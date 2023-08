Gwiazdy driftu zatańczyły na wodzie. Szalone zawody Drift Masters w Rydze

Polacy mocni w kwalifikacjach

Polscy kibice mogli z dużymi nadziejami odpalać transmisję z zawodów w Rydze. Do Top 32 załapało się aż siedmiu kierowców z Polski i to z bardzo dobrymi wynikami. W kwalifikacjach najlepszy był Piotr Więcek , który wykręcił niemal doskonały wynik – 98 punktów, na 5. pozycji zakończył je Eryk Goczał, tuż za nim znalazł się Kuba Król, a 8. był Paweł Korpuliński. Miejsca w zawodach zaklepali sobie również Kuba Przygoński, Adam Zalewski i Paweł Grosz . Niedzielna rywalizacja zapowiadała się dla Polaków wyśmienicie. A później spadł deszcz…

Kubeł zimnej wody

Pesymistyczne prognozy się sprawdziły. Top 32 przywitało zawodników i kierowców deszczem. I to nie jakąś tam mżawką, tylko prawdziwą ulewą, która zamieniła tor Bikernieki w rwącą rzekę niosącą kawałki gumy i laminatów. Kierowcy wiedzieli, że żeby przetrwać, muszą naciskać pedał gazu tylko najmniejszym palcem prawej stopy. Ale chwilami ta wiedza zdawała się na niewiele – auto po prostu dryfowało bez kontroli. Pierwszą parą, która przetestowała te warunki, byli Piotr Więcek i Nik Nak. Wydawałoby się, że w pojedynku zwycięzcy w kwalifikacji z zawodnikiem, który dostał się do zawodów z ostatniego miejsca, zwycięzca powinien być tylko jeden. Ale drifting jest nieprzewidywalnym sportem nawet wtedy, gdy jest sucho. A kiedy dodatkowo spadnie deszcz, to z dyscypliny motosportu przeradza się w grę losową.

Powtórkę zawodów DMEC Ryga 2023 zobaczysz w Red Bull TV © Red Bull Content Pool

Nie przecieraj oczu, kiedy będziesz czytać kolejne zdanie. Nik Nak, 18-letni kierowca w wiekowym BMW E36, pokonał jednego z najlepszych drifterów na świecie, aktualnego mistrza DMEC i zeszłorocznego Króla Rygi po równej walce. Imponować mógł przede wszystkim jego przejazd jako goniącego, kiedy jak przyklejony jechał za Polakiem. Łotyszowi pomogły też błędy rywala. Sprawy pokomplikowały się dla Więcka w drugiej części trasy, w okolicach 4. i 5. zony. Tam w trakcie pierwszego przejazdu jechał zbyt szeroko, a w drugim prawie odprostował. “Z doświadczenia wiedziałem, że w tym miejscu jest ślisko. Wcisnąłem sprzęgło trochę za wcześnie, myślałem, że będzie dobrze, ale nie było. Tak samo było na zewnętrznej zonie numer 5. Zrobił się bałagan. Powinienem być trochę bardziej uważny, to były po prostu moje błędy. Gratulacje dla Nik Naka, bardzo dobry chase run, widziałem go już na telebimie” – mówił chwilę po przejeździe Piotr Więcek, który, jak widać, sam był pod wrażeniem jazdy Łotysza.

Prawda jest taka, że ostatnia pozycja Nik Naka w kwalifikacjach nie oddawała jego umiejętności. Mimo młodego wieku Łotysz ma spore doświadczenie, wiele tytułów na koncie, a tor w Rydze jest praktycznie jego domem. Na dodatek mniejsza moc w jego aucie na śliskim torze wyjątkowo nie była udręką, lecz przewagą.

Reprezentacja Polaków zmniejsza się

Piotr Więcek nie był jedynym Polakiem, który nie odnalazł w deszczu drogi do Top 16. Swoich rywali nie pokonali też Paweł Grosz, Jakub Król, Adam Zalewski i Kuba Przygoński. Grosz odpadł z Laurim Heinonenem, Króla pokonał Juha Rintanenen, Zalewskiemu nie udało się zrewanżować na Duane’ie McKeeverze za pojedynek w Irlandii, a Kuba Przygoński praktycznie nie nawiązał walki z rywalem z powodu awarii elektryki. Tylko dwóch kierowców znad Wisły dopłynęło do brzegu Top 32. Paweł Korpuliński pokonał Oliviera Randalu, a Eryk Goczał posłał do domu Itaya Sadeha.

44 min Drift Masters z bliska: Co działo się w Rydze 2020 Zobacz, jak wyglądały zawody Drift Masters w Rydze w 2020 roku, gdy cały sezon skrócono jedynie do jednej imprezy w stolicy Łotwy.

Na polu walki pozostało więc dwóch kierowców, którzy w Drift Masters zachodzili już wysoko. Ale to nie był ich dzień. Obaj w najlepszej szesnastce trafili na niezwykle wymagających rywali. Paweł Korpuliński mierzył się z Jamesem Deane’em, który w Rydze wystartował na prawach dzikiej karty. Losy tego pojedynku – jak wielu tego dnia – rozstrzygnęły się przy 4. zonie, gdzie Korpuliński najpierw wyjechał tyłem poza trasę, a skończył z autem ustawionym w poprzek toru. Eryk Goczał pojechał jeszcze grubiej w przejeździe z Duane’m McKeeverem. Swoje szanse na zwycięstwo w tym pojedynku pogrzebał praktycznie na pierwszym łuku pierwszego przejazdu, kiedy tylną połową samochodu wyjechał poza tor. A to nie były jego jedyne błędy w trakcie tej próby.

Najdziwniejszy przejazd w historii Drift Masters?

Za sprawą deszczu w Rydze nie brakowało nietypowych akcji i dzwonów. Juha Pöytälaakso w przejeździe z Conorem Shanahanem odbijał się od betonowej ściany jak piłeczka do ping-ponga. Jeszcze dziwniejsze rzeczy zobaczyliśmy w przejeździe Naokiego Nakamury i Michala Reicherta. Japończyk wyjechał poza trasę przy owianej złą sławą zonie nr 4, po czym wrócił na tor i reinicjując drift przypadkowo wypchnął tyłem swojego samochodu z toru auto próbującego go wyprzedzić Reicherta. Czegoś takiego w historii Drift Masters chyba jeszcze nie widzieliśmy.

W końcu deszcz przestał padać, tor zaczął wysychać i zawodnicy coraz rzadziej lądowali poza jego granicami. Kiedy na arenie pozostało 8 zawodników, woda praktycznie zniknęła z asfaltu. Auta zaczęły rozwijać typowe – czyli bardzo wysokie – prędkości, a spod kół znowu zaczęły lecieć kłęby gęstego dymu. Drifting w najlepszym wydaniu powrócił!

Bracia znowu przeciwko sobie

Niewątpliwą ozdobą Top 8 był pojedynek braci Shanahanów. Obaj dali z siebie wszystko, a ich auta były jak sklejone, choć nie przez cały czas. W drugim przejeździe w przedostatniej zonie Conor ewidentnie przestrzelił. Jego starszy brat pojechał dalej jak gdyby nigdy nic, a on skończył poza torem. Jeszcze więcej działo się w pojedynku superszybkich Duane’a McKeevera i Lauriego Heinonena. Głównym sprawcą zamieszania w tej parze był Heinonen. Fin zjechał do parku maszyn przegrany, z autem pozbawionym przodu i przestawionym tyłem. I nie może za to winić rywala – w pierwszym przejeździe zbyt odważnie zaatakował ścianę, a w drugim przełożył się zbyt blisko McKeevera. W najlepszej ósemce byliśmy też świadkami kolejnego pojedynku Dawida z Goliatem, czyli rywalizacji Nik Naka z Jamesem Deane’em. W pierwszym pojedynku Nik Nak zdołał doprowadzić do dogrywki, a po niej zapisał na liście swoich osiągnięć jeszcze jedno zwycięstwo z kierowcą należącym do światowej czołówki, tym razem pochodzącym z Irlandii.

Drift Masters - tor w Rydze z lotu ptaka © Red Bull Content Pool

Jack Shanahan Królem Rygi 2023, życiówka Nik Naka

Oprócz Nik Naka, Jacka Shanahana i Duane’a McKeevera do najlepszej czwórki dostał się Juha Rintanen, który w Top 8 pokonał Michala Reicherta. Losy pierwszego pojedynku o znalezienie się w finale rozstrzygnęła… skrzynia w aucie Duane’a McKeevera. Kolejna w tym sezonie awaria wykluczyła Irlandczyka z pojedynku z Nik Nakiem. W parze Jack Shanahan/Juha Rintanen co prawda obyło się bez usterek, ale i tutaj nie obejrzeliśmy dwóch pełnych przejazdów. W drugim biegu Juha Rintanen pojechał za szeroko w przedostatniej zonie i zatrzymał się w poprzek toru. Shanahan, który był tuż za nim, wypadł z toru praktycznie w tym samym momencie, czyli de facto zrobił to samo, co jego brat, kiedy rywalizowali ze sobą w Top 8. Sędziowie nie byli zgodni co do tego, czy wycieczka Jacka poza trasę była spowodowana błędem Rintanena, czy może Irlandczyk i tak nie byłby w stanie utrzymać się na torze. Ostatecznie przeważyła opinia, że to Fin zmylił rywala, bo znalazł się nie w tym miejscu, w którym być powinien.

Ekipa Duane’a McKeevera nie zdołała naprawić jego auta przed startem pojedynku o najniższy stopień podium. Juha Rintanen miał więc 3. miejsce w kieszeni, ale to nie powstrzymało go przed pojechaniem widowiskowego przejazdu dla publiczności. W finale natomiast od początku do końca widzieliśmy to, za co fani kochają Drift Masters European Championship, czyli bardzo bliskie przejazdy z gazem wciśniętym w podłogę. No może nie zawsze takie bardzo bliskie – w tym pojedynku dały o sobie znać różnice sprzętowe. Nik Nak miał duże problemy, żeby nadążyć za Shanahnem w pierwszej części trasy, ale jakimś cudem zdołał go dogonić w jej połowie. Przewaga Irlandczyka była jednak zbyt duża. Jack Shanahan zgarnął tegoroczny tytuł Króla Rygi, a Łotysz musiał zadowolić się drugim miejscem. Ale biorąc pod uwagę mniejsze doświadczenie, dysponowanie najsłabszym autem w stawce, jazdę na mniej przyczepnych oponach i to, jak wymagających rywali musiał pokonać po drodze, Nik Nak był prawdziwym bohaterem tych zawodów.

Jack Shanahan został królem Rygi © Red Bull Content Pool

Zmiany w generalce

Zwycięstwo w Rydze pozwoliło Jackowi Shanahanowi wyprzedzić brata i wskoczyć na pierwsze miejsce w generalce Drift Masters European Championship. Jack wyprzedza Conora Shanahana o 31 punktów, ale przewaga tego drugiego nad 3. Juhą Rintanenem wynosi tylko symboliczne 5 oczek. Zawodnicy na 4. i 5. miejscu również są blisko – 4. Lauri Heinonen traci do Rintanena tylko 9 punktów i 6 oczek wyprzedza 5. Duane’a McKeevera. Znacznie gorzej wygląda za to sytuacja Piotra Więcka. Obrońca tytułu utrzymał co prawda 6. lokatę, ale rywale zdołali mu mocno odskoczyć. Do McKeevera traci 57 punktów, a przewaga Jacka Shanahana nad Polakiem wynosi już 108 oczek. Teoretycznie Więcek nadal jest w stanie nadrobić ją w trakcie jednej rundy, ale wyłącznie przy założeniu, że wygra kwalifikacje i zawody, a lider nawet nie załapie się do Top 32. Do końca sezonu zostały jednak jeszcze dwie imprezy, więc wszystko jest możliwe.

Top 10 klasyfikacji generalnej Drift Masters 2023 po 4 z 6 rund

1. Jack Shanahan 296 pkt.

2. Conor Shanahan 265 pkt.

3. Juha Rintanen 260 pkt.

4. Lauri Heinonen 251 pkt.

5. Duane Mckeever 245 pkt.

6. Piotr Więcek 188 pkt.

7. Kevin Pesur 138 pkt.

8. Jakub Przygoński 132 pkt.

9. Benediktas Cirba 130 pkt.

10. Kevin Piskolty 130 pkt.

Drift Masters. Kierunek: kopalnia

W ramach 5. rundy sezonu 2023 rywalizacja w najlepszej lidze driftingowej na Starym Kontynencie przeniesie się do niemieckiego Ferropolis. To będzie już trzeci raz, kiedy Drift Masters odwiedzi to wyjątkowe miejsce, zlokalizowane na terenie dawnej kopalni odkrywkowej i otoczone gigantycznymi maszynami górniczymi. Runda w Niemczech potrwa od 17 do 19 sierpnia. Naturalnie przejazdy w parach obejrzysz na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV. Do zobaczenia!