Czy Polak zostanie królem? Oglądaj Drift Masters w Rydze!

Toru Bikernieki żadnemu pasjonatowi jazdy bokiem nie trzeba przedstawiać. Malownicza, leśna okolica i genialna atmosfera na trybunach sprawiają, że ten położony na obrzeżach Rygi obiekt w oczach drifterów i kibiców zyskał status miejsca kultowego. „Tor w Rydze to obiekt dobrze nam znany i bardzo lubiany. Można powiedzieć, że to taka europejska stolica driftingu. Zawsze nie możemy się doczekać, żeby tam wrócić i znów rywalizować. To świetny tor, patrząc pod kątem tej dyscypliny i widowiska” – tłumaczy Piotr Więcek , który na torze Bikernieki rywalizuje od lat.

Ale kto choć raz tu driftował wie, jak bardzo wymagająca jest ta trasa. Wysokie krawężniki , które tylko czyhają, żeby ściągnąć oponę z felgi albo połamać wahacze, zmienna nawierzchnia, wysokie prędkości i betonowe bandy sprawiają, że nawet doświadczeni kierowcy podchodzą do tego miejsca z respektem. A na dodatek przy tegorocznej konfiguracji toru zawodnik jadący z przodu ma prawo hamować tylko w jednym, niewielkim sektorze!

Drift Masters z bliska: Co działo się w Rydze 2020

Jeden weekend, dwie korony

Zawody w Rydze obfitują nie tylko w świetne pojedynki, ale też spektakularne wypadki i awarie. Wystarczy sięgnąć pamięcią do ubiegłego roku i potężnego dzwona Grzegorza Hypkiego . Albo wspomnieć nie mniej widowiskową przygodę Marco Zakouřila , kiedy w aucie Czecha dosłownie eksplodował silnik. A gorący olej pokrył sporą część trasy. I auto jadącego za nim Jamesa Deane’a .

To jednak nie zraża najlepszych drifterów w Europie. Wręcz przeciwnie, zwycięstwo w tym wyjątkowym miejscu to jedna z tych rzeczy, które każdy kierowca chce osiągnąć w swojej karierze. Tym bardziej przy tak licznej i pełnej entuzjazmu widowni, którą zawsze przyciągają zawody w stolicy Łotwy. W tym roku stawka jest jeszcze większa, bo tytuł Drift King of Riga 2021 można zdobyć dwa razy! Podobnie jak trzy tygodnie wcześniej w Austrii , w Rydze Drift Masters European Championship zatrzyma się na nieco dłużej. Organizatorzy zaplanowali tutaj dwie rundy rozgrywane dzień po dniu. Pierwsza wystartuje w sobotę 31 lipca , a druga w niedzielę 1 sierpnia . A jeszcze w piątek 30 lipca ruszą kwalifikację do sobotnich zawodów.

Drift Masters - Ryga 2019 - zobacz powtórkę

Wielkie powroty

Jednym z głównych faworytów będzie oczywiście James Deane , aktualny obrońca tytułu driftingowego króla Rygi. Irlandczyk odpuścił podwójną rundę DMEC w Austrii, ale z zdecydowanie nie ze strachu przed konkurentami. Deane zdaje sobie sprawę, że to na jego widok wielu rywali trzęsie laminatami. I mimo, że jest człowiekiem z natury skromnym, do stolicy Łotwy na pewno przyjedzie z planem na zwycięstwo. Groźnym przeciwnikiem będzie też inny kierowca z Wysp, którego w tym sezonie jeszcze nie widzieliśmy – Martin Richards . Brytyjczyk również wie, jak podbić Rygę, w końcu wygrał tutaj w 2019 roku. A lista nazwisk, które na torze Bikernieki powrócą do rywalizacji w Drift Masters, jest znacznie obszerniejsza. Kevin Quinn , Juha Pöytälaakso , Steve Baggsy Biagioni – wszyscy przybędą na Łotwę z ogromnymi apetytami na zwycięstwo. A są przecież jeszcze utalentowani bracia Shanahanowie , którzy już w tym roku stawali na podium. W sumie do Rygi wybiera się ponad 60 świetnych zawodników!

Trzeba się mocno skoncentrować. To, że jestem liderem, nie daje mi żadnej przewagi Piotr Więcek

Ale przy obecnej dyspozycji Piotra Więcka każdy będzie musiał się mocno natrudzić, by zgarnąć puchar. Polak w wielkim stylu wygrał dwie poprzednie rundy Drift Masters i w tym sezonie wydaje się nie do zatrzymania! Do Rygi jedzie jako lider klasyfikacji generalnej. Na dodatek z dużą przewagą punktową. „Na pewno bardzo dobrze być liderem generalki, natomiast walka cały czas trwa i trzeba się mocno skoncentrować. To, że jestem liderem, nie daje mi żadnej przewagi. Muszę po prostu skupić się na celu, którym będą najpierw kwalifikacje, a następnie pojedynki. Zawsze dobrze wiedzieć, że rywalizacja będzie na wysokim poziomie, bo przecież tego chcemy. Chcemy, żeby drifting się rozwijał i to możliwe tylko za sprawą ciekawych par” – mówi Więcek .

Drift Masters - Piotr Więcek na najwyższym stopniu podium © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Ogromnym atutem Więcka jest szybkość. „Auto jest naprawdę szybkie w tym sezonie, ale jest przy tym bardziej wymagające w prowadzeniu. Bo to, że jest szybkie, nie znaczy, że łatwiej się prowadzi. Jest wprost przeciwnie. Daje jednak tę przewagę, że nie boimy się o to, że będziemy musieli walczyć z szybszymi zawodnikami. Raczej spodziewam się, że będziemy mieć rywali na podobnym poziomie, jeśli chodzi o prędkość. Może niektórzy będą trochę wolniejsi” – ocenia kierowca Nissana S15 , auta bardzo cenionego przez drifterów.

Więcej Polaków w Rydze

Polaków z papierami na zwycięstwo w Rydze będzie wielu. Solidnym kandydatem jest z pewnością Adam Zalewski , który w Austrii prezentował się znakomicie. Popularny "Rubik" wyjechał z Greinbach z 4. i 3. miejscem, dobrze zna tor Bikernieki, więc jego zwycięstwo nie będzie żadnym zaskoczeniem. Walka o tytuł króla Rygi to też nie pierwszyzna dla Grzegorza Hypkiego czy Krzysztofa Romanowskiego . A oni również wybierają się na Łotwę. Podobnie jak Sebastian Szymański i Mikołaj Zakrzewski z Aforti Yujin Drift Team.

Wymienionych wyżej panów mogliśmy już oglądać w czasie 1. i 2. rundy Drift Masters w Austrii. Ale w Rydze zameldują się również Polacy, o których w tym sezonie DMEC jeszcze nie słyszeliśmy. W stolicy Łotwy wystartują Maciej Jarkiewicz i Paweł Grosz . Jedzie też Paweł Korpuliński . Na niego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, bo ma już za sobą świetne występy w Drift Masters European Championship.

Drift Masters © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Podtrzymać zwycięską passę

„Nareszcie wracamy, by walczyć na arenie międzynarodowej. Ostatnie zawody cyklu, w których brałem udział, były w 2019 roku. To dość długa, bo prawie dwuletnia przerwa, ale starałem się nie zardzewieć, cyklicznie biorąc udział w krajowych zawodach i trenując na inne sposoby. Bardzo miło jest mi wrócić do DMEC akurat w Rydze, bo to niepowtarzalny obiekt z jedyną w swoim rodzaju atmosferą. Patrząc na listę startową, to bardzo dobrze obsadzona runda, konkurencja jest liczna i mówimy tu oczywiście o ogromnej klasie zawodników” – mówi Paweł Korpuliński przed zawodami na torze Bikernieki.

W Rydze Paweł Korpuliński wystartuje zupełnie nowym samochodem. BMW 1M , którym rywalizował przez lata, zamienił na Nissana S14A . Przesiadka do innego auta jest z pewnością utrudnieniem, ale wygląda na to, że polski kierowca świetnie się z nim dogaduje. Wyniki mówią same za siebie – dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich rundach mistrzostw Polski to rezultat, który nie mógłby być lepszy.

Drift Masters 2021 - przystanek w Austrii © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

„Zmiana samochodu wyszła bardzo niespodziewanie i dlatego nie pojawiłem się na pierwszych rundach Drift Masters. Miałem za to odrobine więcej czasu na zapoznanie się z autem przy okazji dwóch startów w Driftingowych Mistrzostwach Polski. Samochód coraz przyjemniej się prowadzi, zaczynamy się dogadywać, chociaż auto dalej wymaga ustawienia pod moje preferencje i całego szeregu testów. W każdym razie baza, którą zbudowaliśmy, wygląda bardzo obiecująco i ma w sobie potencjał, który postaramy się wykorzystać w 100%” – zapowiada.

Zobacz Drift Masters w Rydze w Red Bull TV!

To już tradycja, że zmagania w Drift Masters można zobaczyć w Red Bull TV . Nasza ekipa techniczna również jedzie do stolicy Łotwy, by na żywo pokazać całemu światu zmagania najlepszych drifterów na Starym Kontynencie. Dynamiczne ujęcia z kamer otaczających trasę, drona pościgowego i wnętrz samochodów, a także szczegółowe informacje na żywo o prędkości aut, ich kącie wychylenia w drifcie czy odległości pomiędzy rywalami pozwolą Ci jeszcze lepiej poczuć driftingowe emocje!

A to nie wszystko, bo pojedynki ponownie skomentują Maciej Kiwak – dziennikarz Red Bull TV oraz Marek Wartałowicz – kierowca driftingowy i konstruktor aut do jazdy bokiem . Obaj mają wiedzę o drifcie doskonale odpowiadającą poziomowi rywalizacji i zrobią wszystko, by nie umknął Ci żaden niuans rywalizacji na torze! Oglądaj przejazdy w parach od 14:30 w sobotę 31 lipca i od 15:15 w niedzielę 1 sierpnia!