Drift Masters włącza tryb Park… Mondello Park!

Dlaczego warto oglądać Drift Masters Irlandia 2025:

🔥 Szybki i wymagający tor – betonowe bandy alert! 🚨

🔥 Mocne dzikie karty z Irlandii, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Japonii

🔥 Japońska legenda Daigo Saito zadebiutuje w Drift Masters

🔥 Czterech Polaków w stawce

🔥 Wysoka nagroda dla zwycięzcy

🔥 Presja na liderze – czy Conor Shanahan utrzyma pozycję?

NA SKRÓTY: Oglądaj transmisję z Drift Masters w Irlandii w Red Bull TV z polskim komentarzem w niedzielę 29 czerwca

Driftingowa twierdza

Próżno szukać w okolicy luksusowych jachtów i mieniących się w słońcu wieżowców ze szkła. Nie ścigają się tutaj auta Formuły 1 ani prototypy z Le Mans 24h. Mimo tego tor Mondello Park zna każdy fan latania bokiem w Europie. Ten niepozorny obiekt położony pośrodku zielonych pól i łąk jest prawdziwym klejnotem w koronie irlandzkiego driftu. Ślady opon zostawiło tu wielu znakomitych drifterów urodzonych na Szmaragdowej Wyspie (a ich lista jest naprawdę długa). Przez lata był też twierdzą nie do zdobycia dla przyjezdnych. Dopiero w 2022 roku Piotr Więcek jako pierwszy nieirlandzki kierowca wygrał zawody driftingowe na tym obiekcie. A w następnym sezonie, dla potwierdzenia, że nie było to żadne zakłócenie mocy, powtórzył ten wynik. Ale w zeszłym roku wszystko wróciło do normy i na najwyższym stopniu podium znowu stanął Irlandczyk. I to nie byle kto, ale sam James Deane. Czyżby stara klątwa wróciła i bramy Mondello Park zostały na nowo zapieczętowane dla obcokrajowców? A może znajdzie się śmiałek, któremu ręka(w) nie zadrży na widok szczątków zderzaków, połamanych wahaczy i pogiętych felg zostawionych przez tych, którzy próbowali przed nim i raz jeszcze odważy się zaatakować twierdzę irlandzkich drifterów? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę – 29 czerwca .

Drift Masters, Mondello Park 2024 © Red Bull Content Pool

Deszcz, beton i mocni tubylcy

Co sprawia, że ekspaci tak rzadko wygrywają w Mondello Park? Odpowiedzi raczej nie ma co szukać w celtyckiej mitologii czy położeniu Merkurego, ale w pogodzie, przeciwnikach i ustawieniu trasy. Aura lubi ustawiać rywalizację na Zielonej Wyspie. W poprzednich sezonach irlandzkie niebiosa otwierały się równie mocno, co przepustnica 2JZ-ta po wciśnięciu gazu w podłogę. W tym roku też może wtrącić swoje trzy grosze. Wprawdzie szklane kule synoptyków tym razem nie przewidują wielkiej ulewy, ale prognozy dopuszczają niewielkie opady deszczu w dniu zawodów. A dla Irlandczyków jazda w deszczu jest łatwiejsza niż chodzenie. Bo trzeba wiedzieć, że zawody w Mondello Park zawsze przyciągają ogromne zainteresowanie lokalnych drifterów. A oni znają tutaj każdy zakręt, każdy krawężnik, każdą tarkę. “Irlandczycy mają znacznie więcej kółek wyjeżdżonych na tym torze i to widać. To jest coś, co zaobserwowaliśmy z moim spotterem w zeszłym roku – w zasadzie wszyscy Irlandczycy, zarówno ci, którzy przyjechali z dzikimi kartami, jak i startujący w całym sezonie od pierwszych przejazdów mogli skupiać się na najmniejszych detalach i w ogóle nie potrzebowali czasu na adaptację. Po prostu znają go na tyle, że od razu mogą jeździć na sto procent” – mówi Paweł Korpuliński , obecnie najwyżej sklasyfikowany Polak w Drift Masters. Na dodatek do Irlandii – przede wszystkim z racji dystansu – nie docierają wszyscy kierowcy z kontynentalnej Europy. A to dodatkowo buduje przewagę lokalesów.

James Deane w Mondello Park - Drift Masters 2019 © Drift Masters Drift Masters, Irlandia 2024 © Red Bull Content Pool

Wejście po Irlandzku

Parę słów należy się też samemu torowi. Trasa w Mondello Park jest po prostu wymagająca – szybkie wejście w trasę i betonowe bandy w jej drugiej części zgubiły niejednego driftera. Nic dziwnego, że statystyki stoją wyraźnie po stronie kierowców reprezentujących Zieloną Wyspę. Historia pokazuje jednak, że z Irlandczykami da się wygrać na ich podwórku. Zapytaliśmy jej głównego bohatera, jak jeździć na tym torze, żeby nie pakować walizek zbyt wcześnie. “Wyzwaniem jest szczególnie pierwszy zakręt. W momencie inicjacji driftu nie widzimy jego szczytu, więc musimy wejść w trasę trochę na pamięć. A później pamiętać o tym, że w miejscu, w którym stoi wewnętrzny clip, jest najniżej położony punkt toru. A więc grawitacja dociska tylne opony do asfaltu, przez co nie chcą się ślizgać, tylko kleić. Przód z kolei ma mniej przyczepności i chce uciekać. I to jest właśnie największy challenge – wejść w trasę na tyle dużym kątem, by – mimo tego, że tył będzie kleił – zachować impet i płynnie przejechać pierwszy zakręt. Trzeba bardzo uważać, żeby nie poprawiać zbyt wiele ułożenia auta, hamując lewą nogą – szczególnie w najniższym miejscu tego dołka – bo wtedy właśnie łatwo o to, żeby przód wyjechał” – tłumaczy Piotr Więcek . “Supra ma tę przypadłość, że nie ma za dużo przyczepności przednich kół w porównaniu do tylnych – na tyle mamy jej o wiele więcej, więc będziemy musieli sprawnie balansować przyczepnością, żeby nie przegiąć w którąś stronę” – dodaje.

Wyzwaniem jest szczególnie pierwszy zakręt. W momencie inicjacji driftu nie widzimy jego szczytu, więc musimy wejść w trasę trochę na pamięć Piotr Więcek

“Otrzeć się o ścianę, ale w nią nie uderzyć”

Kontynuujemy przejazd na fotelu pasażera z jednym kierowcą spoza Irlandii, który wygrał w Mondello Park. “Przed drugim zakrętem mamy wymagające dohamowanie. Trzeba ostrożnie wycyrklować na krawędź toru, bo jeżeli choć jednym kołem wyjedziemy za daleko, to całe auto będzie chciało wylecieć z trasy. Potem mamy dwie przekładki i dwie ściany. Pierwsza [ściana] jest bardziej przewidywalna, choć musimy się na nią przełożyć, co też nie jest proste. A później jest śmieszna rzecz, bo mamy narysowaną linię, po której powinniśmy jechać tylnym kołem. Tyle, że na pewnym etapie ona wchodzi w bandę. I jeśli podążalibyśmy za nią do końca, to automatyczne wjeżdżamy w ścianę. I to nie tylko zderzakiem, ale całym tylnym kołem. Dlatego musimy w pewnym momencie schodzić z tej linii tak, żeby tylko otrzeć się o ścianę, a nie w nią uderzyć” – zdradza Więcek. “To wymagająca trasa i pod względem lead’a, i chase’a. Przez to, że mamy dosyć dużą prędkość na kołach, bo tego wymaga pierwszy zakręt, to mimo redukcji biegu w dalszej części trasy nadal jest ona duża, przez co jest sporo dymu i łatwo się w nim pogubić. Szczególnie, jeśli pojedziemy za głęboko za przeciwnikiem – wtedy znajdujemy się całkowicie w dymie wydobywającym się spod jego tylnych kół”.

1 min Pass the can: Kuba Przygoński i Conor Shanahan W ramach rozgrzewki przed finałową rundą Drift Masters w Wraszawie Kuba Przygoński i Conor Shanahan postanowili poćwiczyć w niecodzienny sposób...

Niespodziewana koniunkcja światowych gwiazd

Zainteresowanie korepetycjami z jazdy w Mondello Park u Piotra Więcka może być w ten weekend wyjątkowo duże. Do Irlandii zmierzają bowiem debiutanci z dzikimi kartami. Ale nie mówimy o zawodnikach, którym trzeba tłumaczyć, na czym polega latanie bokiem. Jednym z kierowców, który w ten weekend po raz pierwszy zaprezentuje się w Drift Masters będzie Daigo Saito . Legenda japońskiego driftu zabiera na Zieloną Wyspę Toyotę GR Suprę z silnikiem 2JZ. W rywalizacji na Starym Kontynencie zadebiutuje też Amerykanka Amanda Sorensen . A Simen Olsen – kolejny szofer z dziką kartą – wystartuje w bardzo interesującym aucie, bo… Nissanie S14.9, którym jeszcze w ubiegłym sezonie wygrał na tym torze James Deane ! Do listy startowej trzeba dopisać też Ryuseia Akibę , który razem z Saito i startującym w całym sezonie Naokim Nakamurą stworzą silną reprezentację ojczyzny driftingu.

Czterech Polaków w trasie

Z Polski do Irlandii pojedzie czterech kierowców – Kuba Przygoński , Paweł Korpuliński , Kuba Król i Piotr Więcek . Jak dotąd najlepiej w tym sezonie radzi sobie Korpuliński. W trakcie inauguracji w Hiszpanii dotarł do Top 16, a poprzednie zawody w Finlandii skończył na czwartym miejscu.

“Myślę, że czwarte miejsce w Finlandii dało mi i całemu zespołowi pozytywnego kopa, żeby walczyć dalej. Swoją drogą było też potwierdzeniem czegoś, czego nie mogliśmy być pewni, ale co zakładaliśmy – że mamy konkurencyjny samochód i możemy rywalizować o topowe pozycje, nawet w trudnych warunkach, jakie były w Finlandii, czyli w deszcz, a później przy zmiennej przyczepności. A to z pewnością dobry prognostyk przed tą rundą, bo w Irlandii bywa mokro. Na taki przypadek jesteśmy gotowi i wiemy, czego się spodziewać” – mówi Paweł Korpuliński. “Mamy dodatkowy dzień treningowy w piątek, więc wszyscy będą mieli dużo jazdy. W tym roku, inaczej niż to bywało w poprzednich latach, mamy dość dużo treningów. I te treningi naprawdę szybko i sprawnie idą – na podstawie rund w Hiszpanii i Irlandii możemy to potwierdzić”.

1 min Zobacz nową Toyotę GR86 Kuby Przygońskiego na sezon 2025 Kuba Przygoński zaprezentował swoje auto na sezon 2025 w niecodzienny sposób, zobacz, jak Toyota GR86 w nowym malowaniu poradziła sobie na "ślimaku" na parkingu galerii handlowej "Posnania".

Czy Irlandczyk pozostanie na tronie?

Klasyfikacji generalnej Drift Masters przewodzi obecnie Conor Shanahan . Irlandczyk wygrał zawody w Finlandii i zepchnął z pierwszej lokaty Olivera Randalu . Shanahan ma wszystko, żeby wygrać w Mondello Park (z dopingiem lokalnych kibiców włącznie). Ale ma też… piekielnie mocnych rywali. A obawiać musi się wszystkich – nie tylko głodnych zwycięstwa przybyszów z innych części świata, ale również krajan czy nawet własnego brata Jacka. Wygrać może tylko jeden kierowca. A jest o co walczyć. Do zdobycia są nie tylko sława i chwała, ale też niemałe pieniądze. Zwycięzca zapisze na swoim koncie aż 13 tys. euro.

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 przed zawodami w Irlandii:

1. Conor Shanahan (152 pkt.)

2. Oliver Randalu (136)

3. James Deane (117)

4. Tor Arne Kvia (112)

5. Lauri Heinonen (109)

6. Itay Sadeh (106)

7. Jack Shanahan (105)

8. Paweł Korpuliński (100)

9. Kevin Pesur (92)

10. Piotr Więcek (82)

…

14. Jakub Przygoński (64)

…

18. Dawid Sposób (48)

…

27. Jakub Król (32)

…

36. Adam Zalewski (16)

Drift Masters Irlandia © Red Bull Content Pool

Transmisja z Irlandii w Red Bull TV

Rywalizację najlepszych drifterów z całego świata na Zielonej Wyspie obejrzysz na żywo w Red Bull TV . Polski komentarz dostarczą dziennikarz RedBull.com i drifter Maciej Kiwak oraz komentator sportowy Tomasz Więcek . Start transmisji w niedzielę 29 czerwca o 12:45. Włącz apkę albo wejdź na naszą stronę i oglądaj tak, jak Ci najwygodniej!

Drift Masters Irlandia 2025 – harmonogram kwalifikacji i zawodów:

Kwalifikacje: sobota 28 czerwca 14:30 ( transmisja na YouTubie Drift Masters )

Zawody: niedziela 29 czerwca 12:45 ( transmisja z polskim komentarzem w Red Bull TV )

Przypominamy, że sezon Drift Masters 2025 zamkną zawody na PGE Narodowym w Warszawie. Red Bull Drift Masters Grand Finale nie tylko ostatecznie rozstrzygnie rywalizację najlepszych drifterów z całego świata. W tym roku największemu wydarzeniu w driftingowym uniwersum będą towarzyszyć też emocjonujące pojedynki gwiazd w autach typu buggy. Za ich kierownicami usiądą m.in. Adam Małysz, Carlos Sainz, David Coulthard i Tadeusz Błażusiak. Tego nie możesz przegapić! Swój bilet zgarniesz tutaj.