Irlandczycy podbili Szwecję i rządzą w Drift Masters!

Kto w piątkowy wieczór włączył kwalifikacje do trzeciej rundy Drift Masters European Championship, ten wiedział, że następnego dnia odpali też transmisję z finałów. Kierowcy – choć nie zawsze celowo – zrobili świetną reklamę obiektowi w szwedzkim Fallfors . Było widać, że trasa jest szybka, a nawet najmniejszy błąd kończy się wycieczką poza tor, gdzie grząskie podłoże tylko czeka, by wciągnąć auto, a następnie wypluć w nikomu nieznanym kierunku. Ciśnienie kierowcom i kibicom dodatkowo podnosiła ściana wieńcząca ostatni zakręt trasy. Było pewne, że kraks i awarii w ten weekend będzie wiele.

Skalę niebezpieczeństwa zaprezentował jeszcze w trakcie treningów Ørjan Nilsen. Na jednym z zakrętów tylne koła jego Toyoty Soarer ześlizgnęły się z krawędzi toru. Krawężnik zadziałał jak katapulta i wystrzelił jego auto w górę. Samochód zrobił piruet w powietrzu, ale szczęśliwie obyło się bez dachowania. Norwescy mechanicy zdołali sprawnie pozbyć się uszkodzeń.

Prorocze kwalifikacje

Już kwalifikacje pokazały, że ten weekend będzie należał do Irlandczyków. W pierwszej piątce znalazło się aż czterech kierowców z Zielonej Wyspy. Najlepszy, niemal doskonały wyniki wykręcił Jack Shanahan, który zgarnął aż 99 punktów! O oczko mniej zdobył Duane McKeever. A zaraz za nimi znalazł się Piotr Więcek . Miejsce w zawodach zarezerwowali sobie również inni Polacy – Adam Zalewski, Kuba Przygoński i Dawid Karkosik.

Niestety polska reprezentacja skurczyła się o połowę już na pierwszym etapie zawodów. Adam Zalewski nie dał rady Benediktasowi Cirbie, choć wydawał się faworytem pojedynku. Litwin ewidentnie nie czuł się najlepiej na torze w Szwecji, co mogło mieć związek z potężnym wypadkiem w tracie poprzedniej rundy. Z kolei Zalewski osiągnął całkiem niezły, bo siódmy wynik w kwalifikacjach. Ale jego szanse na zwycięstwo zmalały niemal do zera już na początku pierwszego przejazdu. Przód jego auta wpadł w niekontrolowany poślizg i kierowca musiał ratować się prostując koła. Znaczenie w tej sytuacji miała niewątpliwie nawierzchnia, którą przed zawodami solidnie zmoczył deszcz.

Walka Karkosika z Torem

Tor sechł z każdą minutą, więc tłem dla ostatnich pojedynków w Top 32 była już sucha nawierzchnia. Właśnie na takiej zmierzyli się Dawid Karkosik z Torem Arne Kvią. Obaj pokazali kawał dobrego driftingu, a ich pojedynek był na tyle wyrównany, że sędziowie zdecydowali o dogrywce. Po niej też trudno było wskazać zwycięzcę. Zrobili to dopiero sędziowie, którzy ocenili, że to Norweg był minimalnie lepszy.

Jedynymi Polakami w najlepszej szesnastce byli więc obrońca tytułu Piotr Więcek i aktualny mistrz Polski Kuba Przygoński. Więcek pokonał na tym etapie ostatniego reprezentanta gospodarzy pozostałego w rywalizacji – Felixa Lindvalla. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Przygońskim. Kuba trafił na piekielnie mocnego, drugiego w kwalifikacjach Duane’a McKeevera. I chociaż robił co mógł, nie był w stanie go zatrzymać.

Kvia kończy w warsztacie

W Top 8 Piotr Więcek miał dobrę okazję, by zrewanżować się na Torze Arne Kvii za pokonanie Dawida Karkosika. I niemal do końca tego pojedynku wydawało się, że tak zrobi. Losy potyczki odwrócił jednak ostatni zakret. Więcek wszedl w niego zbyt agresywnie i delikatnie wypchnął Kvię poza tor. Choć uderzenie było bardzo słabe w aucie Norwega ucierpiało zawieszenie. Sędziowie ocenili, że winnym tej sytuacji był Polak, co oznaczało wygraną kierowcy z kraju wikingów. Piotr Więcek po raz pierwszy od sześciu rund (!) miał nie stanąć na podium zawodów Drift Masters European Championship.

Irlandczycy rządzą

Im bliżej było końca zawodów, tym bardziej powiększała się przewaga osobowa Irlandczyków. Do bezpośredniej walki o miejsce w wielkim finale stanęło aż trzech reprezentantów tego kraju. Na początku skrzyżowały się losy Jamesa Deane’a i Jacka Shanahana. Przed startem wydawało się, że będzie to jeden z tych pojedynków, po których sędziowie długo debatują nad wynikiem. Ale już w połowie pierwszego przejazdu wiedzieliśmy, że tak nie będzie. Deane pogubił się w gęstym dymie i choć w drugim przejeździe stał na gazie, nic to nie dało. Jack pomścił młodszego brata, którego Deane wyeliminował w Top 8.

Jeszcze bardziej widowiskowo wyglądała para Tor Arne Kvia/Duane McKeever. Emocje zaczęły się jeszcze przed startem, bowiem Kvia do ostatniej chwili walczył z czasem, by naprawić uszkodzone zawieszenie. W pracach pomagał mu nawet Conor Shanahan! Opłacało się. Pojedynek Irlandczyka z Norwegiem był jednym z najlepszych, jakie widzieliśmy w trakcie tych zawodów. A regulaminowe przejazdy były na tyle wyrównane, że konieczna była dogrywka. Ta rozstrzygnęła się jednak dość szybko, bowiem w pościgu za McKeeverem Kvia przycisnął zbyt mocno, wpadł w zbyt duży kąt i stracił panowanie nad autem.

Dwóch braci w czołówce generalki

Na pocieszenie pozostał Norwegowi pojedynek o trzecie miejsce. I to z nie byle kim, bo Jamesem Deane’m. Kvia wykorzystał szansę, by pokonać jednego z najlepszych drifterów na świecie. Choć wygrał o włos, bo byliśmy świadkami kolejnego bardzo wyrównanego pojedynku. To samo można powiedzieć o finałowym starciu. Przejazdy Jacka Shanahana i Duane’a McKeevera były w rzeczy samej godne finału. Obaj dali z siebie wszystko, a Jack wyznaczył nowy rekord w kwestii średniej prędkości na całej trasie – osiągnął imponujące 100 km/h. Jego prędkość i precyzja zaważyły o wyniku. To właśnie Jack Shanahan wygrał trzecią rundę Drift Masters European Championship.

Zwycięstwo w Szwecji zapewniło Shanahanowi drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Drift Masters na półmetku zmagań. Wyprzedził w ten sposób młodszego brata Conora. To on po poprzedniej rundzie w Austrii zajmował drugą lokatę. Na szczycie tabeli przed Irlandzkimi braćmi nieprzerwanie od początku sezonu stoi jednak Piotr Więcek. Jego przewaga jest jednak symboliczna – wynosi jedynie 13 punktów. Gorzej dla Polaków przedstawia się sytuacja w klasyfikacji narodów. W niej straciliśmy pozycję lidera na rzecz Irlandczyków, do których tracimy już 97 oczek.

Kolej na Rygę!

Przerwa w rywalizacji w Drift Masters European Championship potrwa niecały miesiąc. W piątek i sobotę 29 i 30 lipca najlepsi drifterzy w Europie wrócą do walki. Tym razem jej miejscem będzie legendarny tor Bikernieki w Rydze. Szybka trasa, tłumy kibiców i świetna atmosfera to cechy szczególne zawodów w Rydze. Emocjom będą dodatkowo sprzyjały niewielkie różnice punktowe w generalce. Mogłeś ominąć poprzednie rundy, ale tej nie możesz przegapić! Obejrzysz ją na żywo z polskim komentarzem w Red Bull TV.