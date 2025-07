Piotr Więcek wygrywa w Rydze i jest liderem Drift Masters!

Piotr Więcek znowu wygrywa

Legendy driftu jadą w finale

Auta roztrzaskują się na bandach

Lauri Heinonen jedzie w aucie Dave’a Egana

Młody Łotysz znowu zachwyca

Drift Masters: Top 32 – Ryga Zobacz 32 najlepszych drifterów w akcji na Łotwie podczas piątej rundy sezonu Drift Masters 2025.

Obrońca tytułu w cudzym aucie

Już kwalifikacje do zawodów Drift Masters 2025 w Rydze przyniosły niebywałe emocje. Jednym z najciekawszych widoków były przejazdy Lauriego Heinonena w samochodzie… Dave’a Egana. W trakcie treningów silnik w Nissanie S13 obrońcy tytułu (znowu) odmówił współpracy. A ponieważ sklepy z nascarowymi V-ósemkami nie są na rogu każdej ulicy – a przynajmniej nie w Rydze – Heinonen musiał znaleźć zapasowe auto. Z pomocą przyszedł właśnie Egan, który do Rygi zabrał tym razem dwa driftowozy – GR Suprę i świeżo zbudowanego Nissana S13 Coupé. To właśnie Supra stała się autem zastępczym Fina. I choć Toyota prowadzi się zupełnie inaczej niż jego Nissan, a do tego ma kierownicę po drugiej stronie, Lauri szybko się zaaklimatyzował. No dobrze, pierwszy przejazd kwalifikacyjny nie był wystarczająco dobry, by zapewnił sobie miejsce w zawodach. Ale 86 punktów w drugim dało mu bezproblemowy awans.

Protest Irlandczyków

Najlepiej w przejazdach solo prezentował się Juha Rintanen, który wykręcił 95 punktów. Ale nie tylko on zebrał taką ocenę. Na tyle samo sędziowie ocenili najlepsze przejazdy kolejnych trzech kierowców – odpowiednio Conora Shanahana, Piotra Więcka i Jamesa Deane’a. O pozycji w tabeli tych zawodników zadecydowały wyniki ich słabszych prób. Przed zawodami dużo mówiło się również o Qualifying Showdown. W finale tego dodatku do kwalifikacji mierzyło się dwóch irlandzkich tytanów – James Deane i Conor Shanahan. Nie było niczym zaskakującym, że obaj pojechali świetnie, a ich pojedynek był bardzo wyrównany. Tak wyrównany, że sędziowie chcieli zobaczyć dogrywkę. Ale Shanahan i Deane mieli inne plany. Obaj stwierdzili, że jechali na sto procent i nie chcą ryzykować więcej przed zawodami. Do dogrywki nie doszło, a zwycięzcą pojedynku ogłoszono Conora, który był wyżej w kwalifikacjach.

Kuba Przygoński © Red Bull Content Pool

Trudny tor zbiera żniwo

Jeszcze przed rundą w Rydze zwodnicy ostrzegali, że Bikernieku Trase jest wymagającym i niebezpiecznym torem. Jednocześnie niebywała przyczepność samochodów i stawka rywalizacji prowokowały do jazdy na krawędzi. Nikt nie zostawiał sobie marginesu na błędy. I dla wielu skończyło się to bardzo źle. Spektakularnych wypadków i awarii nie brakowało. Doświadczył tego jeszcze przez zawodami Paweł Korpuliński. Kiedy pod koniec treningów wrzucał się w trasę za Nasserem Alharbalim, nadział się na auto rywala. Nissan Pawła dosłownie podskoczył! Ale Polaka absolutnie nie można winić za to zderzenie. Przyczyną była awaria sprzęgła w samochodzie uciekającego kierowcy. Ani Korpuliński, ani Alharbali nie poskładali swoich aut na czas po tym wypadku i nie pojawili się na starcie zawodów.

Później widzieliśmy nawet bardziej spektakularne dzwony. W Top 32 Lauri Heinonen przy dużej prędkości władował się w bok Duane’a McKeevera, spychając go na bandę z opon. I znowu powodem nie był błąd kierowcy z tyłu, lecz usterka, a konkretnie spadek mocy w aucie uciekającego zawodnika. Jeszcze bardziej spektakularnie wyglądała kraksa Fionna Roche w Top 16. Irlandczyk przeszarżował i wypadł z toru dokładnie w tym samym miejscu, którym wcześniej McKeever. Jego auto zrobiło wiele obrotów zanim w końcu się zatrzymało. Na szczęście jadący tuż za nim Jarkko Jylha zdołał zrobić unik i tylko jedno auto zjeżdżało z trasy na lawecie.

Conor Shanahan © Red Bull Content Pool

Lider szybko żegna się z zawodami

Paweł Korpuliński w pierwszym pojedynku miał mierzyć się z Dawidem Sposobem. Awaria oznaczał awans Sposoba. Dalej przeszedł również Piotr Więcek. Ale Polak nie miał łatwo – Andrius Vasiliauskas okazał się wymagającym i bardzo szybkim rywalem. Sposób i Więcek byli niestety jedynymi Polakami, którzy przebili się do Top 16. Kuba Przygoński i Kuba Król tym razem zakończyli rywalizację na pierwszym etapie zawodów. Tak się złożyło, że obaj przegrali z Norwegami – Przygoński z Torem Arne Kvią, a Król z Orjanem Nilsenem. Przygon również może mówić o dużym pechu. Pod koniec pierwszego przejazdu z Kvią chwilowa awaria sprawiła, że jego auto przestało jechać bokiem. I choć w drugim biegu jechał już bez problemów, wyzerowany pierwszy przejazd był decydyjący. Zaskakująco wcześnie łotewską przygodę zakończył również Conor Shanahan. Dotychczasowy lider generalki odpadł już w Top 32 w pojedynku z Benediktasem Cirbą.

Więcek nie zdejmuje nogi z gazu

W Top 16 reprezentacja Polski zmniejszyła się do tylko jednego zawodnika. Dawid Sposób nie poradził sobie z Espenem Rodhe. Jego lead był bardzo dobry, ale w chase’ie popełnił spory błąd na ostatniej przekładce. Honoru polskiego driftu bronił Piotr Więcek. I sprawdzał się w tej roli znakomicie. W najlepszej szesnastce pokonał szybkiego jak błyskawica Kevina Pesura. W Top 8 starł się z bardzo dobrym Jarkko Jylhą. A w Top 4 trafił na Jacka Shanahana. Obaj swoimi przejazdami zrobili wielkie show, ale Więcek był zauważalnie lepszy. Przede wszystkim nie ciął tak trasy w chase’ie, jednocześnie będąc tuż tuż za rywalem.

Piotr Wiecek won again in Latvia to take control of the championship © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Nikolass Bertans znowu zachwyca

Równocześnie w górę drabinki piął się Nikolass Bertans, czyli 20-letni lokalny kierowca, który dwa lata temu wywalczył w Rydze drugie miejsce, pokonując m.in. Piotra Więcka i Jamesa Deane’a. Łotysz przyjechał do Rygi – albo raczej to Drift Masters przyjechało do niego – z dziką kartą. I wreszcie startował konkurencyjnym driftowozem. Samochodem z bogatą historią – BMW E92 Eurofighter, które użyczył mu sam Kristaps Bluss, czyli legenda łotewskiego driftu.

Bertans zaczął szczęśliwie, bo awaria Nassera Alharbaliego, z którym miał mierzyć się w pierwszym pojedynku, dała mu automatyczny awans do Top 16. Później nie miał już tak łatwo, choć na największe gwiazdy trafił dopiero w końcówce zawodów. W najlepszej szesnastce mierzył się Jasonem Banetem, a jego kolejnym rywalem był Espen Rohde. Bertansa pokonać potrafił go tylko sam James Deane i to dopiero w Top 4. Ale nadal pojedynek młodego kierowcy z legendą driftu był niebywale wyrównany i można go śmiało zaliczyć do najlepszych w trakcie tych zawodów.

Finał, na który wszyscy czekali

Najlepsze nadeszło jednak w finale. W finale, o którym przed tymi zawodami marzyło wielu kibiców na całym świecie. Zmierzyli się w nim dwaj dawni teamowi koledzy i kierowcy zaliczani do ścisłej światowej czołówki. Mowa oczywiście o Piotrze Więcku i Jamesie Deane’ie. Ich przejazdy były wyrównane i niezwykle widowiskowe. Ale wskazanie zwycięzcy nie było dla sędziów większym problemem. Więcek świetnie pojechał z przodu i był zauważalnie bliżej Irlandczyka w drugim biegu. To właśnie Polak – po raz czwarty w karierze – został zwycięzcą zawodów Drift Masters w Rydze. I jednocześnie wygrał drugą rundę z rzędu w tym sezonie. Deane również miał powody do radości. Po serii pechowych startów wreszcie dojechał za kierownicą nowego Mustanga RTR na podium. A uzupełnił je Nikolass Bertans, który w tzw. małym finale pokonał Jacka Shanahana, mszcząc się za finał w 2023 roku. W nim znowu zamiast driftu widzieliśmy głównie zbieranie rozbitego auta z asfaltu. I ponownie miejscem zdarzenia była zona numer cztery. Shanahan leciał tam pełną bombą, złapał podsterowność i skończył zawody na ścianie z opon.

Polak liderem Drift Masters!

Runda w Rydze mocno namieszała w generalce Drift Masters 2025. Zwycięstwo Piotra Więcka oraz niespodziewanie szybkie odpadnięcie Conora Shanahana pozwoliło Polakowi przeskoczyć Irlandczyka i objąć prowadzenie w całym cyklu. W tabeli wyraźnie awansował również wielokrotny mistrz James Deane, który teraz zajmuje trzecie miejsce i rozdziela braci Shanahanów – drugiego Conora i Jacka na czwartym miejscu. Mimo ogromnego pecha w ten weekend w najlepszej dziesiątce generalki utrzymał się Paweł Korpuliński. Na dwie rundy przed końcem sezonu jest dziewiąty.

Na milimetry w generalce

Ciągłe przetasowania w klasyfikacji generalnej sprawiają, że różnice punktowe pomiędzy kolejnymi miejscami są symboliczne i nadal nikt nie może być pewien swojej pozycji na koniec sezonu. Conor Shanahan traci do Więcka okrągłe 20 punktów, jednocześnie mając 49 oczek więcej do Deane’a. On z kolei ma 26-punktową przewagę nad Jackiem Shanahanem, który tylko o trzy punkty wyprzedza Kevina Pesura. Ale Pesur też ma rywala tuż za plecami, bo jego przewaga nad szóstym Torem Arne Kvią wynosi tylko pięć punktów… Przy grubo ponad 100 punktów możliwych do zgarnięcia za rundę wszystko wskazuje na to, że na końcowe rozstrzygnięcia musimy poczekać do finału na PGE Narodowym w Warszawie.

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2025 (po 4 z 6 rund)

1. Piotr Więcek (298 pkt.)

2. Conor Shanahan (278)

3. James Deane (229)

4. Jack Shanahan (203)

5. Kevin Pesur (200)

6. Tor Arne Kvia (195)

7. Oliver Randalu (184)

8. Lauri Heinonen (173)

9. Paweł Korpuliński (164)

10. Conor Falvey (162)

…

15. Jakub Przygoński (120)

…

22. Dawid Sposób (80)

…

24. Jakub Król (80)

…

45. Adam Zalewski (16)

Przez Niemcy do Polski

Już tylko jedna runda dzieli nas od wielkiego finału sezonu 2025 Drift Masters w Warszawie. Ale zanim na PGE Narodowym zostanie wylany specjalny asfaltowy tor, najlepsza liga driftingowa w Europie odwiedzi inne znane i lubiane miejsce. Mowa o położonym o około 60 kilometrów od Lipska Ferropolis. Ta miejscówka wraca do kalendarza po rocznej przerwie, co cieszy wielu kibiców. I nikt nie powinien się dziwić, że ekstremalna jazda pod betonowymi bandami i na tle ogromnych maszyn górniczych elektryzuje fanów. Zawody driftingowe światowego formatu w dawnej kopalni odkrywkowej – przecież to brzmi niesamowicie!

