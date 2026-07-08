Nadchodzi niespodzianka! Drift Masters na nowym torze

Finowie należą – obok Irlandczyków i Polaków – do najmocniejszych nacji w Drift Masters. Doczekali się mistrza, co mówi samo za siebie. W sezonie 2024 został nim Lauri Heinonen . Start przed własną publicznością i na torze praktycznie nieznanym rywalom z zagranicy na pewno będzie działał na ich korzyść. “Wygląda na to, że Finowie znają ten tor dużo lepiej od nas. I mają też mocnych kierowców. Mika Keski-Korpi jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Mam nadzieję, że Lauri Heinonen też da radę w końcu przejechać zawody bez problemów technicznych. Juha Rintanen wydaje się też dobrze dysponowany. A jest jeszcze Jarkko Jylhä . Na pewno będą się czuli jak u siebie i można się po nich wiele spodziewać” – ocenia Więcek. Natomiast zdaniem Korpulińskiego start na własnym podwórku pomaga, ale o niczym nie przesądza. “Oczywiście będą mieli lepszą pozycję startową z racji znajomości toru, ale to nie wszystko. Na pewno któryś z Finów będzie wysoko w zawodach. Ale dominacji raczej bym się nie spodziewał”. Faktycznie statystyki Finów na ich własnej ziemi nie powinny być przyczyną trwogi rywali. W ciągu trzech rund w Finlandii tylko raz reprezentant gospodarzy stanął na najwyższym stopniu podium. Było to w 2024 roku, kiedy zawody w Power Parku wygrał Heinonen.