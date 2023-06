Bokiem na północ. Drift Masters jedzie do Szwecji

. Położony na dalekiej północy tor zadebiutował na mapie cyklu zeszłym roku. I od razu przyciągnął uwagę fanów driftingu warunkami sprzyjającymi ekstremalnym przejazdom – średnie prędkości zawodników w trakcie ubiegłorocznej rundy dochodziły do 100 km/h. Na tej trasie najlepsi drifterzy w Europie przez niemal cały czas jadą z gazem wciśniętym w podłogę. Ale na jej końcówce muszą uważać, bo tuż przed metą czeka na nich betonowa ściana. A beton, jak powszechnie wiadomo, jest zimny i nie zna litości. Tylne lampy mogą czuć się zagrożone. Jednak nikt, kto osobiście odwiedzi Drivecenter Arenę w ramach 2. rundy DMEC w sezonie 2023, nie będzie mógł narzekać na brak światła. Obiekt leży niemal pod samym kołem podbiegunowym. A to oznacza, że w środku lata przez całą noc jest tutaj jasno.

nie wspomina Szwecji najlepiej. W ubiegłym roku Piotr Więcek rywalizację na tym torze zakończył już w Top 8 po zderzeniu z Torem Arne Kvią. Tym razem Norweg nie stanie na jego drodze, bowiem w tym sezonie zrobił sobie wolne od latania bokiem w najlepszej lidze driftingowej na Starym Kontynencie. Jednak rywali, którzy mogą zagrozić Polakowi, nadal nie brakuje. Niemniej to właśnie Więcka wszyscy będą bali się najbardziej. Pewne zwycięstwo w pierwszej rundzie sezonu w irlandzkim Mondello Park pokazało, że wygrywanie mu się nie znudziło. Więcek nie bierze też do Szwecji swojej nowej GR Supry, lecz sprawdzonego i niesamowicie szybkiego Nissana S15. Przeciwnicy nie skorzystają zatem na ewentualnych trudnościach w przyzwyczajeniu się do nowego auta. Zespół Polaka testuje za to nowe opony, więc jego styl jazdy tym razem może się nieco różnić.

. Po bardzo dobrym debiucie w ubiegłym roku w Irlandii, Rovanperä zapowiedział w tym sezonie udział w czterech z sześciu rund Drift Masters European Championship. Pierwszą z nich są właśnie zawody w Szwecji. Fin jest w świetnej formie i może w ten weekend pokazać, że lata doświadczeń w startach w największych imprezach driftingowych wcale nie są konieczne, by wygrywać z najlepszymi na kontynencie. Zresztą kierowca szybko wydłuża swoją półkę z pucharami zdobytymi w drifcie – dwa tygodnie temu wygrał rundę Formula Drift na słynnym japońskim torze Ebisu, do tego wcześniej zajmując pierwsze miejsce w kwalifikacjach. A jeszcze kilka dni temu stał na podium Rajdu Sardynii. Aktualny lider WRC nie będzie tylko rajdową gwiazdą wsadzoną do driftowozu. Będzie po prostu profesjonalnym drifterem z szansami na najwyższe lokaty. Tak wygląda wszechstronność!

– należą jednak Irlandczycy. To właśnie oni zdominowali poprzednią rundę na dalekiej północy. Rywale powinni szczególnie bać się Jacka Shanahana, który w zeszłym roku wywiózł ze Szwecji zwycięski puchar. Groźny będzie również jego brat Conor zajmujący teraz 4. miejsce w generalce. Nie sposób nie wspomnieć też o Duane’ie McKeeverze. To właśnie on w zeszłym roku walczył z Jackiem Shanahanem w wielkim finale, a ten sezon rozpoczął od zdobycia 3. miejsca w Irlandii. McKeever zamierza w tym roku wziąć udział we wszystkich rundach i można go śmiało nazwać pretendentem do tytułu. Tym bardziej, że szybkość jest jego mocną stroną, a w Szwecji będzie mógł się nią popisać.

– przedostało się do Top 16. Fani z pewnością liczyli na więcej. Ale to wszystko jest już przeszłością. Runda w Szwecji da kierowcom znad Wisły kolejną szansę, by udowodnić, że nasza nacja jest jedną z najmocniejszych w świecie driftu. A Polska kadra przed tą rundą będzie mocniejsza, bo do rywalizacji w DMEC w Nissanie S15 wraca Dawid Karkosik.