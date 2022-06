Drift Masters jedzie na północ

Nie masz pojęcia, co to za miejsce? Nie wiń się, bo do tej chwili miałeś pełne prawo go nie znać. Drivecenter Arena AB leży na północy Szwecji, z dala od dużych miast. I funkcjonuje dopiero od 2019 roku. Wcześniej nie startowali tutaj kierowcy w autach sportowych, lecz… piloci w samolotach Szwedzkich Sił Powietrznych. Nitka powstała na miejscu dawnej bazy wojskowej. Króciutka historia tego toru sprawia, że zdecydowana większość kierowców Drift Masters zostawi tutaj dopiero swoje pierwsze ślady opon. A to oznacza, że szanse będą bardziej wyrównane niż w czasie zawodów w Irlandii i Austrii. I nikt nie będzie mógł narzekać na starą, nierówną nawierzchnię, która na niektórych torach potrafi wpływać na wyniki pojedynków. Ta jest gładka jak stół, szwedzki stół…

Nie masz pojęcia, co to za miejsce? Nie wiń się, bo do tej chwili miałeś pełne prawo go nie znać. Drivecenter Arena AB leży na północy Szwecji, z dala od dużych miast. I funkcjonuje dopiero od 2019 roku. Wcześniej nie startowali tutaj kierowcy w autach sportowych, lecz… piloci w samolotach Szwedzkich Sił Powietrznych. Nitka powstała na miejscu dawnej bazy wojskowej. Króciutka historia tego toru sprawia, że zdecydowana większość kierowców Drift Masters zostawi tutaj dopiero swoje pierwsze ślady opon. A to oznacza, że szanse będą bardziej wyrównane niż w czasie zawodów w Irlandii i Austrii. I nikt nie będzie mógł narzekać na starą, nierówną nawierzchnię, która na niektórych torach potrafi wpływać na wyniki pojedynków. Ta jest gładka jak stół, szwedzki stół…

Nie masz pojęcia, co to za miejsce? Nie wiń się, bo do tej chwili miałeś pełne prawo go nie znać. Drivecenter Arena AB leży na północy Szwecji, z dala od dużych miast. I funkcjonuje dopiero od 2019 roku. Wcześniej nie startowali tutaj kierowcy w autach sportowych, lecz… piloci w samolotach Szwedzkich Sił Powietrznych. Nitka powstała na miejscu dawnej bazy wojskowej. Króciutka historia tego toru sprawia, że zdecydowana większość kierowców Drift Masters zostawi tutaj dopiero swoje pierwsze ślady opon. A to oznacza, że szanse będą bardziej wyrównane niż w czasie zawodów w Irlandii i Austrii. I nikt nie będzie mógł narzekać na starą, nierówną nawierzchnię, która na niektórych torach potrafi wpływać na wyniki pojedynków. Ta jest gładka jak stół, szwedzki stół…