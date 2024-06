Drift Masters w Irlandii: Wielki powrót legendy

Kuba Przygoński pokazuje, jak to się robi

Kwalifikacje do drugiej rundy Drift Masters 2024 wprawiły polskich kibiców w bardzo dobre nastroje. Podobnie jak w Hiszpanii, do zawodów dostała się silna ekipa sześciu Polaków. Mowa o Kubie Przygońskim , Piotrze Więcku, Adamie Zalewskim, Dawidzie Sposobie, Pawle Korpulińskim i Jakubie Królu. Tylko Irlandczycy mieli w tych zwodach liczniejszą reprezentację. A łatwo nie było, bo przejazdy kwalifikacyjne były przeplatane deszczem. Irlandia…

Zobacz powtórkę Top 32 na Mondello Park:

Drift Masters: Top 32 – Irlandia Obejrzyj 32 najlepszych zawodników drugiej rundy Drift Masters 2024 w Mondello Park, irlandzkiej stolicy driftu.

Najlepiej z Polaków poradził sobie Kuba Przygoński. Kierowca Toyoty GR86 z bykiem na drzwiach zrobił dwa fantastyczne przejazdy, na dodatek oba na mokrym torze. Wykręcił 95,5 punktu na 100 możliwych! Lepszy od Kuby był tylko James Deane. Ale Irlandczyk zna ten tor co najmniej tak dobrze, jak Kuba obiekty w Kielcach czy Słomczynie. Podium uzupełnił Lauri Heinonen, ubiegłoroczny wicemistrz, który również w tym roku trzyma poziom.

Biagioni na audiencji u Króla

Chmury straszyły kierowców również w dniu zawodów, ale szczęśliwie pogoda nie wtrąciła się w rywalizację. To jednak nie oznaczało, że obyło się bez wypadków i niespodziewanych rozstrzygnięć. W Top 32 najwięcej emocji polskim kibicom zapewnił Piotr Więcek, który trafił na bardzo mocnego Benediktasa Cirbę. W pierwszym przejeździe Polak złapał podsterowność na pierwszym zakręcie i wypadł poza tor, wystrzeliwując plastikowe pachołki w kosmos. Więcek zdołał utrzymać panowanie nad samochodem i dokończyć bieg, ale wydawało się, że to dla niego koniec zawodów. Ale po zamianie stron Cirba zrobił… dokładnie to samo! Sędziowie nie mieli wyboru, musieli zadecydować o dogrywce. W niej GR Supra lepiej słuchała właściciela. Więcek pokazał, jak wielki potencjał drzemie w nowym projekcie, doklejał się do drzwi Litwina i wywalczył w pełni zasłużone zwycięstwo. Niestety, udział Polaka w tych zawodach nie miał trwać długo.

Drift Masters, Irlandia 2024 © Red Bull Content Pool

Ze swoich obowiązków wywiązali się też Kuba Przygoński (pokonał Alexa Holovnię) i Paweł Korpuliński (jego rywalem był zwycięzca poprzedniej rundy – Kevin Pesur). Grono Biało-Czerwonych w Top 16 uzupełnił Kuba Król, który stanął do walki ze Steve’em Biagionim. W tym pojedynku również nie obyło się bez przygód. Baggsy nawiał się za mocno w pierwszym przejeździe i z impetem wpadł w drzwi Króla. Polak nie zmarnował tej przewagi w drugim biegu i zapewnił sobie przepustkę do jazdy dalej.

Mistrz przegrywa z betonami

Niestety nie wszyscy kierowcy znad Wisły pojechali zgodnie z planem. Z zawodami prędko pożegnali się Dawid Sposób i Adam Zalewski. Sposób po dogrywce uległ Kevinowi Piskolty’emu, a Zalewski przegrał z mocnym Jackiem Shanahanem. W Top 16 pomścić kolegę mógł Piotr Więcek. Zaczął świetnie – agresywnie, dużym kątem wszedł w trasę i utrzymał precyzję oraz świetne tempo aż do końca. Shanahan z trudem za nim nadążał. Niestety, w drugim przejeździe Więcek zgubił się w dymie na wejściu w trasę i przeorał tyłem pobocze. To pogrzebało jego szanse na trzecie zwycięstwo w Irlandii z rzędu. Do brata mógł dołączyć Conor Shanahan. Na jego drodze stanął jednak Kuba Król. Choć tym, co ostatecznie wyeliminowało obrońcę tytułu, była awaria wspomagania kierownicy. Usterka sprawiła, że Irlandczyk nie był wstanie opanować auta pod koniec drugiego przejazdu i ukończył go na betonowej ścianie.

Drift Masters, Mondello Park 2024 © Red Bull Content Pool

Beton rozstrzygnął również pojedynek Kuby Przygońskiego z Olivierem Randalu. W pierwszym przejeździe Polak delikatnie przeliczył się na ostatnim zakręcie. Uderzenie tyłem o bandę wprawdzie nie było mocne, ale wystarczające, by skończyć się odprostowaniem i – co gorsza – uszkodzeniem tylnego koła. To odebrało Kubie szanse stanięcia do drugiego biegu. Driftu w najczystszej postaci również nie zobaczyliśmy w potyczce Pawła Korpulińskrego z Laurim Heinonenem. Fin narzucił szalone tempo, trochę zbyt szalone – w drugim przejeździe trącił samochód Korpulińskiego, co skończyło się spinem i zwycięstwem Polaka.

W drodze do irlandzko-irlandzkiego finału

W Top 8 Polskę reprezentowali już tylko Jakub Król i Paweł Korpuliński. Niestety żadnemu z nich nie udało się zajść dalej. Króla pokonał Juha Rintanten, a Korpuliński uległ świetnie dysponowanemu Duane’owi McKeeverowi. Niewątpliwą ozdobą tego etapu zawodów był pojedynek Jamesa Deane’a i Jacka Shanahana. Regulaminowe dwa przejazdy nie wyłoniły zwycięzcy. A w dogrywce to Jack Shanahan wypadł lepiej… w trawę otaczającą tor. W obronie kierowcy Toyoty GT86 trzeba przyznać, że na wycieczkę krajoznawczą wybrał się w tym samym miejscu, w którym na tym wypadali prawie wszyscy, czyli na pierwszym zakręcie.

Do najlepszej czwórki zakwalifikowali się dwaj Irlandczycy (Deane oraz McKeever) oraz reprezentanci Finlandii i Norwegii, czyli Juha Rintanen oraz Orjan Nielsen. Gospodarze znajdowali się po obu stronach tabeli, więc irlandzko-irlandzki finał wisiał w powietrzu. I niewiele później stał się faktem. Ale najpierw James Deane pokonał Juhę Rintanena. The Machine nie musiał się jednak mocno namęczyć. Rintanen wyeliminował się sam, wypadając… tak, dokładnie – na pierwszym zakręcie i na dodatek gubiąc oponę. W pojedynku Duane’a McKeevera i Orjana Nilsena widzieliśmy niewiele więcej driftu w drifcie. Norweg również pogubił się na pierwszym łuku i choć jego agro nie wyglądało tak spektakularnie, to i tak zakończyło się błędem zerowym.

Zobacz powtórkę Top 16 na Mondello Park:

Drift Masters: Top 16 – Irlandia Oglądaj Top 16 drugiej rundy Drift Masters 2024 w Mondello Park, irlandzkiej stolicy driftu.

Trzy biegi finałowe, w tym jeden McKeevera

Rintanen i Nilsen mieli okazję poprawić sobie nastroje, wygrywając walkę o trzecie miejsce. Ale i w tym przypadku trudno mówić o pojedynku. Znowu wszystko rozegrało się na wejściu w trasę. Rintanen inicjował pełną bombą, przeceniając osiągi Toyoty Soarer Nilsena i dosłownie zepchnął go z toru. Norweg nie zdołał poskładać się na czas, sędziowie zdecydowali, że kraksę spowodował Rintanen i to Nilsen stanął na najniższym stopniu podium.

W finale stało się coś, na co zdecydowana większość kibiców zgromadzonych w Mondello Park czekała najbardziej – pojedynek dwóch Irlandczyków. Do walki stanęli bezbłędny James Deane i piekielnie szybki Dueane McKeever. I w tym przejeździe nie obyło się bez zaskoczeń. W połowie pierwszego przejazdu w Nissanie S13 McKeevera wyskoczył bieg! Irlandczyk odprostował i jego szanse na zwycięstwo skurczyły się do minimum. Po zamianie ról musiał nie tylko trzymać nogę na gazie, ale też rękę na drążku skrzyni, by siedząca w niej trójka znowu nie porzuciła miejsca pracy. Gdyby jego instruktor nauki jazdy tylko to widział… Dean’e nie zwykł marnować takich okazji. Oba przejazdy pojechał bezbłędnie i po dwóch zwycięstwach Piotra Więcka w poprzednich latach Irlandczyk znowu zatriumfował w Mondello Park.

Drift Masters, Mondello Park 2024 © Red Bull Content Pool

Drzwi w drzwi na torze, tak samo w generalce

Postawmy sprawę jasno – zwycięstwo Jamesa Deane’a nie zaskakuje. Zwłaszcza w ojczyźnie. Zapewniło mu wysoką pozycję w generalce, mimo jego nieobecności podczas pierwszej rundy. Irlandczyk jest piąty, ale to sytuacja tymczasowa. Dwukrotny mistrz Drift Masters skupia się na występach w amerykańskiej Formula Drift i nie zanosi się na to, byśmy mieli oglądać go w tym sezonie częściej.

Zaskoczeniem jest natomiast to, że żaden z zawodników, którzy podczas inauguracji sezonu w Hiszpanii znaleźli się w najlepszej piątce, nie powtórzył tego osiągnięcia w Irlandii. Na czele tabeli po dwóch rundach znajduje się Lauri Heinonen, który pierwszą rundę zakończył na drugim miejscu. Tuż za nim znajduje się Duane McKeever, a na trzeciej lokacie plasuje się Kevin Pesur, zwycięzca poprzednich zawodów, który w Irlandii obniżył loty bokiem i nie przedostał się nawet do najlepszej szesnastki. W Top 10 generalki znajdziemy też dwóch Polaków – szósty jest Jakub Król, a tuż za nim znajduje się Adam Zalewski. Różnice punktowe między kolejnymi miejscami są minimalne, a pierwszego i 10. kierowcę w tabeli dzieli tylko 56 oczek. To połowa puli punktów, jaką można zgarnąć za jedną rundę. Tak wyrównanej walki w Drift Masters jeszcze nie mieliśmy!

Pora na fińskie ściany

Grono faworytów do mistrzostwa może zacząć krystalizować się już na początku lipca. W ramach trzeciej rundy sezonu 2024 Drift Masters po raz drugi odwiedzi Power Park Huvivaltio w Finlandii. Ten ciasny i wymagający tor z inicjacją pod betonową ścianą przypadł do gustu i zawodnikom, i kibicom. A towarzystwo parku rozrywki – największego w Finlandii – tylko dodaje rywalizacji charakteru. Czy w tym roku znowu będziemy świadkami tak wielu kraks? Kto tym razem znajdzie się na podium? Przekonamy się w sobotę 6 lipca. Oglądaj Drift Masters w Finlandii na żywo w Red Bull TV. Szykuje się emocjonalny rollercoaster!

Top 10 klasyfikacji generalnej Drift Masters 2024 (po 2 z 6 rund):

Lauri Heinonen (136 pkt.) Duane McKeever (123) Kevin Pesur (116) Orjan Nilsen (114) James Deane (112) Jakub Król (96) Adam Zalewski (92) Benediktas Cirba (90) Kevin Piskolty (83) Juha Rintanen (80)