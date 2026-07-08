Nadchodzi niespodzianka! Drift Masters na nowym torze

Dlatego powinieneś oglądać Drift Masters Finlandia 2026 (11-12 lipca) 👇
- 🏁 Zawody w nowym miejscu
- ⛰️ Interesująca trasa ze zmianą wysokości
- 🇵🇱 Polacy w świetnej formie
- 🌍 Pojedynki najlepszych drifterów na świecie
- 🇫🇮 Gorący doping fińskich fanów
Drift Masters Finlandia - znany krajobraz, nowy tor
W ten weekend (11 i 12 lipca) Drift Masters już po raz czwarty odwiedzi Finlandię. Ale po raz pierwszy zawody odbędą się na torze Ahvenisto położonym na obrzeżach miasta Hämeenlinna. Wcześniej areną zmagań była kartingowa nitka na terenie Power Parku, największego parku rozrywki w kraju. Tak, obiekt w miejscowości Alahärmä miał niepowtarzalny klimat, a techniczna trasa otoczona betonami sprzyjała spektakularnym przejazdom (i nie mniej widowiskowym wypadkom). Ale nadchodząca runda również zapowiada się interesująco. “To najstarszy tor wyścigowy w Finlandii. Ma bogatą historię i jest całkiem popularny w kontekście driftingu, choć nigdy wcześniej nie gościł zawodów takiego formatu. Ma bardzo ciekawy układ, bo na trasie jest duża zmiana wysokości, a nitka jest położona w niecce. To daje lekko stadionową atmosferę i świetne warunki do oglądania driftingu. Plusem jest też korzystna lokalizacja, blisko Helsinek i Lahti” – mówi Arkadiusz Dudko, wiceprezes Drift Masters.
Tor-niespodzianka
Ahvenisto Race Circuit to jeden z najważniejszych obiektów na motorsportowej mapie Finlandii. Został wybudowany w 1967 roku i w prawie 60-letniej historii gościł takie legendy kierownicy jak Jack Brabham, Jim Clark czy Leo Kinnunen. Choć kojarzy się z wyścigami i rallycrossem, jest też areną zmagań w driftingowych mistrzostwach Finlandii. Absolutnie nie jest anonimowy, ale dla wielu kierowców Drift Masters najbliższe zawody będą debiutem na tym obiekcie. “Zdążyłem trochę pojeździć na tym torze na symulatorze. Pierwszy zakręt wydaje się dosyć szybki, a na koniec mamy szybką przekładkę na ścianę. Później jest bardziej techniczne dohamowanie i ostatni zakręt z hopką. Trzeba na pewno będzie mocno pilnować linii. A przejechanie go płynnie będzie pewnym wyzwaniem. I ta hopka na koniec sprawia, że jest bardzo fiński, gdyby porównać go do rajdów” – opisuje Piotr Więcek. Paweł Korpuliński jeszcze bardziej zwraca uwagę na różnice wysokości. “To bardzo ciekawy obiekt, bo pierwsza część trasy jest pod górę, następnie jedziemy na górce, później jest zjazd z tej góry i reszta trasy jest w miarę płaska, aż do ostatniego zakrętu, gdzie będziemy przejeżdżać przez połączenie dwóch części tego toru, które też będzie na wzniesieniu. Myślę, że w Drift Masters jeszcze nie jeździliśmy na podobnej trasie, więc to będzie świetne urozmaicenie”.
To będzie runda Finów?
Finowie należą – obok Irlandczyków i Polaków – do najmocniejszych nacji w Drift Masters. Doczekali się mistrza, co mówi samo za siebie. W sezonie 2024 został nim Lauri Heinonen. Start przed własną publicznością i na torze praktycznie nieznanym rywalom z zagranicy na pewno będzie działał na ich korzyść. “Wygląda na to, że Finowie znają ten tor dużo lepiej od nas. I mają też mocnych kierowców. Mika Keski-Korpi jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Mam nadzieję, że Lauri Heinonen też da radę w końcu przejechać zawody bez problemów technicznych. Juha Rintanen wydaje się też dobrze dysponowany. A jest jeszcze Jarkko Jylhä. Na pewno będą się czuli jak u siebie i można się po nich wiele spodziewać” – ocenia Więcek. Natomiast zdaniem Korpulińskiego start na własnym podwórku pomaga, ale o niczym nie przesądza. “Oczywiście będą mieli lepszą pozycję startową z racji znajomości toru, ale to nie wszystko. Na pewno któryś z Finów będzie wysoko w zawodach. Ale dominacji raczej bym się nie spodziewał”. Faktycznie statystyki Finów na ich własnej ziemi nie powinny być przyczyną trwogi rywali. W ciągu trzech rund w Finlandii tylko raz reprezentant gospodarzy stanął na najwyższym stopniu podium. Było to w 2024 roku, kiedy zawody w Power Parku wygrał Heinonen.
Polacy w topce
Polscy kibice również mogą w doskonałych nastrojach czekać na zawody w Finlandii. Nasi rodacy prezentują się świetnie. Każde zawody w tym sezonie kończyły się z Polakiem na podium. Piotr Więcek zaczął od trzeciego miejsca w inauguracji sezonu we Włoszech, a później poprawił ten wynik, wygrywając w Hiszpanii. A Paweł Korpuliński był najlepszym kierowcą minionych zawodów w Mondello Park w Irlandii. To było zresztą jego pierwsze zwycięstwo w Drift Masters. Dobrą jazdę pokazują w tym sezonie też Kuba Przygoński, Dawid Sposób i Jakub Król. I właśnie takiej, pięcioosobowej reprezentacji Polski spodziewamy się na torze Ahvenisto.
Ciasno w generalce
W klasyfikacji generalnej prowadzi Korpuliński. Ale jego przewaga nad drugim Conorem Shanahanem wynosi tylko cztery punkty. Na kolejnym miejscu, tuż za plecami obrońcy tytułu, znajduje się James Deane. Ma o cztery oczka mniej, a do lidera traci ich osiem. Piotr Więcek, choć na czwartej lokacie, również nie jest daleko w tyle – ma o 13 punktów mniej od najbliższego Deane’a i 21 mniej od Korpulińskiego. Lista kandydatów do mistrzostwa ciągle jest bardzo długa, a zawody w Finlandii nadal mogą wywrócić generalkę do góry nogami. Zwłaszcza, jeśli będą tak samo nieprzewidywalne jak poprzednia runda w Irlandii, kiedy już w Top 32 ówczesny lider i wicelider (Shanahan i Więcek) wypadli z gry.
44 min
Drift Masters z bliska: Zobacz film dokumentalny
Zobacz, jak wyglądały zawody Drift Masters w Rydze w 2020 roku, gdy cały sezon skrócono jedynie do jednej imprezy w stolicy Łotwy.
“Może wydarzyć się wszystko”
“Ciężko czegokolwiek spodziewać się po tej rundzie, może wydarzyć się wszystko. Mamy totalnie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, bo punktowo pierwsza piątka jest bardzo blisko siebie. Na pewno bardzo ważna będzie umiejętność szybkiej adaptacji do toru. To coś, co wśród zawodników Drift Masters jest często spotykane, ale nie wszyscy taką łatwość mają. Już pierwszy dzień treningowy dużo nam pokaże. Z drugiej strony treningów też będzie dużo. Oczywiście liczę na to, że ja i mój zespół zaprezentujemy się z jak najlepszej strony” – mówi Korpuliński.
Klasyfikacja generalna Drift Masters 2026 (przed zawodami w Finlandii):
1. Paweł Korpuliński (223 pkt.) 🇵🇱
2. Conor Shanahan (219)
3. James Deane (215)
4. Piotr Więcek (202) 🇵🇱
5. Mika Keski-Korpi (153)
6. Duane McKeever (144)
7. Nikolass Bertans (144)
8. Kevin Pesur (140)
9. Conor Falvey (136)
10. Nasser Alharbali (128)
…
13. Jakub Przygoński (86) 🇵🇱
…
18. Dawid Sposób (64) 🇵🇱
…
29. Jakub Król (48) 🇵🇱
…
34. Łukasz Tasiemski (16) 🇵🇱
Drift Masters Finlandia 2026 – transmisja na żywo
Chcesz obejrzeć zmagania w ramach rundy Drift Masters 2026 w Finlandii, ale nie jesteś gotowy na długą podróż? Żaden problem! Jak zawsze zawody zobaczysz na żywo, za darmo i z polskim komentarzem w Red Bull TV. Nie potrzebujesz do tego nawet telewizora – wystarczy Ci smartfon, tablet albo komputer z dostępem do internetu. Potyczki najlepszych drifterów z całego świata skomentuje dla Ciebie sprawdzony duet, który serii Drift Masters towarzyszy od lat – Maciej Kiwak i Tomasz Więcek. Oglądaj jak i gdzie Ci wygodnie i wspieraj polskich kierowców swoim dopingiem!
Harmonogram Drift Masters Finlandia 2026
Kwalifikacje: sobota 11 lipca 2026 o 12:55 (transmisja z angielskim komentarzem w Red Bull TV oraz na kanale YouTube Drift Masters)
Zawody: niedziela 12 lipca 2026 o 10:45 (transmisja z polskim komentarzem w Red Bull TV)
Wielki finał sezonu na PGE Narodowym z udziałem bolidów F1 Red Bulla
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