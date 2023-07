To będzie wielka niespodzianka! Drift Masters jedzie do Finlandii

Czego się spodziewać? Nie do końca wiadomo…

Twórcy Drift Masters European Championship zaplanowali na sezon 2023 dwa wypady do nieodkrytych jeszcze miejsc. Pierwszym jest wizyta największym fińskim parku rozrywki Power Park Huvivaltio. ( Drugi to oczywiście finał sezonu na PGE Narodowym w Warszawie ). To będzie jednocześnie pierwszy raz, kiedy najlepsi drifterzy w Europie przyjadą do Finlandii, kraju, który zrodził wielu genialnych kierowców.

Chociaż Power Park Huvivaltio debiutuje w Drift Masters, możemy sobie wyobrazić, z czym mierzyć będą się zawodnicy, którzy jadą tam puścić z dymem trochę opon. Obiekt zastąpił w kalendarzu austriackie PS Racing Center i wydaje się, że ustawiona na jego terenie trasa będzie miała podobny charakter. Zawodnicy nie będą przecież rywalizować między karuzelami, wagonikami kolejki górskiej i wózkami z watą cukrową. Te będą tylko tłem. Częścią Power Parku jest tor kartingowy z prawdziwego zdarzenia i to właśnie na nim topowi kierowcy driftingowi dadzą popis umiejętności. “Obiekt należy do tych bardziej technicznych, krętych, co z pewnością będzie sprzyjało bliskim i widowiskowym przejazdom w parach” – przewiduje Paweł Korpuliński. “Ja miałem okazje spędzić trochę czasu na tym torze wirtualnie, w symulatorze, więc mam już pewien pogląd, jak będzie to wyglądało na żywo i jestem zadowolony, podobają mi się tory tego typu“ – dodaje.

Kalle Rovanpera i Viktor Wettemark podczas Drift Masters w Szwecji © Red Bull Content Pool

Korpuliński udowodnił, że faktycznie lubi techniczne tory w nietypowych lokalizacjach. W ubiegłym roku w niemieckim Ferropolis jadąc na tle gigantycznych maszyn górniczych zgarnął puchar za drugie miejsce. Wtedy lepszy – przynajmniej zdaniem sędziów – był tylko Jack Shanahan.

Piotr Więcek walczy o powrót na szczyt

Po dwóch z sześciu rund zaplanowanych na ten sezon Drift Masters sytuacja w generalce jest niebywale interesująca. Prowadzi Irlandczyk Duane McKeever, a tuż za nim znajduje się dwóch reprezentantów kraju, który jest gospodarzem nadchodzących zawodów – kolejno Lauri Heinonen, zwycięzca kwalifikacji poprzedzających minioną rundę DMEC w Szwecji oraz Juha Rintanen, który w trakcie ostatnich zawodów z kolei wygrał pojedynki w parach.

44 min Drift Masters z bliska: Co działo się w Rydze 2020 Zobacz, jak wyglądały zawody Drift Masters w Rydze w 2020 roku, gdy cały sezon skrócono jedynie do jednej imprezy w stolicy Łotwy.

By znaleźć któregoś z kierowców, którzy w ubiegłym roku dominowali w Drift Masters European Championship, musimy spojrzeć poza pierwszą trójkę. Tam, na czwartym miejscu znajdziemy Piotra Więcka. Obrońca tytuł zaczął sezon w wymarzony sposób, wygrywając zawody w Irlandii, ale w Szwecji – po zdaniem wielu kontrowersyjnym werdykcie sędziów – skończył rywalizację już w Top 32. Najlepszą piątkę uzupełnia Jack Shanahan, wicelider poprzedniego sezonu. Różnice punktowe między kierowcami na tym etapie są jeszcze raczej symboliczne. Shanahan traci do lidera 62 punkty, a strata Więcka do McKeevera to już tylko 40 oczek. Najbliższa runda może zatem zupełnie poprzestawiać generalkę, a Więcek z pewnością zrobi wszystko, by ponownie znaleźć się na szczycie. Polak zmierza w końcu po trzecie z rzędu mistrzostwo DMEC.

Polacy ze wzmocnieniem

W Finlandii driftingowa reprezentacja Polski będzie jeszcze mocniejsza. Do rywalizacji w DMEC wraca wspomniany wcześniej Paweł Korpuliński. Jest w wyśmienitej formie, co pokazuje w Driftingowych Mistrzostwach Polski, w których aktualnie prowadzi w generalce. “Za kierownicą Nissana w tym roku czuje się jeszcze lepiej niż w roku ubiegłym. Kilka modyfikacji (głównie zawieszenia) wprowadzonych zimą zdało egzamin, więc jestem zadowolony” – mówi kierowca Nissana S14. “Moje dotychczasowe tegoroczne starty ograniczały się do DMP, więc miło będzie powrócić do DMEC i zmierzyć się już nie tylko z najlepszymi polskimi kierowcami, ale z całą europejską elitą”.

Drift Masters © Red Bull Content Pool Piotr Więcek podczas Drift Masters w Łodzi © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Lista Polaków oczywiście nie kończy się na Więcku i Korpulińskim. Do grona faworytów należy też Kuba Przygoński , który w trakcie poprzednich zawodów dotarł najwyżej spośród zawodników znad Wisły. Kierowca pierwszej w Europie drifitingowej Toyoty GR86 zdobył w Szwecji czwarte miejsce i widać, że coraz lepiej czuje się w nowym aucie. Bardzo groźnym rywalem pozostaje też Adam Zalewski. Młody i jednocześnie bardzo doświadczony Polak nie zaczął tego sezonu dobrze, ale trzeba przyznać, że jak na razie nie zbyt dużo szczęścia – w Irlandii już w Top 32 trafił na piekielnie szybkiego McKeevera, w Szwecji z powodu awarii nawet nie wyjechał z parku maszyn. Do listy naszych reprezentantów trzeba też dopisać Pawła Grosza, Eryka Goczała, Jakuba Króla, Dawida Karkosika, Macieja Jarkiewicza i Tobiasza Puściana. Jest kogo oglądać!

Mistrz WRC u siebie

Niezależnie od narodowości, wszyscy fani driftu z pewnością będą bacznie obserwować poczynania Kallego Rovanpery . Rajdowy mistrz świata i aktualny lider generalki WRC zaczął ubiegłą rundę od świetnej, czwartej pozycji w kwalifikacjach, ale nie miał okazji zostawić swoich śladów na drzwiach przeciwników, bo już w pierwszym przejeździe jego auto odmówiło współpracy. Niemniej Rovanperä pozostaje jednym z faworytów, a obecność na ojczystej ziemi z pewnością doda mu skrzydeł. Niezwykle interesująco zapowiadają się też przejazdy Naokiego Nakamury. Japończyk wreszcie poradził sobie z awariami i ze Szwecji wyjechał z pucharem za trzecie miejsce. Czy tym razem zajdzie jeszcze dalej?

2 min Kalle Rovanperä – najmłodszy mistrz świata WRC Podczas Rajdu Nowej Zelandii 2022, Kalle Rovanperä został najmłodszym w historii mistrzem świata WRC.

W Finlandii zobaczymy też kilku nowych, głównie lokalnych zawodników, którzy wystartują na prawach dzikiej karty. Ale najbardziej powinniśmy przyglądać się kierowcy z Łotwy. Mowa o 18-letnim Nikolassie Bertansie, który jak na swój wiek ma wyjątkowo dużą kolekcję tytułów i już nie raz próbował swoich sił w Drift Masters, na dodatek z bardzo przyzwoitymi rezultatami. Kiedy ostatni raz widzieliśmy go w otoczeniu najlepszych drifterów na kontynencie, dotarł do najlepszej ósemki. I pewnie oglądalibyśmy go dłużej, gdyby nie usterka auta.

Transmisja zawodów Drift Masters w Finlandii z polskim komentarzem

Pierwszą w historii fińską rundę Drift Masters zobaczysz na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV . W śledzeniu rywalizacji towarzyszyć Ci będą nasi zaprawieni i w mówieniu o drifcie, i w jeździe bokiem komentatorzy, czyli Maciej Kiwak oraz Marek Wartałowicz . Nie tylko wytłumaczą, co dzieje się na torze, ale również odpowiedzą o kulisach driftu. Przejazdy w parach ruszą w sobotę 8 lipca o 12:00. A dzień wcześniej o 15:00 na Facebooku i YouTubie Drift Masters zobaczysz na żywo kwalifikacje do zawodów.

Harmonogram Drift Masters European Championship Finlandia 2023

Piątek 7 lipca

Kwalifikacje – 15:00

Sobota 8 lipca

Top 32 – 12:00

Top 16 – 16:00