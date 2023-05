Znowu to zrobił! Piotr Więcek wygrywa inaugurację sezonu Drift Masters

Czasem słońce, czasem deszcz

Na starcie kwalifikacji do pierwszej rundy Drift Masters European Championship 2023 stanęło 46 kierowców. Na świetne przejazdy nie trzeba było długo czekać. Na pierwszy ogień poszli lokalni kierowcy z dzikimi kartami, a wśród nich dwukrotny mistrz DMEC James Deane. Wszyscy spodziewali się, że Irlandczycy zaprezentują się z dobrej strony. Zaskoczeniem nie był również deszcz, który zaczął padać niemal dokładnie w połowie kwalifikacji. Co raczej też nie dziwi, w takich warunkach najlepiej odnaleźli się właśnie gospodarze. Zgarnęli pierwsze cztery miejsca. Najwyższe zajął nie kto inny, tylko Deane z niemal perfekcyjnym wynikiem 96 punktów, 2. był Jack Sahanhan, 3. jego brat – Conor, a 4. Dylan Garvey.

Obok Irlandczyków bardzo silną reprezentację mieli Polacy. Do kwalifikacji przystąpiło aż 8 kierowców znad Wisły. Najlepszy rezultat wśród naszych osiągnął Piotr Więcek. Obrońca tytułu zdobył 89 punktów i zajął 7. lokatę. Na dodatek jako jeden z niewielu oba przejazdy jechał na mokrym. Miejsce w Top 32 zarezerwowali sobie również Kuba Przygoński, Jakub Król, Paweł Grosz i Adam Zalewski. Tyle szczęścia nie mieli niestety Eryk Goczał, Maciej Jarkiewicz i Tobiasz Puścian.

Kuba Przygoński w akcji na start sezonu 2023 © Red Bull Content Pool

Samuraj odpada bez walki

Trybuny w Mondello Park pękały w szwach, kiedy w niedzielę nadeszła pora właściwej rywalizacji. Rekordowe 16 tysięcy kibiców ściągnęło pod Dublin, by obserwować pojedynki w parach najlepszych drifterów w Europie. A wliczając tych, którzy dzień wcześniej oglądali kwalifikacje, ta liczba rośnie do ponad 20 tysięcy. Pogoda też sprzyjała wielkiemu widowisku. A pierwsza potyczka niedzielnych zawodów zapowiadała się wyśmienicie. Genialny James Deane mierzył się z Michalem Reichertem, który zawsze jedzie na 100 procent. I może faktycznie tak by pojechał, gdyby półoś w jego BMW E92 nie była innego zdania. Z powodu awarii Czech nie dokończył nawet pierwszego przejazdu.

Do Top 16 nie dotarł również kierowca, który musiał pokonać najdłuższą drogę, by przyjechać do Irlandii. Mowa o Naokim Nakamurze. Ba, gwiazda z Japonii nawet nie stanęła na starcie. Przez cały weekend zespół japońskiego asa driftu walczył z problemami silnikowymi, które trapiły różowego Nissana S15. W naprawach pomagali nawet koledzy z paddocku, w tym Polacy. Choć udało mu się przebrnąć przez kwalifikacje, to było wszystko, na co w ten weekend pozwoliła kapryśna fura. A szkoda, bo kiedy jednak Japończykowi udawało się wyjechać z parku maszyn, prezentował się obiecująco. Zwłaszcza jak na kierowcę, dla którego rywalizacja w DMEC jest nieodkrytym lądem.

Conor Shanahan © Red Bull Content Pool

Pięciu Polaków w Top 32

Los nie był też specjalnie łaskawy dla Polaków. Już na pierwszym etapie zawodów nasza reprezentacja skurczyła się z 5 do 2 zawodników. Pierwszym pokonanym był Adam Zalewski, który mierzył się z świetnie dysponowanym Duane’em McKeeverem. Polsko-irlandzki pojedynek miał prawo się podobać. Oba przejazdy były bliskie i wyrównane, więc o wyniku zadecydowały detale. Przede wszystkim to, że McKeever w swoim chasie runie był bliżej Zalewskiego po inicjacji.

Przez Top 32 nie przebrnął też Jakub Król. W pierwszym przejeździe z Juhą Rintanenem pojechał za szeroko na długim łuku w środkowej części trasy i sprezentował rywalowi przewagę, która okazała się nie do nadrobienia. Podobnie sprawy wyglądały w pojedynku Pawła Grosza z Alanem Hynesem. W pościgu za Irlandczykiem kierowca Subaru BRZ wpadł w zbyt duży kąt i nie był w stanie uratować się przed odprostowaniem. Hynes nie pozwolił sobie na podobny błąd w drugim przejeździe, więc werdykt sędziów był jasny.

Top 32 – Irlandia Zobacz na żywo rywalizację w Top 32 na inaugurację sezonu 2023 Drift Masters na Mondello Park.

Piotr Więcek kontra Kuba Przygoński

Do najlepszej szesnastki załapał się natomiast Kuba Przygoński. Choć wygrana z Lee Scottem wymagała od niego sporo wysiłku. Lokalny kierowca spisywał się w Mondello Park bardzo dobrze. W pojedynkach z Polakiem również. I niemal cały drugi przejazd pokonał z oponą zsuniętą z rantu obręczy! Obaj kierowcy popełnili jednak porównywalne błędy, więc rozstrzygnąć musiała dogrywka. W niej zadecydowały dwie rzeczy: zbyt agresywny atak Scotta na wejściu w trasę i kontakt z Toyotą GR86 Przygońskiego oraz świetne, bliskie przekładki Polaka. Tak Kuba zarezerwował sobie miejsce w Top 16. Razem z Piotrem Więckiem, który pewnie pokonał Clinta Van Oorta. Prawdę mówiąc, Holender mocno pomógł w tym Więckowi, bo w drugim biegu tylną częścią auta przeorał żwirową pułapkę poza trasą.

Na tym etapie było już jasne, że w dalszą drogę do finału ruszy tylko jeden kierowca znad Wisły. Czekało nas bowiem bezpośrednie starcie Kuby Przygońskiego z Piotrem Więckiem. Obaj dali w nim popis jazdy na krawędzi. W swoim lead runie Więcek pojechał za szeroko w pierwszym zakręcie i o kręcony włos nie skończył w trawie. To była nienajlepsza wiadomość dla mistrza, ale dobra dla Przygońskiego i jeszcze lepsza dla widowiska. W drugim biegu obaj musieli znowu dać z siebie wszystko. I faktycznie dali. Piotr atakował od początku, już na wejściu w trasę muskając samochód Kuby. Z kolei Przygoński zbyt mocno zaatakował ścianę w końcowej części trasy, przez co musiał zrobić dość sporą korektę. Żaden przejazd nie był idealny, ale oba niezwykle emocjonujące. Ostatecznie to Więcek wykonał kolejny krok w stronę zwycięstwa.

3 min Driftingowe zaserwowanie Red Bulla - jak oni to nakręcili? Jak zabezpieczyli samochód? Jaką nagrywali kamerą? Ile było dubli? - zajrzyj razem z nami za kulisy klipu, w którym Kuba Przygoński zaserwował sobie Red Bulla przy użyciu swojej driftingowej Toyoty.

Czterech Irlandczyków w Top 8

Zanim przejdziemy do najlepszej ósemki, na specjalną uwagę zasługuje starcie Lauriego Heinonena i Dylana Garveya. Pierwszy przejazd był jednym z najlepszych w trakcie całych zawodów. Kierowcy jechali bok w bok, jakby ich Nissany S13 łączyła jakaś niewidzialna siła. Ale cichym bohaterem tego pojedynku stała się opona naciągnięta na prawe tylne koło samochodu Garveya. Odrywające się fragmenty bieżnika najpierw wyrwały dziurę w nadkolu, a następnie zwróciły uwagę sędziów technicznych, którzy zabronili mu startu w drugim przejeździe. Reprezentacja Irlandczyków kruczyła się, ale nadal była potężna. W Top 8 zameldowało się aż 4 kierowców z Wysp. Jednak do finału nie miał dotrzeć żaden z nich.

Top 8 - Irlandia Zobacz na żywo rywalizację w Top 8 na inaugurację sezonu 2023 Drift Masters na Mondello Park.

Polsko-irlandzkie pojedynki

Najlepszą ósemkę rozpoczęło starcie, które rozpaliło lokalnych fanów – James Deane kontra Duane McKeever. Faworyta wskazać nie było łatwo. Doświadczenie zdecydowanie przemawiało za Deane’em. Jednak McKeever już w kwalifikacjach pokazał, że jest piekielnie szybki i w Mondello Park czuje się świetnie. Rzeczywistość okazała się równie dobra jak oczekiwania. Obaj pojechali genialnie. McKeever był jednak minimalnie szybszy oraz bardziej precyzyjny i to zdecydowało o jego wygranej.

Równie, jeśli nie bardziej emocjonująco zapowiadała się potyczka mistrza z wicemistrzem ubiegłego sezonu, czyli Piotra Więcka z Jackiem Shanahanem. I znowu drifterzy zawiedli. Obaj pojechali na krawędzi, choć sędziowie nie potrzebowali wiele czasu, by wskazać zwycięzcę. To Więcek był największą gwiazdą tego pojedynku. Jechał tak, jakby odkręcił kurek w dodatkowej butli z nitro. W pierwszym przejeździe zdjął przedni zderzak, kiedy atakował Shanahana. W drugim pozbawił się tylnego, fundując widzom soczystego kiss the walla. Kolejnym rywalem Polaka też miał być Irlandczyk. I ponownie o nazwisku Shanahan.

Piotr Więcek © Red Bull Content Pool

Conor walczy o honor, a Więcek pisze historię

Traf chciał, że w Top 4 Conor Shanahan miał szansę pomścić brata. Ale i dla niego obrońca tytułu był za szybki. Najlepszym podsumowaniem tego pojedynku będą słowa głównego sędziego Drift Masters. Kevin O’Connell stwierdził, że do tego przejazdu żaden kierowca nie był tak blisko rywala jak Więcek Shanahana, a auto Polaka osiągami przypomina rakietę kosmiczną. Ostatecznie Conor okazał się największym przegranym z najlepszej czwórki. Nie dość, że nie zakwalifikował się do finału, to poległ w walce o najniższy stopień podium z Duane’em McKeeverem. Zresztą być może to właśnie McKeever byłby zawodnikiem, który zmierzyłby się z Piotrem Więckiem w wielkim finale. Ale Irlandczyk dołączył do grona kierowców trapionych przez usterki. Awaria sprzęgła nie pozwoliła mu dokończyć pojedynku z Laurim Heinonenem o awans do finałowej pary. Szczęśliwie auto udało się naprawić na starcie z młodszym z braci Shanahanów w małym finale.

Obecność Więcka w finałowej parze nie była żadnym zaskoczeniem. Ale jeszcze kilka godzin wcześniej raczej nikt nie obstawiał, że to Heinonen będzie jego ostatnim rywalem. W pierwszej części pojedynku z Polakiem Fin udowodnił jednak, że nieprzypadkowo zaszedł tak daleko. Mimo imponującego tempa, jakie narzucił Więcek, Heinonen potrafił za nim nadążyć. W drugim biegu Finowi zabrakło… wspomagania kierownicy. Auto odmówiło współpracy już na pierwszym zakręcie i zamiast jechać po złoto, pojechał po trawie. W ten sposób Więcek po raz drugi z rzędu wygrał rundę DMEC w Mondello Park. I utrzymał tytuł jedynego kierowcy spoza Irlandii, który zwyciężył w zawodach na Zielonej Wyspie. Co ciekawe, w ubiegłym roku w finale również nie rywalizował z żadnym gospodarzy, lecz Oliverem Randalu. W tym sezonie Estończyk zakończył rywalizację już w Top 32.

Podium DMEC 2023 w Irlandii © Red Bull Content Pool

Czas na Szwecję

Kierowców Drift Masters czeka miesięczna przerwa w lataniu bokiem. Ponownie staną do walki na początku czerwca w Szwecji. Runda na torze Drivecenter Arena potrwa od 9 do 10 czerwca. Ubiegłoroczne zawody w tym samym miejscu pokazały, że wyprawa w okolice koła podbiegunowego się opłaca. Szwedzki obiekt sprzyja wysokim prędkościom i wynagradza odważnych zawodników ogromnymi dawkami adrenaliny. A takich w najlepszej lidze driftingowej w Europie nie brakuje. Zawody Drift Masters na torze Drivecenter Arena w Szwecji obejrzysz jak zawsze z polskim komentarzem w Red Bull TV.