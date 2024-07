Drift Masters Finlandia: Zobacz driftingową ucztę w… wesołym miasteczku!

Park (driftingowej) rozrywki

Drift Masters dopiero drugi raz odwiedzi Finlandię. I chyba żaden fan driftu nie odważy się skrytykować decyzji o powrocie do Krainy Tysiąca Jezior. Ubiegłoroczne zawody w Huvivaltio Power Park , czyli największym fińskim parku rozrywki, były jak przejażdżka rollercoasterem z napędem rakietowym. Bliskie pary, potężne dzwony, szalejący kibice na trybunach i pojedynek braci Shanahanów w finale – warto jeść orzechy choćby po to, by pamiętać tamtą rundę. W tym roku poziom rywalizacji jest nawet wyższy, więc możemy liczyć na jeszcze więcej!

Kto zachowa zimną głowę?

Choć daleko mu do legendarnych obiektów i nie daje warunków do zamykania prędkościomierza, tor w Huvivaltio Power Park wydaje się stworzony do driftu. Oddajmy głos Kubie Królowi , który rywalizował tu przed rokiem: „To jest jedna z tych tras, które nie wybaczają błędów. Przed nami jazda na limicie przy betonowych bandach i jeśli chociaż na chwilę pomyślisz o odpuszczeniu lub zachowawczej jeździe, to wypadasz z gry. Kluczowe jest wejście w trasę, gdyż inicjujemy drift na wejściu w zakręt, który zaczyna się zacieśniać i w jego połowie nagle podjeżdżamy na milimetry do betonowej ściany. Będąc cały czas na wspomnianej ścianie, musimy już myśleć o pierwszej przekładce, która musi być zrobiona w punkt, ponieważ to od niej zależy, czy przejedziemy kolejny dwa zakręty tak, jak wymagają tego sędziowie. Ostatni zakręt jest najfajniejszy, bo jest pod dużym nachyleniem i można go pokonać agresywniej niż się wydaje. Osobiście bardzo lubię takie techniczne tory, ponieważ to właśnie na nich widać, kto potrafi zachować zimną głowę i pojechać dobrze” - opowiada Król. Czy potrzebna jest lepsza zachęta, by włączyć Red Bull TV w tę sobotę?

Drift Masters - Finlandia © Red Bull Content Pool Drift Masters Finlandia - w tle wesołe miasteczko © Red Bull Content Pool

Halo? Czy ktoś widział faworyta?

Bywały takie sezony Drift Masters, w których już po dwóch rundach łatwo było wskazać faworyta do zdobycia mistrzostwa. Ale nie w tym roku. Tak wyrównanej rywalizacji w najlepszej lidze driftingowej Europy chyba jeszcze nie widzieliśmy. Najlepszych kierowców w generalce dzielą najwyżej kilkunastopunktowe różnice, a 10. zawodnik w tabeli traci do lidera zaledwie 56 punktów. To jedynie połowa puli, którą można zgarnąć za jedną rundę! Na czele generalki stoi Fin Lauri Heinonen , który w ten weekend będzie miał kilka koni więcej, dzięki gorącemu dopingowi lokalnych fanów. Drugie miejsce zajmuje pieruńsko szybki Duane McKeever , a podium generalki uzupełnia Kevin Pesur . W czołowej piątce znajdziemy jeszcze Orjana Nilsena i Jamesa Deane’a . Jednak Deane, mimo wygrania w trakcie poprzedniej rundy wszystkiego, co wygrać się dało, praktycznie nie liczy się w rywalizacji o tytuł. Irlandzki bóg driftu skupia się na startach w amerykańskiej Formula Drift. Do Irlandii wpadł tylko po to, by postraszyć rywali i dać frajdę swoim fanom.

Kuba Król najwyżej z Polaków

Nie trzeba długo skanować wzrokiem tabeli z klasyfikacją generalną Drift Masters 2024, by trafić na polskie nazwiska. Najwyżej znajduje się Kuba Król – zajmuje szóstą lokatę. Wysoka pozycja odzwierciedla powtarzalną jazdę Króla w tym sezonie. Przesiadka z BMW E46 do Nissana S14.9 okazała się dobrą decyzją. „Nissan jest po prostu stworzony do driftu. Jest dużo bardziej trakcyjny i przewidywalny od mojego poprzedniego BMW. Nie dość, że jest szybszy, to można nim pojechać agresywnie lub spokojnie, zachowując przy tym płynność przejazdu. Jego główną zaletą na pewno jest [niska – przyp. red.] waga” – mówi Kuba. Ale walka o każdy kolejny punkt będzie wymagała mnóstwa pracy. „Na tym poziomie i z takimi kierowcami w stawce trzeba iść grubo od pierwszego okrążenia na treningach. Na Drift Masters prostu nie ma czasu na odpuszczenie i kalkulację ryzyka. Treningów jest na tyle mało, że jeżeli uda się zrobić 6-8 przejazdów przed kwalifikacjami, to żaden nie może się zmarnować. To jest kolejna cecha, która wyróżnia dobrego kierowcę. Czas, w którym jest w stanie wjeździć się w daną trasę. Moim celem na tę rundę jest utrzymać się w TOP 10 klasyfikacji generalnej” – mówi Król.

44 min Drift Masters z bliska: Zobacz film dokumentalny Zobacz, jak wyglądały zawody Drift Masters w Rydze w 2020 roku, gdy cały sezon skrócono jedynie do jednej imprezy w stolicy Łotwy.

Rubik z apetytem na mistrzostwo

Zaraz za Kubą Królem w generalce plasuje się Adam Zalewski . Popularny Rubik świetnie wszedł w sezon, stając na podium w trakcie rundy w Hiszpanii. Zawody w Irlandii ułożył się dla niego mniej pomyślnie, ale mistrz Drift Masters z sezonu 2017 pozostaje w gronie zawodników z realnymi szansami na mistrzostwo. I mówi bez ogródek, że sięgnięcie po tytuł jest jego celem. „Startuję w Drift Masters, bo chcę być najlepszy, więc naturalnie walczę o jak najwyższe pozycje. Wiem, że jestem w stanie zdobyć mistrzostwo i to jest mój cel. Celuję w wygraną”.

Zalewski również zdecydował się w tym sezonie na istotne zmiany. Z zewnątrz ich nie dostrzeżemy, bo nadal jeździ Toyotą GT86, ale komora silnika ma zupełnie nowego lokatora. „Od początku tego sezonu posiadam silnik S58 z BMW M Power, który jest rozwiązaniem braci Hountondji i firmy 229 Performance oraz TDP.IE. Silnik sprawuje się niesamowicie, generuje ogromną moc – aż 974 KM i 1217 Nm. Jego charakterystyka jest zbliżona do mojego wcześniejszego silnika 2JZ, który również miał 6 cylindrów w rzędzie. S58 jest wyposażony w system ALS, który eliminuje opóźnienie turbosprężarki przy przyspieszeniu, co znacząco poprawia jego reakcję. Jestem zachwycony jego pracą i trwałością – wygląda na to, że generowanie takiej mocy nie stanowi dla niego problemu. Niesamowite” - mówi Zalewski.

Kuba Przygoński podczas Drift Masters w Finlandii! © Jacek Jabłoński / No Limits Media

Polacy w drodze na północ

Oczywiście lista Polaków, których przejazdy zobaczymy w Finlandii, jest znacznie dłuższa. Zawodów nie odpuszczą Piotr Więcek , Kuba Przygoński czy Paweł Korpuliński . Każdy ma ogromne doświadczenie w międzynarodowych startach i papiery, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium. Kibice z pewnością będą przyglądać się przejazdom Piotra Więcka. Pięciokrotny mistrz Drift Masters z każdymi zawodami coraz lepiej dogaduje się ze swoją pachnącą nowością Toyotą GR Suprą. Wielu czeka, by znowu zobaczyć go w finale. Może to będzie ten dzień?

1 min Pass the can: Kuba Przygoński i Conor Shanahan W ramach rozgrzewki przed finałową rundą Drift Masters w Wraszawie Kuba Przygoński i Conor Shanahan postanowili poćwiczyć w niecodzienny sposób...

Drift Masters Finlandia 2024 – transmisja na żywo

W takim sezonie jak ten tylko posiadacze szklanej kuli mogą przewiedzieć, kto wróci z trzeciej rundy Drift Masters z pucharem. Zagadką nie jest jednak to, kto skomentuje rywalizację w Finlandii. Za mikrofonami zasiądą Maciej Kiwak i Tomasz Więcek . Nie tylko skomentują zawody, ale przytaczając anegdoty i sypiąc ciekawostkami, dosłownie oprowadzą Cię po świecie driftu!

W sobotę 6 lipca w samo południe odpal apkę Red Bull TV na smartfonie, tablecie czy telewizorze albo wejdź na naszą stronę i oglądaj zmagania najlepszych drifterów na świecie!

Harmonogram Drift Masters Finlandia 2024

Start kwalifikacji – 5 lipca (piątek) o 15:00 – transmisja na Facebooku Red Bull Motorsports (angielski komentarz)

Start zawodów – 6 lipca (sobota) o 12:00 – transmisja w Red Bull TV (polski komentarz)