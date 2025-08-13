Zakładaj kask! Drift Masters wraca do… kopalni

NA SKRÓTY: Odpal transmisję na żywo z Drift Masters w Niemczech w sobotę 16 sierpnia

Dlatego warto oglądać tę rundę 👇

🤯 Przejazdy w zamkniętej kopalni pośród wielkich maszyn górniczych

🌝 Nocna runda o undergroundowym klimacie

💥 Ostra jazda przy betonowych bandach

🇵🇱 Polak liderem w generalce

🏆 Od tych zawodów mogą zależeć losy mistrzostwa

Bokiem w dawnej kopalni węgla

Profesjonalne auta driftingowe lecące bokiem obok ogromnych maszyn górniczych, na tle których wyglądają jak resoraki – to brzmi jak sen ośmiolatka. Ale to wydarzy się naprawdę – i to po raz kolejny – już w ten weekend! Po rocznej przerwie Drift Masters wraca do niemieckiego Ferropolis . Czyli dawnej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, która dzisiaj pełni rolę industrialnego skansenu, sceny dla głośnych festiwali, a także areny zmagań najlepszych drifterów z całego świata. Najmocniejsza liga driftingowa Starego Kontynentu przyjechała tutaj po raz pierwszy w 2019 roku, łącząc siły z organizatorami imprezy Iron Drift King . Ferropolis natychmiast zdobyło rozgłos w środowisku i stało się jednym z ulubionych miejsc kibiców oraz kierowców, spychając z piedestału wiele dobrze znanych miejscówek.

Zawody Drift Masters w Niemczech © Red Bull Content Pool Niesamowita sceneria Drift Masters w Ferropolis © Red Bull Content Pool

Najbardziej klimatyczna runda w kalendarzu?

“Jeździmy na sztucznie stworzonym półwyspie na terenie zalanej kopalni, która kiedyś tu była. I wokół wielkich, już zardzewiałych, koparek. To jedyne takie miejsce na świecie. Warto to przeżyć chociażby dla samej atmosfery” – opisuje to miejsce Piotr Więcek. “To niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju lokalizacja. Można tak powiedzieć o każdym obiekcie, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Przede wszystkim z racji scenerii – maszyn kopalnianych, które stoją dookoła i położenia na półwyspie. Na dodatek to nocna runda, więc panuje tutaj niesamowity klimat” – dodaje Paweł Korpuliński . W tym roku i kwalifikacje, i zawody zakończą się po zmroku. W tych warunkach stuningowane driftowozy z dodatkowymi neonami pod podwoziem będą wyglądały jak wyciągnięte prosto z gry Need For Speed Underground 2.

Beton (prawie) z każdej strony

Na tle innych miejscówek w kalendarzu trasa w Ferropolis nie wydaje się przesadnie trudna. Równa i niezbyt przyczepna betonowa nawierzchnia, prosty układ przypominający literę W z samymi zewnętrznymi zonami, praktycznie taka sama prędkość przez cały przejazd… Ale to tor niemal z każdej strony otoczony betonowymi bandami. A one nie wybaczają błędów. “Trzeba jeździć dosyć precyzyjnie, bo mamy siedem okazji na spotkanie ze ścianami, o które jedynie chcemy się otrzeć. Na pewno pierwsze trzy i ostatnie trzy są wymagające, ponieważ musimy jechać po łuku, a ściany są ustawione pod kątem 90 stopni do siebie. Trzeba odpowiednio wyczuć linię przejazdu.” – tłumaczy Piotr Więcek. Z kolei Paweł Korpuliński zwraca uwagę na prędkość: “To techniczna trasa. Dość wolna na tle Rygi czy Irlandii. Ale inicjacja driftu i tak będzie przy ponad 100 km/h”. Jednocześnie przestrzega przed lekceważeniem tego toru. “Jazda na tym torze to mniejsze wyzwanie niż w Finlandii czy Irlandii, bo tamte trasy mają swoje specyficzne, wymagające elementy. Ale łatwym dalej bym go nie nazwał. Wszędzie mamy betony, a zony nie są od nich odsunięte. I to jest niebezpieczne”.

Plan toru w Ferropolis © Drift Masters

Bliskie pary i… przegrzane auta?

Techniczne trasy sprzyjają bliskim przejazdom, a obecność betonowych ścian… efektownym wypadkom. Pojedynki będą wyrównane – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ale dzwonów wcale nie musi być wiele. Kierowcy Drift Masters doskonale wiedzą, jak tutaj jeździć. Wystarczy spojrzeć na wyniki kwalifikacji sprzed dwóch lat. Wtedy aż 12 zawodników zdobyło co najmniej 95 punktów, a ostatni, który załapał się do rywalizacji w parach, zebrał ich 86! Bardziej niebezpieczne dla aut mogą okazać się temperatury, bo synoptycy przewidują upały. A te bywają zabójcze dla podkręconych ponad granice rozsądku silników. Zapowiada się (dosłownie) gorąca walka o tytuł Iron Drift King 2025!

Szczęśliwe miejsce dla Polaków

Drift Masters dotąd trzykrotnie zaglądało do w Miasta z Żelaza. I za każdym razem impreza kończyła się z Polakiem na podium. W 2019 i 2022 roku brylował tutaj Paweł Korpuliński. Za pierwszym razem zajął trzecie miejsce, po trzech latach poprawił ten wynik i był drugi. A ostatnie zawody w tej lokalizacji – w sezonie 2023 – wygrał Piotr Więcek. Nic dziwnego, że obaj wiążą z dawną kopalnią pozytywne wspomnienia. “To dość kręty obiekt, który wpisuje się dobrze w typ trasy, który lubię i na którym się dobrze czuję. Za każdym razem, kiedy Ferropolis gości w kalendarzu Drift Masters, wracam tutaj z wielką chęcią. Już nie mogę się doczekać weekendu” – zapowiada Paweł Korpuliński. “Poprzednie Ferropolis było dla nas bardzo dobre. To było ostatnie zwycięstwo w [Nissanie – przyp. red.] S15. To miłe wspomnienia” – dodaje Piotr Więcek.

Kuba Przygoński w Ferropolis w 2023 roku © Red Bull Content Pool

Pięcioosobowa delegacja znad Wisły

W Niemczech Polskę będzie reprezentowało pięciu drifterów. Obok Korpulińskiego i Więcka do Ferropolis wybierają się Kuba Król i Kuba Przygoński . Obaj mieli okazję zużyć trochę opon w tym miejscu. Inaczej sprawy mają się w przypadku Dawida Sposoba. “To będzie mój pierwszy start na tym torze. Wizualnie trasa jest bardzo techniczna, z szybkim wejściem z mniejszego kąta i zhamowaniem od razu pod bandę. Ostatnio staram się w miarę systematycznie trenować na symulatorze i nawet na nim wydaje się być trudna. Mam dużo przemyśleń, za mną sporo analiz inicjacji, każdej sekcji zakrętów oraz stref punktowanych. Na pewno będę się starał dać z siebie wszystko, jechać na 200% i zrobić jak największe show dla publiczności” – obiecuje Sposób.

Polak liderem generalki, Irlandczyk tuż za nim

Zawody w Niemczech raczej nie rozstrzygną losów mistrzostwa. Ale będą szansą na wypracowanie solidnej przewagi nad rywalami przed finałem sezonu w Warszawie. Kalkulatory z pewnością pójdą w ruch w zespołach Piotra Więcka i Conora Shanahana . Po poprzedniej rundzie Polak wysunął się na prowadzenie w generalce i pokazuje, że jest w genialnej formie. Ale jego przewaga nad drugim Irlandczykiem wynosi tylko 20 punktów. Trzeci James Deane również liczy się w walce o puchar, choć traci do Więcka wyraźnie więcej, bo 69 punktów.

Drift Masters - Ferropolis w Niemczech © Red Bull Content Pool

“Bycie liderem w nowym aucie, w Suprze, to niesamowite uczucie. Miejmy nadzieję, że po Niemczech uda się je podtrzymać. Natomiast to jest drifting, sport nieprzewidywalny, który wymaga bardzo dużej koncentracji. I jakiekolwiek próby przemówienia do siebie, że jestem liderem i mogę teraz jeździć troszeczkę spokojniej, będą miały dokładnie odwrotny skutek. Musimy być [razem z zespołem] mocno skoncentrowani i robić swoje. Tak naprawdę nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o nasze podejście, naszą mentalność. Wszyscy obecni na torze będą mieli takie same szanse na zdobycie kompletu punktów. Musimy walczyć, żeby przejąć ich jak najwięcej tylko się da” – mówi Więcek.

Paweł Korpuliński: “Puszczam Rygę w zapomnienie”

W generalce wysoko jest również Paweł Korpuliński. Dziewiąte miejsce nadal daje mu matematyczne szanse na wywalczenie mistrzostwa, a zakończenie sezonu na podium jest jak najbardziej realne. Zwłaszcza patrząc na jego dotychczasowe wyniki w Mieście z Żelaza. Korpuliński najprawdopodobniej byłby wyżej w tabeli, gdyby nie pechowe zderzenie tuż przed zawodami w Rydze, które wyeliminowało go z jazdy w parach. “To, że Ryga poszła nie po naszej myśli, może mi w zasadzie pomóc jeszcze bardziej zaryzykować, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie mam nic do stracenia i w dwóch ostatnich rundach na pewno dam z siebie wszystko. Tym bardziej, że Ferropolis i Narodowy to moje ulubione miejsca. Na tym się skupiam. Puszczamy w zapomnienie Rygę i lecimy!” – zapowiada Korpuliński.

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 (po 4 z 6 rund):

1. Piotr Więcek (298 pkt.)

2. Conor Shanahan (278)

3. James Deane (229)

4. Jack Shanahan (203)

5. Kevin Pesur (200)

6. Tor Arne Kvia (195)

7. Oliver Randalu (184)

8. Lauri Heinonen (173)

9. Paweł Korpuliński (164)

10. Conor Falvey (162)

…

15. Jakub Przygoński (120)

…

22. Dawid Sposób (80)

…

24. Jakub Król (80)

…

45. Adam Zalewski (16)

Powrót legendy niemieckiego driftu

Zawody w tak niezwykłym miejscu naturalnie przyciągają wielu kierowców. Również tych, którzy w tym sezonie Drift Masters jeszcze nie startowali. Takim zawodnikiem jest Max Heidrich . Zawsze uśmiechnięty Niemiec wraca do walki w topowej lidze Starego Kontynentu. I wie, jak to jest wygrać przed własną publicznością – to właśnie on w 2018 roku zwyciężył w pierwszych zawodach z serii Iron Drift King, jeszcze zanim Ferropolis znalazło się w kalendarzu Drift Masters.

Kierowcy, którzy wystartują w Ferropolis z dzikimi kartami:

👤 Toni Ojatalo

👤 Sandra Janusauskaite

👤 Petyo Radichev

👤 Joona Waronen

👤 Gary Dunne

👤 Gediminas Levickas

👤 Nasser Alharbali

👤 Max Heidrich

👤 Enver Haskasap

👤 Adrian Petricevic

👤 Teemu Asunmaa

👤 Davan Leahy

👤 Roene Zwanenburg

👤 Artur Havrylenko

👤 Nikola Ilić

Transmisja Drift Masters Ferropolis 2025 z polskim komentarzem

Rywalizacji w Drift Masters jak zawsze towarzyszyć będą kamery Red Bull TV. Zawody w Niemczech obejrzysz zupełnie za darmo, na żywo i z polskim komentarzem. Tym razem po świecie driftingu na najwyższym poziomie oprowadzą Cię komentator sportowy Tomasz Więcek oraz dziennikarz driftingowy Kacper Nowogrodzki . Dzięki ujęciom z różnych miejsc na torze, drona i wnętrz samochodów oraz pełnemu pasji komentarzowi nie umknie Ci żaden kiss the wall i żadna ominięta zona. Oglądaj jak Ci wygodnie – na telewizorze, smartfonie, tablecie czy przez przeglądarkę. Wystarczy, że włączysz Red Bull TV w sobotę 16 sierpnia o 14:45.

1 min Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 - będzie się działo! Adam Małysz, Carlos Sainz, David Coulthard, Tadek Błażusiak i inni zmierzą za kierownicami buggy w specjalnym show podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale. Kup bilety już dziś!

Tylko miesiąc do finału w Warszawie

Zawody w Ferropolis są przedostatnią rundą sezonu 2025 Drift Masters. A to oznacza, że wielki finał w Warszawie jest tuż za zakrętem! Do szalonej rywalizacji na PGE Narodowym został tylko miesiąc. Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 przyniesie przede wszystkim rozstrzygnięcie walki o tytuł najlepszego driftera w tym sezonie. Ale nie tylko. Zmaganiom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym pojedynki gwiazd różnych dyscyplin sportu w samochodach typu buggy. Chcesz doświadczyć najgłośniejszych zawodów driftingowych na świecie i przy okazji zobaczyć, jak Adam Małysz, David Coulthard, Carlos Sainz, Tadek Błażusiak i inni ścigają się ze sobą w środku PGE Narodowego ? Zgarnij swój bilet już teraz!

Harmonogram Drift Masters Ferropolis 2025