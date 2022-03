Znamy kalendarz Drift Masters na sezon 2022: Sześć rund, finał w Łodzi

Żadną nowością dla europejskich asów driftu nie będzie natomiast rywalizacja w Polsce. W końcu to właśnie nad Wisłą powstała seria Drift Masters. A zawody organizowane na stadionach w Płocku i Toruniu przeszły do historii driftu. Niestety w przenośni i dosłownie. Zawody nie są już dalej na nich organizowane, ale wychodzi na to, że organizatorzy mają godnego następcę.

. To tutaj – na specjalnie stworzonym do tego torze, w otoczeniu pojemnych trybun – dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć.

Finał sezonu w Łodzi jest zaplanowany na 30 września i 1 października

.