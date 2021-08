Piotr Więcek show! Znamy króla Rygi i Europy!

Czy jest sens, by James Deane startował w kwalifikacjach? Po piątkowych przejazdach punktowanych wielu pasjonatów driftingu znowu zadawało sobie to pytanie. Deane jak to Deane, pojechał bardzo precyzyjnie i – trudno zliczyć, który to już raz – zajął pierwsze miejsce wśród zakwalifikowanych zawodników. Tuż za nim znalazł się młodziutki, 16-letni Max Cotton. A na trzecim miejscu wylądował Paweł Korpuliński. W sumie do Top 32 załapało się aż siedmiu Polaków. Oprócz Korpulińskiego byli to Grzegorz Hypki, Adam Zalewski, Piotr Więcek, Paweł Grosz, Mikołaj Zakrzewski i Krzysztof Romanowski. Znowu żadna nacja nie mogła się poszczycić tak mocną reprezentacją.