finale

Po rozprawieniu się z Korpulińskim, Deane pokonał kolejnego rywala (był nim Oliver Randalu) i zameldował się w Top 4. Oprócz niego i Piotra Więcka w najlepszej czwórce znaleźli się też Duane McKeever i Adam LZ . Ten drugi miał tego dnia wyjątkowe szczęście do psujących się rywali. W Top 16 trafił na Kvię, którego auto rozkraczyło się na rozgrzewce. A w kolejnym etapie zawodów miał mierzyć się z Heinonenem, który z racji uszkodzonego silnika nie mógł wystartować.

Pierwszą walkę o finał stoczyli Piotr Więcek z Duanem McKeeverem. W niej znowu Polak pokazał, jak wygląda drifting na najwyższym światowym poziomie. Ale McKeever od niego nie odstawał. I zdaniem sędziów okazał się minimalnie lepszy. A ponieważ James Deane pokonał Adama LZ w drugiej parze Top 4, to finał Drift Masters 2024 w Warszawie miał zakończyć irlandzko-irlandzki pojedynek.

Wielki finał Drift Masters w Warszawie: Duane McKeever vs. James Deane © Red Bull Content Pool

Pierwsze podium Adama LZ w Drift Masters

Zanim Deane i McKeever stanęli do walki o najwyższy stopień podium, Piotr Więcek i Adam LZ pojechali o trzecie miejsce. Więcek z pewnością wygrałby ten pojedynek, gdyby nie jeden moment. Polak lekko uderzył w ścianę w czwartej zonie, jego Supra się od niej odbiła i tak doszło do kontaktu z BMW E36 Amerykanina. Zdaniem sędziów był to duży błąd Polaka, który zaważył o jego przegranej. A Adam LZ zdobył swoje pierwsze podium w Drift Masters.

“Te zawody są niesamowite pod względem publiczności i zaangażowania. Jestem wdzięczny za wszystkie te okrzyki, które słyszałem za każdym razem, kiedy wysiadałem z samochodu. Sam tor był bardzo ciekawy, jeszcze nigdy nie miałem czegoś takiego, żebym od początku ustawiał auto tylko pod mokre warunki. To było nowe doświadczenie. Gratulacje dla organizatorów za przewidzenie warunków i zareagowanie w odpowiedni sposób. Bo wydaje mi się, że mimo polania toru wodą, widowisko było naprawdę fajne” – mówi Więcek. “Muszę też podziękować całemu mojemu zespołowi, który w czasie tej rundy zachowywał się bezbłędnie, auto działało, jeździło bardzo szybko i przewidywalnie. Już się się nie mogę doczekać kolejnego sezonu, bo wiem, że będzie tylko lepiej. Mamy już dużo pomysłów, jak jeszcze usprawnić ten samochód, mimo tego, że pokazał na tej rundzie, że jest już doskonały. Uwielbiam to auto i już nie tęsknię za S15. Cieszę się z tego, co wydarzyło się na tej rundzie. Jest trochę goryczki, że nie było podium, ale wierzę, że to przyjdzie” – mówi pięciokrotny mistrz Drift Masters.

Piotr Więcek i Adam LZ - Drift Masters Warszawa © Red Bull Content Pool Podium przystanku w Warszawie: Deane, McKeever i Adam LZ © Red Bull Content Pool

Swoimi wrażeniami podzielił się również Adam LZ. “Cóż to było dla mnie za zakończenie sezonu w otoczeniu największej publiczności jaką zna drifting! To był szczęśliwy dzień” – mówił Amerykanin po ceremonii podium. “[W Drift Masters – przyp. red.] auta są zbudowane i ustawione inaczej, opony są inne, trzeba było uczyć się nowych torów. Na tym torze jechałem już w zeszłym roku, więc to zadziałało na moją korzyść. Ale cóż, przyjechałem tutaj, żeby uczyć się jeździć od najlepszych i to robiłem” – mówi Adam LZ, który ma nadzieję wystartować również w przyszłym sezonie Drift Masters.

Jestem w siódmym niebie. Wygranie tutaj, w trakcie najlepszej rundy sezonu, na oczach 50 tysięcy ludzi, rodziny i znajomych, to coś, czego nigdy nawet sobie nie wyobrażałem Duane McKeever

Duane McKeever wygrywa największe zawody driftingowe na świecie

Sezon 2024 Drift Masters zamknął pojedynek dwóch Irlandczyków. Ta potyczka bez dwóch zdań była godna finału największych zawodów driftingowych na świecie. James Deane i Duane McKeever jechali tak wyrównanie, tak blisko siebie, że tylko wprawne oko było w stanie dostrzec zwycięzcę. A okazał się nim… Duane McKeever. Wygrana z Deane’em dała McKeeverowi nie tylko pierwsze miejsce w Warszawie, ale coś jeszcze – puchar za drugą lokatę w generalce. Kierowca Nissana S13 przeskoczył The Machine o zaledwie 3 punkty.

“Jestem w siódmym niebie. Zgarnięcie wszystkiego, co można było w ten weekend [Irlandczyk wygrał nie tylko zawody, ale również kwalifikacje do nich oraz Qualifying Showdown – przyp. red.] tutaj, w trakcie najlepszej rundy sezonu, na oczach 50 tysięcy ludzi, rodziny i znajomych, to coś, czego nigdy nawet sobie nie wyobrażałem” – podsumowuje Duane McKeever.

Podium sezonu 2024 Drift Masters: 1. Heinonen, 2. McKeever, 3. Deane © Red Bull Content Pool

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SEZONU DRIFT MASTERS 2024:

1. Lauri Heinonen (FIN) - 437 pkt.

2. Duane McKeever (IRL) - 412 pkt.

3. James Deane (IRL) - 409 pkt.

4. Conor Shanahan (IRL) - 293 pkt.

5. Paweł Korpulinski (POL) - 265 pkt.