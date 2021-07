Piotr Więcek razy dwa! Genialny weekend w Drift Masters

„Drifting polega na prowadzeniu auta w kontrolowanym poślizgu, a na końcu i tak wygrywa Piotr Więcek” – gdyby stworzyć definicję driftu w oparciu o to, co działo się w ostatni weekend w Drift Masters European Championship, to, parafrazując klasyka, powinna ona brzmieć właśnie tak. Kierowca Nissana S15 wyjechał z austriackiego PS Racing Center niepokonany. Ale to nie tak, że to on był jedną gwiazdą. Działo się znacznie więcej!