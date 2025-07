Uwaga na krawężniki! Drift Masters jedzie do Rygi

Czym Ryga tak przyciąga kierowców driftingowych i ich fanów? Odpowiedź jest bardzo prosta – adrenaliną! Zawody na tym torze to istny gejzer emocji. Trasa, którą wytycza tutaj Drift Masters, ma wszystko, co pasjonaci latania bokiem lubią najbardziej – szybkie wejście, mnóstwo miejsc, gdzie nawet najmniejszy błąd kończy się kraksą i betonowe bandy, do których trzeba dosunąć się tylnym zderzakiem na centymetry. “Ryga jest bardzo fajnym miejscem, bardzo je lubię. Ma fantastyczne flow, można przejechać praktycznie cały tor pełnym gazem, z lekkim odjęciem przed ostatnim zakrętem. Prędkość wejścia to około 150-160 km/h, później trochę ją wytracamy i z około 120 km/h przemierzamy prawie cały tor. Dopiero przed ostatnim zakrętem zwalniamy gdzieś do 80 km/h. A więc jazda tutaj to naprawdę fajne przeżycie. No i samo miejsce jest niesamowite. Bo tor torem, ale atmosfera wśród kibiców, ta cała otoczka, to, że jesteśmy w środku tętniącego życiem miasta, które ma niesamowity klimat, jest czymś, co trzeba poczuć. Polecam każdemu” – mówi Piotr Więcek, który na tym obiekcie wygrywał trzykrotnie i oprócz tego wielokrotnie stawał na podium. “Bardzo lubię ten tor. Jest jednym z najszybszych torów w Drift Masters. Na dodatek otacza go las, co daje naprawdę mega fajny klimat zawodnikom i kibicom” – dodaje Dawid Sposób.