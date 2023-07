Driftingowy klasyk powraca! Drift Masters jedzie do Rygi

Tor Bikernieki w Rydze to jedno z najważniejszych miejsc na driftingowej mapie Europy. Pojedź tam choć raz albo przynajmniej włącz transmisję z zawodów, a przekonasz się, dlaczego zyskał taką sławę. Ryga przyciąga przede wszystkim prędkością. To jeden z najszybszych torów w kalendarzu. Na tej trasie drifterzy wrzucają się w poślizg z trzycyfrową liczbą na prędkościomierzu. I nie jest to jakieś tam 101, ale nawet 160 km/h! Na dodatek pierwszy zakręt jest ślepy, więc nigdy do końca nie wiadomo, co czai się po drugiej stronie. Jakby tego było mało, tor otaczają wysokie krawężniki, które ściągają opony z obręczy, łamią wahacze, a niekiedy wystrzeliwują auta w powietrze niczym katapulta. No i jeszcze ta długa betonowa ściana na końcu trasy… Wystarczy tylko o niej pomyśleć, by usłyszeć dźwięk łamanego tylnego zderzaka. W Rydze margines błędu jest bardzo mały. I za to ją kochamy.