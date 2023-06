Drift Masters: Przygoński w Top 4! Szwecja pełna niespodzianek

Finowie górą, Irlandczycy w tle

Już piątkowe kwalifikacje do drugiej rundy Drift Masters European Championship w sezonie 2023 zapowiadały, że w Szwecji nic nie będzie takie, jak zawsze. Tym razem to kierowcy z Finlandii zdominowali górną część tabeli. Najlepszy wynik wykręcił Lauri Heinonen. Na 4. miejscu uplasował się kierowca świetnie znany fanom rajdów, czyli Kalle Rovanperä . Zaś na 6. pozycji przejazdy solo zakończył Juha Rintanen, dla którego runda na Drivecenter Arenie miała mieć historyczny wymiar. Do wyników Piotra Więcka i Kuby Przygońskiego również nie można mieć uwag – Polacy zajęli odpowiednio 2. i 5. miejsce. W paczce 32 najlepszych kierowców zmieścili się również Adam Zalewski, Eryk Goczał i Dawid Karkosik. Jednak tylko jeden zawodnik z polskiej piątki miał zaliczyć ten weekend do udanych.

Top 32 – Szwecja Oglądaj na żywo zawody Drift Masters 2023 na szwedzkim torze w Fällfors i kibicuj Polakom!

Kwalifikacje nie potoczyły się najlepiej dla Irlandczyków, którzy w ubiegłym sezonie rządzili w Szwecji . Owszem, największe gwiazdy z Zielonej Wyspy, czyli Duane McKeever oraz Jack i Conor Shanahanowie załapali się do Top 32 bez większych trudności. Przyzwyczaili nas jednak do znacznie lepszych wyników – i Conor, i Jack niejednokrotnie wygrywali kwalifikacje. Conor tym razem zajął 16. miejsce, a Jack był 19. Najlepiej spisał się McKeever, zdobywając wynik gwarantujący 9. lokatę. To on w ten weekend miał zajść najdalej z wyspiarzy.

Puk, puk, czy jest Adam?

To Conor Shanahan był tym kierowcą, który jako pierwszy miał zmierzyć się w pojedynku w parach z którymś z reprezentantów Polski. Jego rywalem był Adam Zalewski. Szykowały się przejazdy godne finału. I na planach się skończyło, bowiem tylko jedna Toyota GT86 pojawiła się na starcie. I nie był to samochód z Polską flagą. “Kiedy zaraz po briefingu wróciłem do boksu, mój mechanik już zdejmował pokrywę zaworów. Okazało się, że gdy rano odpalili silnik, usłyszeli jakieś stukanie” – tłumaczył na żywo na antenie Red Bull TV powody swojego wycofania się Adam Zalewski. “Nie chcemy ryzykować zniszczeniem motoru. Nie chcemy, żeby coś wybuchło. Lepiej teraz odpuścić i naprawić tylko górę silnika, niż później remontować cały”. Ale młodszy z braci Shanahanów i 3. kierowca ubiegłego sezonu koniec końców zaszedł niewiele dalej – jego przygodę ze Szwecją przerwał pojedynek z Laurim Heinonenem w Top 16.

Parada driftowozów przez zawodami Drift Masters w Szwecji © Red Bull Content Pool

Rovanperä w ogniu

Niezwykle interesująco zapowiadała się też para Kalle Rovanperä/Viktor Wettemark. Wszystkie oczy były oczywiście zwrócone na pierwszego z wymienionych kierowców. No bo kto nie był ciekawy, jak rajdowy mistrz świata poradzi sobie w walce z najlepszymi drifterami na kontynencie? Tym bardziej, że ubiegłoroczny debiut Fina w DMEC pokazał jego wszechstronne umiejętności, a 4. miejsce w kwalifikacjach w Szwecji dodatkowo podsycało apetyty. Ale lider generalki WRC pokazał bardzo małą próbkę umiejętności. Zaraz po pierwszym zakręcie jego auto straciło moc, a w kabinie pojawiły się płomienie! Powodem problemów był uszkodzony kolektor wydechowy. Na szczęście obyło się bez większego pożaru, kierowcy nic się nie stało, a fura nie wymaga remontu. Ale Rovanperä zakończył rywalizację, zanim zdążył ją dobrze zacząć.

Kalle Rovanpera i Viktor Wettemark podczas Drift Masters w Szwecji © Red Bull Content Pool

Szwecja (znów!) pokonuje Więcka

Czy ktokolwiek spodziewał się, że już po Top 32 walizki będzie pakował również obrońca tytułu i lider generalki DMEC? Nie ma co przecierać oczu, bo to faktycznie się wydarzyło! Pierwsza część pojedynku z Alexem Holovnią ułożyła się dla Więcka wyśmienicie. Polak po prostu robił swoje – mknął bokiem jak rakieta, jakby myślał o starcie w odbywającym się w ten sam weekend wyścigu Le Mans 24h. W drugim przejeździe również wszystko układało się po myśli Piotra. Do czasu. Do czasu, kiedy na ostatnim zakręcie – tym samym, na którym rok wcześniej w Top 8 uderzył w Tora Arię Kvię – dosłownie przepchnął rywala przez metę. Ale czy za to zderzenie należy winić Polaka? Sędziowie – choć niejednomyślnie – uznali, że tak. Niektórzy obserwatorzy twierdzą jednak, że Holovnia zwalniał i już wcześniej zaczął tracić kontrolę nad swoim BMW. Zresztą Ukrainiec sam przyznał, że w tamtej części trasy jechał już na resztkach opon. To, że zwykle bezbłędny Więcek po raz drugi wrócił z Drivecenter Areny z wynikiem poniżej oczekiwań jest jednak faktem i nie podlega dyskusji. Może po przesiadce do szykowanej przez jego ekipę GR Supry odczaruje ten tor?

Top 8 – Szwecja Oglądaj na żywo zawody Drift Masters 2023 na szwedzkim torze w Fällfors i kibicuj Polakom!

Kuba Przygoński jedzie dalej

Do najlepszej szesnastki nie awansował też Eryk Goczał. Ale trudno winić Polaka za taki rezultat. Aktualny mistrz Polski w pojedynku z Duane’em McKeever’em robił co mógł i popisał się niemal perfekcyjnym lead runem. Irlandczyk po prostu pokazał za kierownicą Nissana S13 to, do czego wszystkich przyzwyczaił – niebywałą szybkość. Ostatecznie tylko jeden Polak przebrnął przez Top 32, pozbawiając przy okazji innego rodaka możliwości dalszego udziału w zawodach. Mowa o Kubie Przygońskim, który w pierwszym pojedynku pokonał Dawida Karkosika. W Top 16 rywalem Przygońskiego był Ali Makhseed z Kuwejtu. Tłumaczenie werdyktu sędziowskiego po przejazdach tej pary nie było konieczne, bo Makhseed wyeliminował się sam – na ostatnim łuku w drugim biegu po prostu wyleciał z trasy. Kolejny pojedynek Kuby trwał tylko kilka chwil, a jego przeciwnik znowu zwiedził pobocze. Tym razem akcja rozegrała się na wejściu w trasę. Kevin Pesur pojechał zbyt grubo i zaraz po inicjacji wpadł na Przygońskiego. Do drugiego przejazdu nawet nie doszło, bowiem Pesur powrócił ze swojej terenowej przygody z przebitą oponą. Sędziowie stwierdzili, że Estończyk był sprawcą całego zamieszenia, więc to Kuba awansował do najlepszej czwórki.

Kuba Przygoński miał w Szwecji powody do zadowolenia © Red Bull Content Pool

Bokiem z przymrużeniem oka

Zanim przejdziemy do ostatnich par, wróćmy jeszcze do Top 32. Warto wspomnieć o jeszcze jednym pojedynku, który rozegrał się poza torem. Rywalizacji Orjana Nilsena z najbardziej nieustępliwym przeciwnikiem – czasem. Norweg był kolejnym kierowcą, który w Szwecji przeżywał déjà vu. Podobnie jak przed rokiem wypadł z trasy w trakcie treningów. Wtedy jego Toyota Soarer dostała skrzydeł, ale wylądowała na kołach. Incydent wyglądał widowiskowo, jednak zakończył się bez większych szkód. Tym razem Nilsen miał mniej szczęścia. Zaliczył pełnoprawną rolkę. Samochód wyglądał jak zgnieciona puszka, ale… po dwóch godzinach – i pomocy aż 38 osób z różnych zespołów – znowu nadawał się do jazdy! Największą ofiarą tego wypadku było chyba oko Norwega, do którego w czasie dachowania dostał się żwir. W parze z Pontusem Hartmanem Nilsen jechał pełnym gazem, ale ze wzrokiem działającym na 50%. I to chyba zaważyło o losach tego pojedynku. W pierwszym przejeździe Nilsen (który w kwalifikacjach dzień wcześniej pokazał świetną formę i zgarnął 3. miejsce) jechał tak pewnie, jakby żadnego dachowania nie było. Ale w drugim, kiedy musiał w dymie odnaleźć drogę za Hartmanem, było znacznie gorzej. Norweg odpadł, ale to on zebrał najgłośniejsze brawa, również od rywala. Co za historia!

1 min Kuba Przygoński serwuje Red Bulla... samochodem! Zobacz, jak Kuba Przygoński zaserwował Red Bulla przy pomocy... swojego driftingowego "Diabła"!

Naoki Nakamura wreszcie odpala

W Szwecji wreszcie mogliśmy oglądać Naokiego Nakamurę w samochodzie, a nie przy samochodzie rozłożonym na części w parku maszyn, jak to było w Irlandii. Swój pierwszy i jednocześnie pierwszy wygrany pojedynek w DMEC Japończyk stoczył z Olivierem Randalu. I od razu udowodnił, że jest bardzo szybki. W Top 16 na jego drodze stanął Alex Hlovnia, z którym rozprawił się bez większych problemów. Ale jego walka w Top 8 z Benediktasem Cirbą była już znacznie bardziej wyrównana. Tak wyrównana, że skończyła się dogrywką (dla Cirby była to już druga dogrywka w trakcie tych zawodów). To Nakamura zakończył ją jako zwycięzca i tym samym załapał się do najlepszej czwórki. A w niej wraz z nim znaleźli się Juha Rintanen, Duane McKeever oraz Kuba Przygoński. W bezpośredniej walce o finał Przygoński zmierzył się z McKeeverem. Polak dotrzymywał tempa ekstremalnie szybkiemu Irlandczykowi, ale musiał to robić, poświęcając kąt i linię przejazdu, więc sędziowie bez wahania wskazali na McKeevera. To oznaczało, że Duane po raz kolejny wystartuje w finale na Drivecenter Arenie. W ubiegłym roku jego rywalem był Jack Shanahan, tym razem kierowca Nissana S13 miał zmierzyć z kimś z dwójki Juha Rintanen/Naoki Nakamura.

Noaki Nakamura na torze w Fällfors © Red Bull Content Pool

Bracia Shanahanowie szukają formy

Poprzednio to właśnie Irlandczycy rozdawali karty w Szwecji. Tym razem tylko Duane McKeever dotarł do Top 4. Przeciętne rezultaty – dotąd zawsze mocnych – braci Shanahanów były kolejną niespodzianką w trakcie tej rundy. Conor zakończył rywalizację w Top 16, a Jack dotarł niewiele dalej, bo do najlepszej ósemki, gdzie po dość prostym błędzie poległ w walce z Juhą Rintanenem. Starszy z braci nie miał niczego na swoje usprawiedliwienie. Ale gdyby w DMEC rozdawano puchary za pokorę, byłby posiadaczem jednego z nich. „Nie wiem, co się dzieje w tym sezonie. W czasie zimy po prostu gdzieś zgubiłem swoje skille” – mówił otwarcie i na gorąco Jack. „To boli, bo w zimie włożyliśmy mnóstwo pracy, przebudowaliśmy całe auto” – dodał. „Jeśli dalej będę tak jeździł, na koniec sezonu niczego nie osiągnę. Z takimi rezultatami to niemożliwe. Juha był po prostu lepszy”.

Polsko-japoński pojedynek

To Juha Rintanen mierzył się z Duanem McKeeverem w finale. Ale zanim przyszedł czas, by poznać zwycięzcę tej pary, Kuba Przygoński i Naoki Nakamura wyjechali na tor, by rozstrzygnąć pojedynek o trzecie miejsce. Pierwszy przejazd był bardzo wyrównany – Przygoński uciekał, jadąc świetną linią, a Japończyk dotrzymywał mu tempa. Tego samego nie można niestety powiedzieć o Polaku w drugim przejeździe. Nakamura gnał do przodu, jak gdyby założył jakieś specjalne opony albo odkręcił zawór w dodatkowej butli z nitro. Kuba stał na gazie, starając się go dogonić, ale to nie wystarczyło. To japoński as stanął na najniższym stopniu podium. Pięciokrotny mistrz Polski musiał się natomiast zadowolić – nadal bardzo dobrym – czwartym miejscem.

Fin w finale

W finale Duane McKeevera miał szansę, by poprawić wynik sprzed roku roku i w końcu wygrać w Szwecji. Ale plan się nie powiódł i Irlandczyk jest kolejnym kierowcą, który ma prawo wierzyć, że Drivecenter Arena to miejsce, które opanowały jakieś tajemnicze moce. (Może coś w tym jest, w końcu tor leży na terenie dawnej bazy wojskowej…?). Fani driftingu są zgodni – McKeever i jego Nissan S13 tworzą jeden z najszybszych duetów w Drift Masters. Ale jak w takim razie opisać tempo, jakie w pojedynku z nim pokazał Juha Rintanen? Irlandczyk nie potrafił za nim nadążyć! Toyota GR86 Fina leciała bokiem po zwycięstwo tak szybko, jakby w końcu miała się wznieść w powietrze niczym startujące niegdyś z tego terenu myśliwce szwedzkiej armii. Zwycięstwo w Szwecji – pierwsze od początku startów Rintanena w Drift Masters – jest doskonałym dowodem, że Juha świetnie dogaduje się z nowym autem. A co to dopiero będzie, gdy wjeździ się w nie na dobre?

Juha Rintanen © Red Bull Content Pool Juha Rintanen © Red Bull Content Pool

Rewolucja w generalce

Niespodziewane rozstrzygnięcia w Szwecji znalazły swoje odzwierciedlenie w generalce Drift Masters European Championship 2023. Trzecie miejsce w trakcie inauguracji sezonu w Irlandii oraz druga lokata na Drivecenter Arenie sprawiły, że po dwóch rundach to Duane McKeever prowadzi w tabeli. Na 2. miejscu jest Lauri Heinonen, a 3. zajmuje Juha Rintanen. Obrońca tytułu Piotr Więcek spadł na 4. pozycję, a zaraz za nim plasuje się Jack Shanahan. Różnice punktowe są jednak na tyle małe, a do końca sezonu jest tak wiele punktów do zdobycia, że trudno na tej podstawie wskazać faworyta. Jedno jest jednak pewne – rywalizacja w kolejnych rundach będzie jeszcze bardziej emocjonująca!

Podróż w nieznane

Drift Masters na razie nie wraca z północy. W ramach kolejnej rundy najlepsi drifterzy w Europie po raz pierwszy w historii przeniosą się do Finlandii. A dokładnie do… parku rozrywki. Tak, mowa o obiekcie PowerPark, położonym w środkowo-zachodniej części kraju. Trzecia runda Drift Masters w sezonie 2023 potrwa od 7 do 8 lipca. Rozrywki z pewnością nie zabraknie!