Drift Masters 2025 wystartowało… i zaskoczyło wszystkich!

Włącz powtórkę zawodów Drift Masters 2025 w Madrycie i zobacz:

🔥 Potworny dzwon Piotra Więcka

🔥 Wszystkie przejazdy Polaków

🔥 Odpadające koła Juhy Rintanena i Kevina Piskoltego

🔥 Nowego Forda Mustang RTR Jamesa Deane’a w akcji

🔥 Szalony atak Naokiego Nakamury

🔥 Emocjonujący pojedynek braci Shanahanów

🔥 Oszałamiająco szybką jazdę Olivera Randalu

Trudny i szybki tor

Kierowcy doskonale wiedzieli, że trasa ustawiona na torze Jarama pod Madrytem będzie sprawiała problemy. Niebezpiecznie zapowiadała się przede wszystkim długa prosta z pojedynczą przekładką, którą wieńczył ostry zakręt. W tym miejscu trzeba było mocno i długo ciągnąć za ręczny, by z około 150 km/h zwolnić do setki. A na tych, którzy nie zrobili tego wystarczająco sprawnie, czyhała betonowa banda. Jej twardość zbadało w ten weekend wielu zawodników. W tym Kuba Przygoński .

Problemy Kuby Przygońskiego i Adama Zalewskiego

Kuba zderzył się ze ścianą w trakcie jednego z przejazdów treningowych przed kwalifikacjami. Auto – zwłaszcza zawieszenie – mocno ucierpiało. Rozpoczęła się walka z czasem. W składaniu samochodu pomagali nawet zawodnicy z innych zespołów, w tym ekipy Pawła Korpulińskiego , Dawida Sposoba i braci Shanahanów . Nie było szans, by zdążyć na pierwszy punktowany przejazd. Ale przed drugim – jeszcze bez przedniego zderzaka – Przygon zameldował się na starcie. I dał radę! Mimo ogromnych nerwów, pewnie pokonał trasę i bez problemu dostał się do zawodów. Pecha i jednocześnie sporo szczęścia miał też Adam Zalewski . Problemy z silnikiem również nie pozwoliły mu pojechać w pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym. W drugim zdobył 77 punktów i załapał się do właściwej rywalizacji z ostatniego, 32. miejsca. Ależ to były nerwy!

Wyścig z czasem i naprawa auta Kuby Przygońskiego © Red Bull Content Pool Kuba Przygoński cudem zdążył na kwalifikacje © Red Bull Content Pool

Polacy (przez chwilę) w komplecie

Ale dzwon Kuby Przygońskiego czy problemy Adama Zalewskiego to nic wobec tego, czego doświadczył Piotr Więcek . Runda w Hiszpanii zapowiadała się dla pięciokrotnego mistrza Drift Masters i polskich kibiców wyśmienicie. Wszyscy Polacy zapewnili sobie miejsce w zawodach. A Więcek był z nich najlepszy – zdobył 91,8 punktu i tylko James Deane wykręcił od niego lepszy wynik. To właśnie z nim Piotr mierzył się w finale qualifying showdown, czyli w ramach dodatkowych przejazdów w parach po kwalifikacjach, które pozwalają kierowcom zyskać bonusowe punkty w generalce. James wiedział, że GR Supra Więcka jest potwornie szybka. Ale nie docenił tego, jak sprawne są jej hamulce.

Drift Masters na torze pod Madrytem - widok z lotu ptaka © Red Bull Content Pool

Kanapka z Piotrem Więckiem

Rozpędzony Mustang wpadł w Suprę, posyłając ją prosto na bandę z betonu. Uderzenie bokiem przy prędkości 100 km/h wyglądało potwornie! Na szczęście kierowcom nic się nie stało. Tego samego nie można powiedzieć o aucie Polaka. Nadwozie jego Toyoty dosłownie pękło na pół i nadawało się już tylko do wysłania na szrot. A regulamin Drift Masters nie pozwala na zmianę samochodu po kwalifikacjach. Użycie zapasowej fury nie wchodziło w grę i Piotr musiał się wycofać. To był bardzo trudny moment dla Polaka, ale chyba jeszcze trudniejszy dla Deane’a. Był zdruzgotany tym, że nie zdołał uniknąć kolizji i jego dawny teamowy kolega wypadł z dalszej rywalizacji.

Przygody od początku zawodów

To właśnie Deane był bohaterem pierwszej pary niedzielnych zawodów. Drugim miał być Adam Zalewski. Miał być, ale nawet nie wyjechał z parku maszyn. Nie zdołał rozwiązać problemów z silnikiem, które trapiły go przez cały weekend. Los Polaka podzielił też tegoroczny debiutant i dawny komentator Drift Masters – Dave Egan . Jego zespół musiał wymienić głowicę w warunkach polowych i choć pacjent przeżył tę operację, to nie był w pełni zdolny do jazdy. Z zawodami prędko pożegnał się też Kuba Król. Kierowca Nissana S15 trafił na piekielnie szybkiego Oliviera Randalu . W tym pojedynku obyło się bez wypadków i awarii. Ale inaczej było w parze Kuba Przygoński/ Conor Falvey .

Piotr Więcek i Oliver Randalu © Red Bull Content Pool

W pierwszym przejeździe Kuba mocno zaatakował rywala, zakładając, że uciekający kierowca będzie nieco szybszy. Ale nie uniknął kontaktu. Uderzenie wprawdzie nie było mocne, ale obaj kierowcy przerwali jazdę bokiem. Sędziowie stwierdzili, że, choć Conor mógł pojechać lepiej, to Kuba był głównym sprawcą kolizji. I to zaważyło o losach tego pojedynku. „Zawsze trudno powiedzieć, czyja to wina. To zawsze są sporne kwestie. Na pewno to ja uderzyłem w [auto] Conora – strzeliłem w sprzęgło, kiedy on trochę zahamował i to się zgrało. Ale taki jest drift” – mówił po tej parze Kuba Przygoński

Dwóch Polaków w Top 16

Nie bez niespodziewanych zdarzeń przebiegł też pojedynek Dawida Sposoba z Naokim Nakamurą . Doświadczony Japończyk popisał się bardzo agresywną jazdą za Polakiem. Zbyt agresywną. Tuż przed linią mety podjechał za blisko. Jego Toyota GR86 zahaczyła kołem o koło Nissana S15 i oba samochody dosłownie przeskoczyły nad linią mety! To był oczywisty błąd Nakamury. A ponieważ Japończyk uszkodził zawieszenie w swoim aucie z własnej winy, sędziowie techniczni nie dopuścili go do dalszej jazdy. Dawid awansował do Top 16. Podobnie jak Paweł Korpuliński , który świetnym chase’em w parze z Steve’em Biagionim zagwarantował sobie zwycięstwo.

Mistrz za burtą

Niestety przygoda Polaków z zawodami Drift Masters 2025 w Hiszpanii zakończyła się na dobre się już w Top 16. Paweł Korpuliński nie dał rady Kevinowi Pesurowi, który w ten weekend był świetnej formie. A Dawida Sposoba do parku maszyn odesłał Juha Rintanen (który w kolejnym pojedynku spektakularnie przywalił w bandę i urwał koło). Niespodziewanie na tym samym etapie odpadł też obrońca tytułu Lauri Heinonen . Fin poległ w walce z Oliverem Randalu. A Estończyk trafiał tego dnia na naprawdę trudnych rywali. W kolejnej parze miał zmierzyć się z Jamesem Deane’em. I przeszedł dalej, ale tym razem nie za sprawą swoich – niepodlegających dyskusji – umiejętności.

Bracia Jack Shanahan i Conor Shanahan © Red Bull Content Pool

Deane przegrywa z… zegarem

James Deane to kolejny kierowca, którego auto w Hiszpanii grymasiło. Problemy ze świecami w V-ósemce jego Mustanga sprawiły, że przed pojedynkiem z Randalu musiał spędzić w parku maszyn nieco więcej czasu, niż to było w planach. W końcu Irlandczyk wyjechał z padoku i wydawało się, że zdąży na linię startu w regulaminowym czasie. Już rozgrzewał opony, kiedy ustawiony przez organizatorów minutnik pokazał 00:00. Zabrakło dosłownie sekund! Ale regulaminy nie znają litości. Randalu mógł odetchnąć i szykować się do przejazdów w Top 4.

Show braci Shanahanów

Ale to nie tak, że w Top 8 nie zobaczyliśmy driftingu na najwyższym światowym poziomie. Ozdobą tej części rywalizacji był widowiskowy – jak zawsze – pojedynek braci Conora i Jacka Shanahanów , którzy śmiało mogliby zmienić nazwisko na „Shownahan”. Ich Toyoty GT86 jechały obok siebie, jakby przyciągane jakąś niewidoczną siłą. Tym razem to Jack okazał się minimalnie lepszy. Zresztą starszy z Shanahanów prezentował się świetnie przez cały weekend. Wcześniej – w Top 16 – stoczył bardzo widowiskowy i trudny bój z Orjanem Nilsenem. W tamtej parze potrzebna była nawet dogrywka.

Estończycy opanowali podium

Zwycięska passa Jacka Shanahana skończyła się dopiero w Top 4. A przerwał ją Oliver Randalu, który jechał wprost genialnie! Sukces rywala powtórzył po swojej stronie drabinki 18-letni Itay Sadeh z Izraela, pokonując Kevina Pesura, zwycięzcę ubiegłorocznej inauguracji sezonu. A to oznaczało finał, w którym młodość mierzyła się z doświadczeniem. Wygrało doświadczenie. I szybkość. Randalu pokazał, że jego obecność w ostatnim pojedynku tego dnia nie była zrządzeniem losu. I do listy osiągnięć w Drift Masters – na której znajdowało się już drugie miejsca wywalczone w 2022 roku w Irlandii – dodał wreszcie zwycięstwo. Podium uzupełnił Pesur, który w pojedynku o trzecie miejsce pokonał Jacka Shanahana. W efekcie w ten weekend mogliśmy zobaczyć aż dwóch Estończyków na podium!

Podium Drift Masters w Madrycie 2025 © Red Bull Content Pool

Faworyci daleko z tyłu

Zawody w Hiszpanii były pierwszą rundą sezonu Drift Masters 2025, więc naturalnie na czele generalki obecnie stoją kierowcy, którzy byli w ten weekend najlepsi. A faworyci są daleko za nimi. James Deane zajmuje piąte miejsce, Conor Shanahan – szóste, a Lauri Heinonen jest dopiero 10. Jeszcze niżej w tabeli – bo na 17. miejscu – znajduje się Piotr Więcek. Ale pięciokrotny mistrz Drift Masters zebrał w czasie tej rundy całkiem sporo punktów jak na zawodnika, który nie przejechał nawet linii startu zawodów. Załapanie się do Top 32, drugie miejsce w kwalifikacjach i zwycięstwo w qualifying showdown pozwoliły mu zebrać 27 oczek. Potknięcia faworytów w Hiszpanii tylko podgrzewają atmosferę rywalizacji. Największe gwiazdy na razie podzieliły się punktami z mniej znanymi rywalami, ale z pewnością jeszcze odpalą w tym sezonie. Możemy spodziewać się małych różnic i dynamicznej sytuacji generalce przez cały sezon. A to wróży nie lada emocje w czasie finału na PGE Narodowym w Warszawie we wrześniu !

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 po 1. z 6 rund

1. Oliver Randalu – 100 pkt.

2. Itay Sadeh – 88

3. Kevin Pesur – 76

4. Jack Shanahan – 70

5. James Deane – 59

6. Conor Shanahan – 52

7. Conor Falvey – 50

8. Juha Rintanen – 48

9. Paweł Korpuliński – 35

10. Lauri Heinonen – 33

…

13. Dawid Sposób – 32

…

17. Piotr Więcek – 27

…

26. Jakub Król – 16

…

28. Kuba Przygoński – 16

…

32. Adam Zalewski – 16

Kierunek: Finlandia

W ramach kolejnej rundy rywalizacja w Drift Masters 2025 przeniesie się do Finlandii. Już 6 i 7 czerwca najlepsi drifterzy z całego świata po raz trzeci odwiedzą największy park rozrywki w tym kraju. Kręta i wąska trasa z otoczona betonowymi bandami zapowiada spektakularne przejazdy. A szalony doping fińskich kibiców gwarantuje niepowtarzalną atmosferę. Naturalnie zawody obejrzysz na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV.