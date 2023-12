Kalendarz Drift Masters 2024: Początek w Hiszpanii, finał znów w Warszawie!

“Drift Masters nigdy dotąd nie gościło w Hiszpanii, co jeszcze bardziej podkreśla naszą ciekawość i podekscytowanie. Zważywszy na to, że Hiszpania to kraj o silnej tradycji motorsportowej, a sam tor Ricardo Tormo cieszy się światową renomą, mamy nadzieję przyciągnąć nowych kibiców i fanów naszego sportu. Ricardo Tormo Circuit to obiekt dobrze znany, wykorzystywany nie tylko do różnych wyścigów, ale także do testów Formuły 1 czy zawodów MotoGP. Wybór tak prestiżowego toru ma na celu zwiększenie zainteresowania zawodami Drift Masters w tym regionie. Dodatkowo obiekt ten dysponuje rozwiniętą infrastrukturą, co ułatwi organizację dużej imprezy, jaką jest runda Drift Masters. Zadbamy o to, aby układ trasy i sekwencja zakrętów były wyzwaniem dla najlepszych kierowców, a jednocześnie zapewniły optymalną konfigurację do driftingu i jazdy w parach, czyli tego, co kibice kochają najbardziej” – obiecuje Arkadiusz Dudko.