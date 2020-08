Drift Masters: Kto zostanie królem Rygi? Oglądaj w Red Bull TV!

Jedne zawody, wielkie emocje!

Fabryka adrenaliny

Choć Tor Bikernieki stoi na terenie miasta, zaledwie kilka kilometrów od centrum Rygi, asfaltową nitkę wpleciono w gęsty las. Ale niech ta sielankowa sceneria cię nie zwiedzie. To miejsce nie wybacza błędów. Wejście w trasę z prędkością ponad 150 km/h wymaga nerwów ze stali. A wysokie krawężniki wyznaczają cienką granicę, której przekroczenie oznacza efektowną kraksę i kosztowne naprawy. Na dodatek z potężnych trybun wszystkiemu przyglądają się głodni adrenaliny kibice, którzy swoimi reakcjami potrafią rozgrzać to miejsce do czerwoności!

Organizatorzy Drift Masters European Championship King of Riga 2020 mają dla nas trasę o sprawdzonym układzie. Kierowcy najpierw w szaleńczym tempie wpadną w jej pierwszą sekcję, wyciskając wszystkie konie mechaniczne i niutonometry ze swoich silników. Ale ich zapał do wciskania gazu w podłogę ostudzi ostatni zakręt. Przed nim będą musieli przetestować sprawność hamulców, zanim wlecą bokiem w długi łuk wyznaczony przez betonowe ściany. Tutaj zobaczymy przejazdy (dosłownie) po bandzie i bliskie pojedynki drzwi w drzwi. A więc to, za co drifting kochamy najbardziej.

Gwiazdy driftu gotowe do walki

Mocna polska ekipa na Rygę

Nowości na torze