Polak w Top 4 deszczowych zawodów Drift Masters w Finlandii!

Oto dlaczego warto obejrzeć powtórkę Drift Masters Finlandia 2025:

👉 Mokry tor i betonowe bandy – każdy przejazd na granicy wypadku

👉 Polacy zaszli daleko

👉 Paweł Korpuliński pokonał słynnego Jamesa Deane’a

👉 Piotr Więcek dokończył swój przejazd bez opony!

👉 Imponująca jazda Naokiego Nakamury

👉 Conor Shanahan wygrał po wyrównanych pojedynkach

Zabawa zaczyna się od 85,5 punktu

Piątkowe kwalifikacje pokazały, że w tym roku w Finlandii miało być grubo. Kierowcy nie przestraszyli się ani betonowych band, ani ciężkich chmur wiszących nad największym parkiem rozrywki w Krainie Tysiąca Jezior. Poziom jazdy solo na krętym torze w PowerParku był wręcz astronomiczny. Zawodnik, który dostał się do zawodów z ostatniego miejsca, miał na swoim koncie aż 85,5 punktu. A tylko siedmiu z 32 kierowców zdobyło poniżej 90 punktów. Najlepszy był znowu James Deane , któremu do doskonałości zabrakło tylko półtora punktu – sędziowie ocenili jego najlepszy przejazd na 98,5 oczka! Drugi wynik (o zaledwie pół punktu niższy) zdobył Duane McKeever , a trzeci był Piotr Więcek z rezultatem 97,2.

Drift Masters 2025 Finlandia © Red Bull Content Pool Paweł Korpuliński © Red Bull Content Pool

Show Naokiego Nakamury

Jedną z gwiazd kwalifikacji okazał się Naoki Nakamura . Choć matematycznie nie był najlepszy, skradł serca fanów. Japoński kierowca popisywał się bardzo szybkimi przejazdami w agresywnym stylu, wrzucając swoje GR86 pod dużym kątem w zakręty . Wykręcił czwarty wynik, co zagwarantowało mu awans z ostatniego miejsca do Qualifying Showdown, czyli rywalizacji w parach o bonusowe punkty w generalce. W niej zgarnął pełną stawkę. Najpierw pokonał Jamesa Deane’a, a w finale Duane’a McKeevera. Ale kto wie, czy Nakamura zebrałby faktycznie cztery oczka, gdyby nie decyzja Piotra Więcka…

Pięciu Polaków w zawodach

Więcek nawet nie zjawił się na starcie Qualifying Showdown. Jeszcze przed przyjazdem do Krainy Tysiąca Jezior przekazał fanom, że nie będzie więcej brał udziału w tej części widowiska. Skłonił go do tego poważny wypadek w Hiszpanii, który wydarzył się właśnie na tym etapie. Tak poważny, że nie tylko zmusił go do wycofania się z mających odbyć się dzień później zawodów, ale też posłał jego auto na złom. Polak stwierdził, że wypisuje się z tego biznesu. Nie zamierza rywalizować w parach autem ustawionym pod przejazdy w pojedynkę i ryzykować jego uszkodzenie, by zdobyć tylko kilka dodatkowych punktów w generalce. Po zaklepaniu sobie miejscówki w Top 32 skupia się wyłącznie na starcie we właściwych zawodach. Pozostali Polacy również mogli myśleć nadchodzących następnego dnia tandemach. Wszyscy spisali się świetnie w kwalifikacjach. Tym razem polska delegacja składała się z pięciu nazwisk – poza Piotrem Więckiem byli to Kuba Przygoński , Paweł Korpuliński , Dawid Sposób i Jakub Król . Zabrakło niestety Adama Zalewskiego , który z przyczyn budżetowych nie dotarł do Finlandii.

Drift Masters 2025 - Finlandia © Red Bull Content Pool

W czasie deszczu drifterzy się trudzą

Szczęśliwie kwalifikacje odbyły się na suchej nawierzchni. Ale przez cały dzień drifterów straszyła pogoda. I w nocy stało się to, czego wszyscy obawiali się najbardziej – spadł deszcz. Lało konkretnie, a to diametralnie zmieniło warunki jazdy. Bardzo przyczepny tor stał się piekielnie śliski. Gruba warstwa gumy, którą auta naniosły dzień wcześniej, i która dodatkowo podnosiła jego przyczepność, w połączeniu z wodą zaczęła działać przeciwko kierowcom. Dodatkowym problemem stały się betonowe bandy. Nie dość, że gromadziły pod sobą kawałki gumy, laminatów, lamp i innych zanieczyszczeń w połączeniu z wodą stworzyły śliską maź, to w razie zderzenia gięły drążki kierownicze, łamały wahacze i zdejmowały opony. A trzymanie się od nich z daleka nie wchodziło w grę. Wręcz przeciwnie, wygrać mógł tylko ten, kto potrafił zostawić na nich ślad tylnego zderzaka, jednocześnie nie zostawiając całego auta. No ale kto powiedział, że w najlepszych zawodach driftingowych w Europie ma być łatwo?

Mokra nawierzchnia = niespodzianki

Na szczęście kierowcy nie zostali rzuceni na głęboką wodę. Zanim stanęli do właściwej rywalizacji, mieli okazję potrenować w nowych warunkach i sprawdzić przyczepność nawierzchni. I wszyscy byli zgodni w swoich ocenach – warunki były ekstremalnie trudne. Ale kto spodziewał się powtórki z zawodów w Łodzi w 2022 roku, czyli totalnej rozwałki, miał grubo się przeliczyć. Kierowca lawety mógł tego dnia nie przychodzić do pracy. Choć to nie oznacza, że deszcz nie prowokował błędów i wypadków. Już w Top 32 doświadczył tego Duane McKeever. Irlandczyk był jednym z faworytów tych zawodów. I kiedy już wydawało się, że pożre George’a Christoforou na przystawkę, pod koniec drugiego przejazdu popełnił fatalny błąd. Wyspinował i sam wyrzucił się z zawodów.

Kuba Przygoński w Finlandii dotarł do Top8 © Red Bull Content Pool Conor Shanahan dał ognia - dosłownie! © Red Bull Content Pool

Nakamura ze Sposobem na rewanż

Z perspektywy Polaków zawody wystartowały wyśmienicie. Paweł Korpuliński zaczął od pokonania Kevina Piskoltego . Później było już różnie. Naoki Nakamura zrewanżował się na Dawidzie Sposobie za pojedynek w Hiszpanii. Rywalowi nie dał też rady Jakub Król. Trzeba jednak przyznać, że nie jechał z anonimowym kierowcą. Jego przeciwnikiem był Orjan Nilsen. Z kolei Kuba Przygoński i Piotr Więcek wykonali swoje zadania i zameldowali się w Top 16. Obaj walczyli z lokalnymi kierowcami – Przygoński trafił na Juhę Pöytälaakso , a rywalem Więcka był Teemu Asunmaa . W Top 32 tor zaczął przesychać. W ostatnich przejazdach można już było dostrzec dym wydostający się spod tylnych opon. Ale później natura postanowiła o sobie przypomnieć. I to nie za pomocą jakiegoś tam kapuśniaczku, tylko ulewy w pełnym tego słowa znaczeniu.

Bracia Shanahanowie znowu razem

Top 16 również rozpoczęło się na torze pokrytym grubą warstwą wody. Ale to znowu nie przeszkodziło w oglądaniu świetnych przejazdów. Niekwestionowaną ozdobą tej części zawodów był kolejny w historii pojedynek braci Shanahanów. Irlandczycy spotkali się tutaj w finale w 2023 roku, a ostatnio mierzyli się ze sobą w trakcie inauguracji bieżącego sezonu w Hiszpanii. Dwa lata temu lepszy był Conor, przed trzema tygodniami wygrał Jack. Teraz sędziowie znowu wskazali na Conora Shanahana. Jedno pozostało jednak niezmienne – ich przejazdy były niebywale wyrównane. Na tym etapie zawodów obyło się bez strat w polskich szeregach. Paweł Korpuliński pokonał Marco Zakourila , Kuba Przygoński rozprawił się z George’em Christoforou, a Piotr Więcek pomścił Kubę Króla i odesłał do padoku Orjana Nilsena .

Podium w Finlandii: Tor Arne Kvia, Conor Shanahan, Lauri Heinonen © Red Bull Content Pool

Piotr Więcek gubi oponę

W Top 8 niestety nie było już tak kolorowo. Piotr Więcek trafił na Conora Shanahana. Obaj pojechali świetnie, choć nieidealnie. Sędziowie mieli drobne uwagi do jazdy każdego z nich i o wyniku musiała zadecydować dogrywka. Ta rozstrzygnęła się w pierwszym przejeździe i to na… betonowej ścianie. Więcek zbyt mocno podjechał pod bandę. A ta zdjęła lewą tylną oponę w jego Suprze niczym otwieracz kapsel szklanej butelki. Chociaż Polak zdołał dokończyć przejazd, szorując felgą po asfalcie, z samochodem w tym stanie o udziale w drugim biegu nie było mowy. To był dla niego koniec walki. “Auto złapało przyczepność pod koniec drugiej zewnętrznej zony, przez co byłem zbyt szybki na przekładce i moim punktem hamowania była… ściana. A w pierwszym przejeździe z Conorem poluzowała mi się kierownica – zaczęła się ruszać do przodu i tyłu, dlatego popsułem ostatnią przekładkę i ostatni zakręt” – tak Polak opisywał kulisy tego pojedynku chwilę po zawodach.

Paweł Korpuliński wygrywa z Jamesem Deane’em

Rywalowi nie dał rady też Kuba Przygoński. A mierzył się z nie byle kim, tylko obrońcą tytułu Laurim Heinonenem. W tej parze również decydujący był tak naprawdę jeden błąd. “W pewnym momencie miałem zbyt mały kąt, jechałem z lewą nogą na hamulcu, zblokowało mi przednie koła i na chwilę przód stracił przyczepność. I już później nie byłem w stanie [odpowiednio] wejść w kolejny zakręt” – zdradził Kuba Przygoński . Na bodaj jeszcze trudniejszego rywala trafił Paweł Korpuliński. Polak jechał z samym Jamesem Deane’em. Ich rywalizacja była tak wyrównana, że po dwóch przejazdach nie poznaliśmy zwycięzcy. O wszystkim zadecydowała dogrywka. W niej Deane poganiał swojego Forda Mustanga RTR jak umiał, ale bardzo męczył się, chcąc nadążyć za rywalem. Ostatecznie Korpuliński – jako jedyny Polak – zapewnił sobie miejscówkę w najlepszej czwórce.

Ten przeklęty zakręt!

W Top 4 Paweł spotkał się z Torem Arne Kvią . Niestety, w tym pojedynku popełnił pierwszy poważny błąd. Można powiedzieć, że padł ofiarą warunków. Tor nie wszędzie był tak samo mokry. Ostatni zakręt był położony na wzniesieniu, więc grawitacja przyśpieszała jego wysychanie. Kierowcy musieli bardzo uważać, by nagły wzrost przyczepności nie sprawił, że opony skleją się z asfaltem. Tego właśnie doświadczył Korpuliński. “Pod koniec toru było już sucho, auto zgripowało i pojechałem prosto” – mówił po zawodach.

Przegrana z Norwegiem nie odebrała Polakowi szans na podium. Korpuliński nie liczył się już w walce o zwycięstwo, ale nadal miał szanse na trzecie miejsce. W tzw. małym finale trafił na Lauriego Heinonena. Obaj dali genialny pokaz jazdy bokiem w deszczu. Obyło się bez grubych błędów, ale detale – przynajmniej zdaniem sędziów – były po stronie Heinonena. “Lauri to aktualny mistrz, więc wiedziałem, że będzie ciężko. I było. Dałem z siebie wszystko. Myślę, że poszło mi nieźle, ale to Lauri wygrał. Uważam, że zasłużenie. Kończę zawody na czwartym miejscu, tuż za podium, ale zdobyłem dużo punktów w generalce, co jest bardzo ważne. Jestem bardzo zadowolony z wyniku i całego weekendu. Mój zespół wykonał dobrą robotę, za co jestem bardzo wdzięczny. Spisali się świetnie. Kibice w Finlandii również byli wspaniali. Dziękuję wszystkim!” – podsumował najlepszy Polak w tych zawodach.

Conor Shanahan znowu wygrywa w Finlandii

W ostatnim pojedynku mierzyli się Conor Shanahan i Tor Arne Kvia. Shanahan stanął przed szansą na powtórzenie wyniku z 2023 roku. Dla Kavii był to z kolei pierwszy w karierze finał Drift Masters i okazja do sprawdzenia, jak smakuje zwycięstwo w najlepszej lidze driftingowej Starego Kontynentu. Norweg musi jednak jeszcze poczekać. Był dla Irlandyczka równorzędnym rywalem do feralnego ostatniego zakrętu. W ostatniej zonie jego różowy Nissan S13 wpadł w zbyt duży kąt, pozbawiając go szans na zwycięstwo. I to Conor Shanahan – podobnie jak przed dwoma laty – wygrał zawody w fińskim PowerParku.

Podium Drift Masters Finlandia 2025

🥇Conor Shanahan (Irlandia)

🥈Tor Arne Kvia (Norwegia)

🥉Lauri Heinonen (Finlandia)

Duże zmiany w generalce

Runda w PowerParku mocno przemeblowała klasyfikację generalną Drift Masters 2025. Conor Shanan zepchnął Olivera Randalu z pozycji lidera na drugie miejsce. Pozostali faworyci również awansowali – James Deane uzupełnia podium, ubiegłoroczny mistrz Lauri Heinonen jest piąty, a Piotr Więcek zamyka najlepszą dziesiątkę. W górę pną się też Paweł Korpuliński i Kuba Przygoński – pierwszy jest obecnie ósmy i pozostaje najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, a Przygon zajmuje 14. pozycję. Różnice punktowe pomiędzy zawodnikami pozostają jednak bardzo małe, więc walka w kolejnych rundach z pewnością będzie zacięta.

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 (po 2 z 6 rund)

1. Conor Shanahan (152 pkt.)

2. Oliver Randalu (136)

3. James Deane (117)

4. Tor Arne Kvia (112)

5. Lauri Heinonen (109)

6. Itay Sadeh (106)

7. Jack Shanahan (105)

8. Paweł Korpuliński (100)

9. Kevin Pesur (92)

10. Piotr Więcek (82)

…

14. Jakub Przygoński (64)

…

18. Dawid Sposób (48)

…

27. Jakub Król (32)

…

36. Adam Zalewski (16)

Z Finlandii do Irlandii

W ramach czwartej rundy Drift Masters w sezonie 2025 (która po odwołaniu kwietniowych zawodów we Włoszech jest de facto trzecią) rywalizacja przeniesie się do Irlandii . Najlepsi drifterzy z całego świata polecą bokiem w miejscu dobrze znanym fanom Drift Masters. Mowa o słynnym torze Mondello Park , który dla Irlandczyków jest prawdziwą stolicą driftu. Najlepsza liga driftingowa Starego Kontynentu zawita tam już po raz szósty. W Irlandii na rywali z różnych zakątków świata będzie czekać armia lokalnych kierowców żądnych zwycięstwa przed własną publicznością i znających ten tor jak własne podwórko. Szybkie i trudne wejście w trasę, betonowe bandy i kapryśna pogoda zapowiadają widowisko pełne emocji i niespodzianek. Runda w Mondello Park potrwa od 28 do 29 czerwca .