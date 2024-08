Drift Masters: Oglądaj driftingowy klasyk w Rydze!

Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Gdyby żył dziś, z pewnością dodałby do tej listy jeszcze rundę Drift Masters w Rydze. Obecność stolicy Łotwy w kalendarzu tej ligi nie podlega żadnej dyskusji. Nawet w pandemicznym 2020 roku jedynymi zawodami, którą faktycznie udało się zrealizować, były właśnie te na Łotwie. I nikt nie uważa, że pora na zmiany. Bo wysokie prędkości, niebezpieczne krawężniki, które łamią wahacze i urywają koła oraz betonowa banda na deser są tym, co drifterzy i fani latania bokiem kochają najbardziej. Zresztą oddajmy głos komuś, kto na torze Biķernieki puścił z dymem wiele kompletów opon.

Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Gdyby żył dziś, z pewnością dodałby do tej listy jeszcze rundę Drift Masters w Rydze. Obecność stolicy Łotwy w kalendarzu tej ligi nie podlega żadnej dyskusji. Nawet w pandemicznym 2020 roku jedynymi zawodami, którą faktycznie udało się zrealizować, były właśnie te na Łotwie. I nikt nie uważa, że pora na zmiany. Bo wysokie prędkości, niebezpieczne krawężniki, które łamią wahacze i urywają koła oraz betonowa banda na deser są tym, co drifterzy i fani latania bokiem kochają najbardziej. Zresztą oddajmy głos komuś, kto na torze Biķernieki puścił z dymem wiele kompletów opon.

Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Gdyby żył dziś, z pewnością dodałby do tej listy jeszcze rundę Drift Masters w Rydze. Obecność stolicy Łotwy w kalendarzu tej ligi nie podlega żadnej dyskusji. Nawet w pandemicznym 2020 roku jedynymi zawodami, którą faktycznie udało się zrealizować, były właśnie te na Łotwie. I nikt nie uważa, że pora na zmiany. Bo wysokie prędkości, niebezpieczne krawężniki, które łamią wahacze i urywają koła oraz betonowa banda na deser są tym, co drifterzy i fani latania bokiem kochają najbardziej. Zresztą oddajmy głos komuś, kto na torze Biķernieki puścił z dymem wiele kompletów opon.